"Anna Cabana : femme de Blanquer et journaliste, un grand écart périlleux"

CABANA. Elle est celle qui partage la vie de Jean-Michel Blanquer depuis deux ans. Anna Cabana est devenue la femme du ministre de l'Education nationale. Mais qui est-elle ?

C'est une polémique dans la polémique. Moindre que la principale, certes, mais qui jette l'opprobre sur une profession déjà décriée et observée avec méfiance par une grande partie de la population. Alors que Jean-Michel Blanquer est dans la tourmente depuis lundi soir et les révélations de Médiapart qui indiquent que le ministre de l'Education nationale se trouvait à Ibiza du 28 décembre au 2 janvier, soit quelques jours avant une nouvelle rentrée scolaire marquée un fort rebond de l'épidémie de Covid-19, lieu de villégiature depuis lequel il a détaillé, à la veille de la reprise, le nouveau protocole sanitaire (amendé depuis) applicable dans les écoles à travers une interview accordée au Parisien, c'est désormais sa femme qui fait l'objet de vives critiques. Car si elle a d'abord été mise sur le devant de la scène mardi 18 janvier par Le Parisien qui a dévoilé son mariage avec le patron des enseignants le 15 janvier, elle a ensuite été visée pour avoir animé un débat à la télévision sur… la polémique entourant son mari.

Car la compagne de Jean-Michel Blanquer est Anna Cabana, journaliste politique passée par Marianne, Le Point ou encore le JDD, intervenante régulière sur BFM TV et désormais présentatrice d'une émission sur la chaîne i24News. Mardi soir, elle est en effet revenue, avec des intervenants, sur le début de semaine agité du ministre de l'Education nationale, dans son émission "Conversations", dont elle est rédactrice en chef. Si elle n'a pas pris part aux échanges durant les 13 minutes accordées au sujet et s'est contentée d'organiser les discussions, la séquence a fait grincer des dents. Car jamais la présentatrice n'a précisé ses liens avec le protagoniste des conversations. Mais elle se défend de cette situation : "Que m'aurait-on dit si je n'avais pas, hier, traité de l'événement d'actualité du jour, c'est-à-dire la crise politique autour de Jean-Michel Blanquer? On aurait dit que je ne fais pas mon travail. Ne pas faire ce débat m'a paru surréaliste. Vous pensez bien que toutes les questions se sont posées [mardi] matin", assure-t-elle au Figaro.

Aux soupçons d'absence de déontologie, la femme de 42 ans rétorque son professionnalisme et son recul durant les prises de position : "je suis la meneuse de conversations, je ne suis pas une éditorialiste. Dans cette émission, je donne la parole à mes interlocuteurs sans orienter mes questions. […] Mon travail est que je suis une journaliste qui anime une émission d'actu. Donc je fais ce job de la façon que j'estime être la plus honnête possible. Je l'ai fait sans rien orienter, en considérant que tout pouvait et devait être dit". Journaliste depuis près de vingt ans, Anna Cabana dit avoir payé "au prix gigantesque" sa relation avec Jean-Michel Blanquer, stoppant ses interventions sur BFM TV qu'elle effectuait depuis 2013 et cédant son poste de rédactrice en chef politique au JDD en 2020.

Des journalistes en couple avec des ministres, la situation n'est pas nouvelle. Avant le duo Cabana-Blanquer, d'autres épisodes ont fait couler de l'encre dans les journaux. Léa Salamé et Raphaël Glucksmann ou Isabelle Saporta et Yannick Jadot pour les plus récents, sans oublier Valérie Trierweiler et François Hollande, Anne Sinclair et Dominique Strauss-Khan, Christine Ockrent et Bernard Kouchener, ou encore, plus brièvement, Marie Drucker et François Baroin, Audrey Pulvar et Arnaud Montebourg. Sans qu'elle ne soit ministre, Thomas Sotto est également en couple avec Mayada Boulos, directrice de communication du Premier ministre. Les exemples de ces liaisons périlleuses sont légion et suscitent d'autant plus de commentaires à l'heure de l'indignation quotidienne sur les réseaux sociaux.

Anna Cabana aurait-elle du se mettre en retrait de son émission ? "Ce que je suis prête à renoncer à faire est ce que mon employeur considère attentatoire à l'image de la chaîne, c'est-à-dire du commentaire politique en éditorial", se défend-t-elle, mettant en avant son rôle d'organisatrice des débats et non pas de commentatrice. Avant elle, certains ont pourtant lâché leurs fonctions, d'autant plus en temps de campagne : Thomas Sotto a renoncé à présenter "Elysée 2022" sur France 2 et Léa Salamé s'était également mise en retrait de "L'émission politique" sur la même chaîne le temps des élections européennes. En revanche, certains avaient caché leurs liens avec les politiques. Non sans jeter le discrédit, ainsi, sur un métier auquel seulement 30 % de la population fait confiance, soit l'un des taux les plus faibles des grands pays.

Dire qu'elle est discrète et que leur couple est secret est un doux euphémisme. Malgré leur notoriété commune, elle journaliste politique aguerrie, lui l'un des plus importants ministres d'Emmanuel Macron, Anna Cabana et Jean-Michel Blanquer parviennent à vivre une vie de couple loin des regards indiscrets. Entre les deux, ce n'est pas seulement un coup de coeur. Car Le Parisien annonce, mardi 18 janvier 2022, que la quadragénaire et le ministre de 57 ans se sont mariés le week-end du 15 et 16 janvier devant un faible nombre d'invités. Le quotidien indique que "peu de personnes, même parmi leurs proches, ont été mises dans la confidence de cette union officielle". Les principaux concernés, ni leur entourage, n'ont confirmé l'union. Mais depuis 2020, Anna Cabana est la compagne de Jean-Michel Blanquer, comme l'avait révélé, en juillet de cette année-là, Voici.

Après un premier mariage célébré en 2009, Anna Cabana, 42 ans, s'est séparée de son ancien compagnon pour vivre une nouvelle histoire avec Jean-Michel Blanquer, 57 ans. Si la relation n'a été dévoilée qu'à l'été 2020, les deux se fréquentaient depuis le mois de février, selon Voici. Si rien n'a filtré sur l'origine de leur rencontre, l'ancien recteur d'académie aurait eu "un véritable coup de foudre" pour l'ex-journaliste politique, à en croire le magazine people. Au point de quitter lui aussi son ex-femme, avec qui il a avait eu trois enfants. Depuis, Anna Cabana et Jean-Michel Blanquer n'apparaissent jamais ensemble en public.

Un voyage avec Jean-Michel Blanquer à Ibiza ?

Lundi 17 janvier 2022, Médiapart a révélé que Jean-Michel Blanquer avait dévoilé le protocole sanitaire de la rentrée scolaire dans une interview donnée au Parisien samedi 1er janvier depuis... Ibiza. Une nouvelle qui a suscité un tollé dans l'opposition et auprès des personnels de l'éducation nationale, en pleine crise sanitaire. Rien ne dit s'il était accompagné de sa future femme ou non. L'entourage du ministre a simplement indiqué au Parisien qu'il se trouvait "à Ibiza dans un cadre privé, chez des amis de longue date qui possèdent une maison sur place", du 28 décembre au 2 janvier. Si la présence d'Anna Cabana sur l'île des Baléares n'a donc pas été confirmée, elle était bel et bien présente à Paris le week-end du 15 janvier : c'est en effet à la mairie du Ve arrondissement de la capitale que le couple s'est dit "oui", selon Voici.

Biographie d'Anna Cabana

Anna Cabana est née à Montpellier (Hérault) le 6 août 1979. Après ses études en hypokhâgne à Henri IV, elle se lance dans le journalisme et intègre la rédaction de Marianne à 23 ans. Pendant cinq ans, elle écrit pour le magazine puis part faire ses armes au Point où elle restera dix ans, au point de devenir grand reporter. Avec toujours la même spécialité : la politique. Sa plume lui ouvre les portes du Journal du dimanche où elle est recrutée en tant que rédactrice en chef politique, en août 2016. Une fonction qu'elle occupera jusqu'en 2020. En parallèle, elle est chroniqueuse sur France Inter (2010 à 2013) et intervenante régulière sur BFM TV (depuis 2013), qui en fait l'une de ses têtes d'affiche avec ses éditos politiques. Mais à l'annonce de sa relation avec Jean-Michel Blanquer, la journaliste se met en retrait de la chaîne d'info et quitte la rubrique politique du JDD pour rejoindre celle des livres.

En parallèle de son activité de journaliste, Anna Cabana a écrit plusieurs livre, dont Cécilia en 2008, sur celle qui était encore Cécilia Sarkozy à l'époque, mais aussi Villepin : la verticale du fou (2010), ou encore deux ouvrages sur Alain Juppé : Juppé, l'orgueil et la vengeance (2011) et Un fantasme nommé Juppé (2016). Elle écrit également Entre deux feu en 2012 au sujet de la relation entre François Hollande, Ségolène Royal et Valérie Trierweiler.

Avant de rencontrer Jean-Michel Blanquer, Anna Cabana, née Bitton, avait été mariée à Yves Cabana, fils du haut fonctionnaire (préfet, chef de cabinet à la Préfecture de Paris) et ancien Sénateur et ex-ministre de Chirac Camille Cabana. Après un mariage en 2009, ils ont eu un enfant en 2015 avant de se séparer.