Tariq Ramadan : jugé en France pour viols, que risque-t-il ?

TARIQ RAMADAN. L'islamologue suisse Tariq Ramadan va être renvoyé en procès à Paris pour des viols sur quatre femmes qui se seraient déroulés entre 2009 et 2016.

[Mis à jour le 7 juillet 2023 à 16h38] Tariq Ramadan de retour devant la justice. Deux juges d'instruction parisiennes ont ordonné ce vendredi 7 juillet un procès devant la cour criminelle départementale de Paris pour le prédicateur suisse, accusé de viols sur quatre femmes. Tariq Ramadan sera jugé pour des viols commis entre 2009 et 2016. L'islamologue suisse a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et a lancé plusieurs recours contre cette procédure judiciaire qui dure depuis sept ans. Il avait été mis en examen en septembre 2019 pour le viol de quatre femmes. Les plaignantes ont toutes affirmé avoir reçu des messages numériques suivis d'une rencontre physique avant qu'apparaissent des insultes, des menaces et des abus sexuels.

Cette décision était particulièrement attendue puisque ce n'est pas la première affaire de viol dans laquelle Tariq Ramadan est accusé. Il avait été innocenté par le tribunal de Genève le 24 mai dernier. Cette figure controversée de l'islam avait été acquittée dans le procès pour viol dont il faisait l'objet en Suisse, 15 ans après des faits supposés, dénoncés qu'en 2018 par la plaignante. L'affaire n'est toutefois pas totalement terminée puisque l'avocat de l'accusatrice a annoncé faire appel de la décision.

Quelle est l'accusation de viol dont a fait l'objet Tariq Ramadan en Suisse ?

Le procès organisé à Genève avait pour objectif d'établir la culpabilité ou l'innocence de Tariq Ramadan dans une affaire de "viol" et "contrainte sexuelle", dont se serait produite dans la nuit du 28 octobre 2008 à l'hôtel Mon Repos de Genève. Ce soir-là, il aurait violé, frappé et insulté une femme, qui s'est faite prénommer "Brigitte" durant le procès. Ce n'est toutefois qu'en 2018 qu'elle a porté plainte. Lors du procès qui s'est tenu entre le 15 et le 17 mai 2023, Tariq Ramadan a clamé son innocence, affirmant avoir été victime d'un complot, le récit de la plaignante se rapprochant des faits dénoncés par quatre autres femmes en France.

Au cours des débats, le sexagénaire a été aussi à l'aise dans son expression que la Suissesse fébrile au moment de prendre la parole. Est-ce ce qui a fait pencher la balance ? Nombre d'observateurs se sont étonnés durant le procès de la liberté de ton accordée à Tariq Ramadan. Les deux ont reconnu avoir passé la nuit ensemble. Et la justice a tranché en faveur de l'islamologue sur le déroulé de la soirée, en dépit des trois ans de prison, dont 18 mois ferme, requis à son encontre par le procureur.