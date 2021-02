Prince Philip hospitalisé : convalescence et repos forcé, le duc a fait "un malaise"

A 99 ans, la santé du Prince Philip, l'époux de la Reine Elizabeth II, est de nature à préoccuper ses proches. Il a été hospitalisé pour "quelques jours de repos", "par mesure de précaution".

[Mis à jour le 17 février 2021 à 16h52] Le mari de la Reine Elizabeth II a été conduit à l'hôpital King Edward VII hier soir, mais la Couronne britannique a attendu la mi-journée, ce mercredi 17 février, pour rendre publique l'information. "Son hospitalisation est une mesure de précaution sur conseil du médecin de son altesse royale, après qu'il a fait un malaise", indique un communiqué officiel transmis aux médias. Le court document ajoute : "Le Duc devrait rester à l'hôpital pour quelques jours d'observation et de repos". Les services de la reine ont par ailleurs ajouté que le prince Philip n'était pas hospitalisé pour avoir contracté le coronavirus. Le duc d'Edimbourg est âgé de 99 ans, compte tenu de sa condition physique, il est très régulièrement surveillé par les médecins de la monarchie britannique.

Elizabeth II et le prince Philip sont mariés depuis 72 ans et la souveraine donne régulièrement quelques nouvelles de son époux, qu'elle qualifie elle-même de "roc". Le duc d'Edimbourg, pour préserver sa santé, s'est retiré de toute vie publique depuis presque 4 ans, et réside l'immense majorité de son temps au palais de Sandringhmam, dans l'est de l'Angleterre.