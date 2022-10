Bolsonaro : un résultat synonyme de défaite à la présidentielle ?

BOLSONARO. Jair Bolsonaro semble se diriger vers la défaite à l'élection présidentielle du Brésil. Le président sortant est derrière Lula alors qu'il ne reste que peu de bulletins à dépouiller. Mais l'écart est faible.

[Mis à jour le 30 octobre 2022 à 23h20] Jair Bolsonaro va-t-il devoir quitter le pouvoir au Brésil ? Les électeurs ont voté tout au long de ce dimanche 30 octobre 2022 pour élire leur prochain président. Si l'actuel chef de l'Etat nourrissait des espoirs de rempiler pour quatre années supplémentaires à la tête du pays, les résultats publiés à cette heure par le Tribunal supérieur électoral brésilien le donnent perdant. Pourtant, le candidat à sa succession est longtemps resté en tête, mais a fini par se faire rattraper, puis doubler. A ce stade, il manque 1,2 million de voix à Jair Bolsonaro pour rattraper son rival Lula. Cependant, la dynamique n'est pas en faveur du représentant de l'extrême-droite, qui voit son retard s'accroître depuis qu'il est passé derrière son concurrent. Les résultats définitifs devraient être connus rapidement, aux alentours de minuit.

Plus tôt dans la journée, Jair Bolsonaro a voté lors du second tour de l'élection présidentielle 2022 au Brésil. Dès l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures (heure locale), le président sortant s'est rendu aux urnes, à Rio de Janeiro. Il s'est dit sûr de sa victoire : "Si Dieu le veut, on va gagner ce soir." Et d'ajouter : "Ou mieux encore, le Brésil sera victorieux ce soir." Mais les urnes semblent avoir dit le contraire.

Quel résultat pour Jair Bolsonaro à l'élection présidentielle du Brésil ?

A 23h16, après le dépouillement de 92,77% des bulletins de vote, Jair Bolsonaro est donné derrière Lula, ne recueillant que 49,40% des voix, contre 50,60% pour son adversaire. Il compte un retard, à ce stade, de 1,2 million de voix. Le résultat est tout de même bien plus serré que ce que prédisaient les sondages.

Bolsonaro va-t-il reconnaître les résultats de la présidentielle ?

Autre question qui se pose en cas de défaite de Bolsonaro : reconnaîtra-t-il la victoire de son adversaire ? Rien n'est moins sûr. Le président sortant a évoqué, à plusieurs reprises, des fraudes, étant même à l'origine d'une campagne de désinformation à ce sujet. L'homme politique pourrait même les contester comme il l'a lui-même reconnu avant le premier tour du scrutin. Ces derniers jours, pourtant, le discours du candidat a changé jusqu'à ce qu'il assure vendredi 28 octobre, après le débat présidentiel, que le résultat du scrutin sera respecté comme l'a rapporté CNN Brasil : "Il n'y a pas le moindre doute. Celui qui a le plus de voix l'emporte. C'est la démocratie." La réaction de Jair Bolsonaro est difficilement prévisible de fait et le Brésil pourrait rester sous tension plusieurs heures après l'annonce des résultats, le temps que les rapports du Tribunal supérieur électoral, de la commission et du ministère de la Défense, ce dernier placé sous la coupe du président sortant, soient rendus. Bolsonaro a tout de même été appelé par Lula à accepter le résultat de l'élection et à "ne pas semer la confusion dans le pays".

De même, une réaction similaire à celle de l'assaut de Capitole, à Washington, le 6 janvier 2021, lors de la défaite de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, est peut-être à attendre de la part des militants de Jair Bolsonaro.

Que prévoyaient les résultats des sondages pour Bolsonaro ?

le dernier sondage publié par Datafolha, l'institut de référence dans le pays, samedi, à la veille du second tour de l'élection présidentielle, montre que l'écart entre le président sortant et Lula s'est réduit à quatre points (52 % pour Lula contre 48 % pour Bolsonaro). D'autant plus que la marge d'erreur de ce sondage est évaluée à deux points. Ce qui rendrait le résultat du second tour encore plus incertain. Jeudi 27 octobre, lors du précédent sondage, Jair Bolsonaro était crédité de 47 % des intentions de vote, six points derrière son adversaire Lula. Néanmoins, durant toute la campagne, Bolsonaro a été donné derrière l'ancien président, ce qui ne l'a pas empêché de se présenter comme le vainqueur de l'élection présidentielle.

Durant toute la campagne d'entre-deux-tours les résultats des sondages ont été plutôt serrés entre Lula et Bolsonaro et la tendance s'est confirmée dans le dernier sondage publié par Datafohla le 29 octobre. L'institut de référence a misé sur un score de 48% pour le président sortant contre 52% pour son rival Lula. La marge d'erreur est évaluée à 2, une surprise peut donc encore survenir lors des résultats de la présidentielle.