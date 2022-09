Prince Harry : son séjour en Angleterre bouleversé par la mort de la reine

MEGHAN ET HARRY. La souveraine s'est éteinte au château de Balmoral ce jeudi, un décès annoncé dans la soirée. Le prince Harry se trouvait en Europe depuis le début de la semaine pour participer à plusieurs événements caritatifs avec Meghan Markle, son épouse et s'était rendu auprès de la reine Elizabeth II ce jeudi après-midi.

[Mis à jour le 8 septembre 2022 à 21h00] Buckingham Palace a confirmé la mort de la reine Elizabeth II ce jeudi 8 en fin de journée. Le prince Harry se trouvait en Europe avec son épouse Meghan Markle depuis le début de la semaine pour une série d'événements caritatifs. Le duc de Sussex a dû se rendre en urgence au château de Balmoral, en Ecosse, ce jeudi 8 septembre après-midi : les médecins de la reine Elizabeth II avaient alerté sur la dégradation de son état de santé à la mi-journée.

En 2018, la reine Elizabeth avait autorisé le prince Harry à épouser une jeune américaine divorcée, Meghan Markle. A ce sujet, le duc de Sussex confiait récemment au Figaro : "Elle a réussi à faire évoluer la famille avec son temps. C'est incroyablement important. Vous ne pouvez pas rester coincé dans le passé quand tout change autour de vous." Pour autant, le couple a fini par s'éloigner de la Couronne, et par là-même du protocole strict et des tabloïds : en janvier 2020, Meghan et Harry annonçaient leur départ pour l'Amérique du Nord. Une rupture sans précédent à Buckingham.

Depuis, les relations entre le prince Harry et la famille royale n'étaient pas au beau fixe. Installé en Californie depuis plusieurs années, le couple se trouvait en Europe quand la nouvelle de l'état de santé dégradé de la reine Elizabeth II est tombée ce jeudi 8 septembre. Dans un message Twitter posté sur le compte de la famille royale britannique à la mi-journée, les médecins de Buckingham Palace se sont dits "préoccupés" par la santé de la monarque, âgée de 96 ans. Une communication très inhabituelle qui a résonné comme une sérieuse alerte outre-Manche.

Meghan Markle est restée à Londres

Si le prince Charles et le prince William ont fait savoir immédiatement qu'ils se rendaient au chevet de la reine, installée dans sa résidence de Balmoral en Ecosse, Meghan, elle, est finalement restée à Londres. S'il était envisagé qu'elle rejoigne Harry en Ecosse à une date ultérieure, la duchesse de Sussex avait pour l'heure décidé de ne pas assister aux WellChild awards, un événement caritatif initialement prévu dans son agenda. Le duc et la duchesse de Sussex, qui étaient déjà au Royaume-Uni pour une série d'événements caritatifs, devaient au départ se rendre à Balmoral séparément des autres membres de la famille royale. Néanmoins, ils se trouvaient "en coordination" avec les plans des autres membres de la famille, selon une information de Reuters et de l'agence britannique PA Media.

Jusqu'ici en tout cas, aucune rencontre avec la famille royale n'était au programme du couple lors de leur séjour sur le continent et au Royaume-Uni, ce que n'ont pas manqué de rappeler plusieurs titres britanniques. Pas même avec la reine, que le couple aurait "ignorée" selon certains journaux.

Meghan et Harry en Allemagne au moment de l'alerte de Buckingham

Meghan et Harry sont arrivés au cottage de Frogmore le 3 septembre, à Windsor, pour se rendre quelques jours plus tard au One Young World Summit, sommet annuel réunissant 190 dirigeants internationaux à Manchester, dans le nord du pays, et dont Meghan Markle est partie prenante. Pour cette première étape en Angleterre, aucun rendez-vous avec William et Kate ou avec Charles et Camilla n'a été seulement évoqué.

Mardi, le prince Harry et Meghan Markle se sont ensuite rendus en Allemagne, à Düsseldorf cette fois, pour le lancement des Jeux Invictus 2023, une compétition sportive pour les vétérans de guerre blessés et les personnes en situation de handicap dont Harry est le parrain depuis de nombreuses années. Ce jeudi, le couple se trouvait d'ailleurs toujours en Allemagne au moment où l'alerte sur la santé de la reine d'Angleterre a été donnée. Il devait effectuer son retour à Londres, selon le programme officiel, pour la cérémonie des WellChild Awards, organisme fournissant des soins aux enfants atteints de maladie graves. Sean Coughlan, correspondant suivant la famille royale pour la BBC, avait indiqué dans l'après-midi que "les Sussex" devraient "renoncer" à cet événement caritatif.

En janvier 2020, via Instagram, le prince Harry et Meghan Markle avaient provoqué un séisme en exprimant leur volonté de mettre un terme à leurs devoirs à l'égard de la famille royale et leur intention de se mettre en retrait de celle-ci. Ils souhaitaient également obtenir leur indépendance financière et vivre entre l'Amérique du Nord et l'Angleterre. L'affaire avait alors fait grand bruit, la presse à scandale anglaise évoquant très vite un "Megxit", en référence au Brexit qui était toujours en train de bouleverser le pays. Le couple conservera les titres de duc et duchesse de Sussex, mais renoncera au prédicat d'altesses royales. Ils perdront également leur droit à une protection policière et devront alors rembourser au contribuable les 2,4 millions de livres dépensés pour la rénovation de Frogmore Cottage, le manoir dans lequel il était prévu qu'ils résident.

Dès mars 2020, Harry et Meghan se sont installés avec leur fils Archie à Beverly Hills puis à Montecito en Californie. Financièrement indépendants de la couronne britannique, ils se sont depuis lancés dans une série d'activités médiatiques afin de financer leur train de vie et les dispositifs nécessaires à leur sécurité. Le couple a notamment signé un contrat pluriannuel, estimé à 100 millions de dollars, afin de produire des séries, documentaires et des programmes pour enfants. Ils vivent désormais en compagnie de leurs deux enfants, Archie et Lilibeth, dans le quartier de Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles.

Les tensions entre le couple et la famille royale auront alimenté les spéculations pendant plusieurs années. Dans une interview accordée à Oprah Winfrey sur la chaîne CBS en mars 2021, Meghan Markle était revenue sur une rumeur selon laquelle elle aurait fait pleurer Kate Middleton, sa belle-sœur, lors de son mariage pour un désaccord sur les robes des demoiselles d'honneur. L'Américaine avait alors démenti et assuré que c'est "l'inverse" qui s'était produit. "Elle a reconnu ce qu'il s'est passé et s'est excusée, elle m'a offert des fleurs et m'a transmis une lettre me demandant pardon".

Meghan Markle a plusieurs fois expliqué ne pas avoir de rancœur et a qualifié la duchesse de Cambridge, une "bonne personne". L'épouse du prince Harry a également tenu, à plusieurs reprises, à assurer sa sympathie à l'égard d'Elizabeth II. Dans son interview de 2021, elle avait adressé un message à la souveraine, pour lui faire comprendre qu'elle n'avait rien à lui reprocher : "Il y a la famille, et ensuite il y a les personnes qui dirigent l'institution, ce sont deux choses distinctes et il est important de pouvoir les compartimenter parce que la reine, par exemple, a toujours été extraordinaire avec moi", avait-elle déclaré face à Oprah Winfrey. Harry n'a pas eu lui non plus le moindre reproche pour sa grand-mère. "J'ai un profond respect pour elle. C'est mon colonel en chef. Elle le restera", a-t-il assuré.

Depuis une semaine, les tabloïds faisaient néanmoins leurs choux gras du séjour de Meghan et Harry au Royaume-Uni, soulignant qu'aucune visite avec d'autres membres de la famille royale n'était au programme. Un de ces tabloïds, The Express, a assuré mercredi que le couple avait même été jusqu'à "snober" Elizabeth II, refusant de lui rendre visite après avoir ignoré une invitation du prince Charles. Katie Nicholl, chroniqueuse royale chez Vanity Fair, a pour sa part assuré à la télévision que la reine avait invité le couple à deux reprises, sans réponse.

Harry a toujours soutenu son épouse, au coeur de plusieurs polémiques depuis qu'elle a tenté d'intégrer la Maison Windsor. Il n'a en revanche jamais caché que leur départ et leur choix de vivre de l'autre côté de l'Atlantique avait été accéléré par leur crainte de devoir subir les non-dits durant des années. Harry a insisté sur sa peur que "l'histoire se répète", en référence à la mort de sa mère. "J'ai eu trois conversations avec ma grand-mère, et deux conversations avec mon père avant qu'il n'arrête de prendre mes appels", s'était-il justifié, niant avoir rompu le dialogue de lui-même avec sa famille.

"J'étais coincé dans un système, comme le sont mon père et mon frère aussi d'ailleurs. Et j'ai beaucoup de compassion pour cela", a-t-il toutefois nuancé. Les échanges ont cependant repris entre le prince et son père, Harry ayant assuré : "Je l'aimerai toujours" mais reconnaissant alors qu'il faudrait du temps et du travail pour améliorer les relations.

Les relations entre les deux fils de Diana et Charles, William et Harry, ont elles aussi pris une tournure orageuse ces dernières années. Si Harry s'est contenté d'affirmer que lui et son frère avaient suivi "des trajectoires différentes", il tiendrait rigueur à son frère de ne pas l'avoir suffisamment soutenu au moment où son couple en avait besoin. William, comme son père le prince Charles, aurait pour sa part été "attristé" par le comportement et les messages médiatiques d'Harry et de Meghan. Une source du palais a récemment indiqué au Mirror qu'il existait "un sentiment distinct à l'intérieur du camp qu'il doit y avoir une meilleure façon de résoudre les problèmes en se rassemblant, plutôt que la décision nucléaire qui a abouti à ce que tout soit discuté si publiquement et sans raison."

Alors que la famille royale semblait récemment se resouder autour de la reine, la presse britannique rappellait qu' Harry et William ne s'étaient pas réellement parlés depuis plus d'un an, deux apparitions communes ayant eu lieu sans réel échange entre les deux hommes. Le déballage semblant se poursuivre autour de Meghan et Harry jusqu'ici ne semblait pas annoncer de réchauffement dans leurs relations. D'autant que pour certaines mauvaise langues, le déballage en question serait alimenté par le couple lui même. A la mi-juillet 2022, un livre choc de Tom Bower "Revenge : Meghan, Harry and the war between the Windsors", revenant sur la rupture de Meghan et Harry avec la famille royale, avait fait les gros titres pendant plusieurs jours. Et la suite arrive prochainement (fin 2022 ou en 2023) puisque le biographe du couple du Sussex préparerait à son tour un ouvrage rempli de "révélations exclusives".