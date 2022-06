Meghan et Harry : présents au jubilé ?

MEGHAN ET HARRY. Alors que les citoyens britanniques célèbrent les 70 ans de règne de leur reine, le monde guette des apparitions du duc et de la duchesse de Sussex Harry et Meghan. Après leur rupture avec la famille royale, feront-ils des apparitions publiques avec Archie et Lilibeth ?

Alors que les célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II battent leur plein depuis le 2 juin 2022, se pose la question de savoir quand Meghan et Harry, exilés depuis un an et demi en Amérique, feront des apparitions publiques officielles. Bien présents, mais en coulisses, au palais de Buckingham lors de la parade militaire lançant les festivités, ils ont fait une apparition publique remarquée ce vendredi 3 juin à la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul. C'est l'occasion pour eux de s'afficher de nouveau aux côtés de la famille royale britannique. Les attitudes d'Harry et William, prince héritier, seront particulièrement scrutées, leur relation s'étant considérablement dégradée depuis 2 ans.

Pour rappel, en janvier 2020, le couple a officiellement renoncé à ses engagements royaux puis s'est installé en Californie. En mars 2021, des révélations fracassantes sur la vie intime et leur relation à la famille royale lors d'une interview avec Oprah Winfrey a ravivé les tensions entre le couple, Charles et le prince William. Cette rupture pourrait se résorber grâce à la venue à Londres de Meghan et Harry au jubilé de la reine en ce mois de juin 2022. Le couple devrait faire d'autres apparitions publiques au cours de leur séjour, et, avec un peu de chance, leurs enfants Archie et Lilibet pourraient les accompagner.

Le prince Harry, fils de Lady Diana et du prince Charles, réalise une carrière militaire et s'investit dans ses engagements officiels de la famille royale. Il fait la rencontre en juin 2016, par l'intermédiaire d'une amie commune, de l'actrice américaine Meghan Markle connue pour son rôle de Rachel Zane dans la série télévisée judiciaire Suits. Ils partent ensemble en vacances au Botswana et forment un couple discret, soucieux de protéger leur vie privée. Le prince Harry et Meghan Markle annoncent leurs fiançailles le 27 novembre 2017. Le jour suivant, la date de leur mariage est officiellement annoncée pour le 19 mai 2018 en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. En vue du mariage, Meghan Markle est baptisée et confirmée dans la foi anglicane. Peu avant la cérémonie, la reine octroie à Harry et Meghan le titre de duc et duchesse de Sussex. Ils sont acclamés par près de 100 000 visiteurs dans la ville de Windsor et leur mariage est scruté par près de 2 milliards de téléspectateurs.

En janvier 2020, via Instagram, le prince Harry et Meghan Markle expriment leur volonté de mettre un terme à leurs devoirs à l'égard de la famille royale et leur intention de se mettre en retrait de celle-ci. Ils souhaitent également obtenir leur indépendance financière et vivre entre l'Amérique du Nord et l'Angleterre. L'affaire fait grand bruit et la presse à scandales anglaise la surnomme "Megxit", en référence au Brexit. Le couple conserve les titres de duc et duchesse de Sussex, mais renonce au prédicat d'altesses royales. Ils perdent leur droit à une protection policière et doivent rembourser au contribuable les 2,4 millions de livres dépensés pour la rénovation de Frogmore Cottage, le manoir dans lequel il était prévu qu'ils résident. Dès mars 2020, ils s'installent avec leur fils à Beverly Hills puis à Montecito en Californie. Financièrement indépendants de la couronne britannique, ils se lancent dans divers activités afin de financer leur train de vie et les dispositifs nécessaires à leur sécurité. Le couple signe notamment un contrat pluriannuel, estimé à 100 millions de dollars, afin de produire des séries, documentaires voire des programmes pour enfants. Ils vivent désormais en compagnie de leurs deux enfants, Archie et Lilibeth, dans le quartier de Santa Barbara au nord-ouest de Los Angeles.

La première photo de famille rendue publique par Harry et Meghan, en compagnie d'Archie et Lilibeth © EPN/Newscom/SIPA (publiée le 03/06/2022)

Megan et Harry, duc et duchesse de Sussex, sont les heureux parents d'Archie et de Lilibeth Mountbatten-Windsor. La première grossesse de Meghan Markle est particulièrement scrutée par les médias internationaux. Le jeune Archie Harrison voit le jour le 6 mai 2019 à Londres. Il figure en 7e position dans l'ordre de succession au trône britannique. Il est présenté deux jours plus tard aux médias internationaux le 8 mai 2019 dans la galerie Saint-Georges du château de Windsor. Archie est baptisé le 6 juillet 2019 en la chapelle privée du château de Windsor, les prénoms de ses parrains et marraines ne sont pas connus. Âgé d'à peine un an, il quitte le Royaume-Uni en compagnie de ses parents et grandit à Los Angeles. En février 2021, ses parents annoncent attendre leur deuxième enfant. Le couple annonce attendre une petite fille à l'occasion de l'interview "Oprah avec Meghan et Harry". Lilibeth Diana naît le 4 juin 2021 à 11 h 40 au Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Sa naissance est annoncée deux jours plus tard.

Dans l'interview accordée à Oprah Winfrey en mars 2021, Meghan est revenue sur la rumeur selon laquelle elle aurait fait pleurer Kate Middleton, sa belle sœur, lors de son mariage pour un désaccord sur les robes des demoiselles d'honneur. L'Américaine a démenti et remis les choses dans le bon ordre, assurant : "L'inverse s'est produit. Je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit, parce que c'était une semaine vraiment difficile, et elle était bouleversée par quelque chose. Mais elle a reconnu ce qu'il s'est passé et s'est excusée, elle m'a offert des fleurs et m'a transmis une lettre me demandant pardon". D'abord blessée, Meghan a expliqué ne pas avoir de rancœur et a qualifié la duchesse de Cambridge de "bonne personne".

Malgré toutes les révélations-confessions, l'épouse du prince Harry avait tenu à adresser un message à la souveraine Elizabeth II, pour lui faire comprendre qu'elle n'avait rien à lui reprocher, bien au contraire. "Il y a la famille, et ensuite il y a les personnes qui dirigent l'institution, ce sont deux choses distinctes et il est important de pouvoir les compartimenter parce que la reine, par exemple, a toujours été extraordinaire avec moi", avait-elle déclaré dans l'interview accordée en 2021 à la chaîne CBS et la présentatrice Oprah Winfrey.

Harry a aussi pris la parole au cours de cette interview, marquant son attachement à son épouse et approuvant sa démarche. Il n'a pas caché que leur départ et leur choix de vivre de l'autre côté de l'Atlantique a été accéléré par leur crainte de devoir subir les non-dits durant des années. Harry a insisté sur sa peur que "l'histoire se répète", en référence à la mort de sa mère. "J'ai eu trois conversations avec ma grand-mère, et deux conversations avec mon père avant qu'il n'arrête de prendre mes appels. Et après il a dit, 'peux-tu mettre tout ça par écrit?'", a-t-il lancé, ému, se disant "vraiment déçu" par le comportement de sa famille. "J'étais coincé dans un système, comme le sont mon père et mon frère aussi d'ailleurs. Et j'ai beaucoup de compassion pour cela", a-t-il toutefois nuancé. Les échanges ont cependant repris entre le prince et son père, Harry a assuré "Je l'aimerais toujours" mais reconnaît qu'il faudra du temps et du travail pour améliorer les relations.

Les relations entre les deux fils de Diana et Charles, William et Harry, ont pris une tournure orageuse ces dernières années. En 2021, dans l'interview accordée à CBS, Harry avait également réaffirmé l'amour qu'il porte à son frère bien qu'ils soient "sur des trajectoires différentes". La seule pour qui Harry n'a pas eu le moindre reproche est sa grand-mère, la reine Elizabeth II. "J'ai un profond respect pour elle. C'est mon colonel en chef. Elle le restera", a-t-il assuré. Le prince Charles et son fils, le prince William, auraient été "attristés" par le comportement et les messages d'Harry et de Meghan, regrettant de ne pas avoir pu réparer les blessures causées entre les deux camps, selon The Mirror. Une source du palais a indiqué au Mirror : "Il y a un sentiment distinct à l'intérieur du camp qu'il doit y avoir une meilleure façon de résoudre les problèmes en se rassemblant, plutôt que la décision nucléaire qui a abouti à ce que tout soit discuté si publiquement et sans raison." Toutefois, une autre source assure : "Il y aura toujours une volonté de réparer les relations, même si elles sont assez brisées, mais tout d'abord, tout le monde doit prendre du recul pour essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là." L'entretien accordé en 2021 rappelait pour certains le règlement de compte sur fond d'adultère entre lady Diana et le prince Charles, diffusé il y a 25 ans sur BBC...