Mort de Silvio Berlusconi : de quoi est décédé Il Cavaliere ? - DIRECT

L'ancien Premier ministre italien, Silivio Berlusconi, est décédé ce lundi 12 juin 2023. L'homme de 86 ans multipliait les allers-retours à l'hôpital ses derniers mois et avait été diagnostiqué d'un cancer en avril dernier.

En direct

12:17 - La Première ministre italienne rend hommage à Silvio Berlusconi Giorgia Meloni vient de rendre hommage à Silvio Berlusconi dans une vidéo postée sur Twitter. La cheffe du gouvernement italien comptait le politique fondateur de Forza Italia parmi ses alliés et salue "un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie". 12:13 - 30 ans de carrière en politique Depuis son entrée dans la vie politique en 1994, Silvio Berlusconi n'a jamais décroché. Il a commencé en tant que député et l'est resté pendant 18 ans jusqu'en 2013, mais durant ce laps de temps l'homme a été plusieurs fois élu Premier ministre, où plutôt Président du Conseil des ministres d'Italie : en 1994 pour une courte période de 8 huit mois, puis de 2001 à 2006 et de 2008 à 2011. En 2013, Silvio Berlusconi a fondé le parti de droite aujourd'hui connu sous le nom de Forza Italia, dont est proche l'actuelle Première ministre italienne Giorgia Meloni. Ces dernières années, le politique s'est essayé à d'autres mandats : celui de député européen qu'il a tenu entre 2019 et 2022 et depuis 2022 il siégeait en tant que sénateur italien. 12:05 - L'hommage d'un ancien adversaire de Silvio Berlusconi "Beaucoup l'ont aimé, beaucoup l'ont détesté : chacun aujourd'hui doit reconnaître que son impact sur la vie politique, mais aussi économique, sportive et télévisuelle a été sans précédent." Ce sont les mots de Matteo Renzi, un ancien Premier ministre italien (de 2014 à 2016) membre du Parti démocrate qui a été un farouche opposant à Silvio Berlusconi. En Italie, des figures de droite mais aussi de gauche, rendent hommage au politique décédé. 11:59 - L'hommage de l'AC Milan à son ancien propriétaire Outre les politiques, ce sont aussi des clubs de football qui ont une pensée pour Silvio Berlusconi, notamment l'AC Milan qui a été la propriété de Silvio Berlusconi, lui-même natif de Milan, pendant plus de 30 ans. Avant que le politique ne vende le club, en 2017, les joueurs de l'AC Milan avaient remporté cinq fois la Ligue des champions. En plus de l'AC Milan, Silvio Berlusconi s'était offert l'AC Monza. 11:53 - Le deuxième cancer de Silvio Berlusconi La leucémie qui a emporté Silvio Berlusconi n'est pas le premier cancer que la politique a dû combattre. L'homme avait déjà souffert d'un cancer de la prostate en 1997, mais le politique avait composé avec sa maladie et l'avait traitée dans la plus grande discrétion. 11:48 - Silvio Berlusconi a "marqué toute une époque de son pays" selon le RN Réaction également du côté du Rassemblement national, le chef du parti d'extrême droite a décrit Silvio Berlusconi comme un homme qui a "marqué toute une époque de son pays" grâce à son "franc-parler et un style inédit". 11:43 - Le président des Républicains salue un "monument de la politique en Italie" La mort de Silvio Berlusconi suscite déjà des réactions, notamment de la part des élus de la droite. Eric Ciotte, patron des Républicains, a salué sur Twitter un "véritable monument de la politique en Italie et homme d’Etat qu’il a servi de toute ses forces". Silvio Berlusconi était, selon lui, "un fervent défenseur de l’amitié entre nos deux nations". 11:39 - Silvio Berlusconi décédé d'un cancer Silvio Berlusconi a été emporté par un cancer. L"'immortel" comme certains le surnommaient souffrait d'une leucémie chronique diagnostiquée en avril 2023 lors d'une précédente hospitalisation en urgence. 11:36 - Silvio Berlusconi est mort L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est mort. L'homme de 86 ans s'est éteint le lundi 12 juin 2023 à l'hôpital de Milan où il était hospitalisé pour des examens de contrôle depuis vendredi.

En savoir plus

L'état de Silvio Berlusconi avait déjà agité la presse le 5 avril, lors d'une hospitalisation en urgence de l'ancien ministre italien à Milan. Si nombre de proche avaient tenté de rassurer et de cacher le mal qui frappait le fondateur du parti de droite Forza Italia, dont le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani qui avait souligné "l'état stable" du politique, le 7 avril les médecins de Silvio Berlsuconi qui rendaient publique "une leucémie myélomonocytaire chronique dont il souffre depuis un certain temps". Un proche de Berlusconi, Vittorio Sgarbi, vice-ministre de la Culture, avait réagi à cette annonce : "Nous sommes tous très préoccupés. J'espère qu'il aura la force de résister à ce dernier coup qui a un nom sinistre, la leucémie".

Depuis, l'ancien ministre italien suivait une chimiothérapie pour tenter de battre cette forme grave de cancer et disait lui-même être en bonne forme. Vendredi 9 juin, Silivio Berlusconi avait justement été hospitalisé pour des examens de contrôles en lien avec sa maladie. Si la leucémie est une maladie grave, la santé du Cavaliere avait déjà été mise à rude épreuve, notamment par un cancer de la prostate. Ces dernières années, la santé de Silvio Berlusconi n'avait pas été épargné puisqu'en 2016, à l'âge de 79 ans, l'homme politique avait une opération à cœur ouvert. Et depuis 2020 et une infection au Covid-19 qui avait mené à une pneumonie bilatérale, l'Italien multipliait les allers-retours à l'hôpital. En janvier 2022, c'est une grave infection urinaire qui avait poussé ses médecins à le faire suivre une série de soins lourds. Après presque 30 ans de carrière politique, "le caïman" n'apparaîssait presque plus en public à cause de ces nombreux soucis de santé.

Silvio Berlusconi montre rapidement ses talents d'homme d'affaire et crée un immense groupe financier, Fininvest, en 1977. Il se bâtit alors un véritable empire médiatique et investit dans de nombreux secteurs (banque, assurance, football, distribution). C'est en 1994 qu'il décide de se lancer dans la politique en créant le parti de la Forza Italia. Ce dernier ne tarde pas à s'allier à des partis de droite et d'extrême droite. Dirigeant cette coalition, qui remporte les élections législatives, Berlusconi se retrouve président du Conseil, poste duquel il doit démissionner dès décembre 1994. Pour autant, l'homme ne lâche pas prise et, malgré les condamnations pour corruption, il tente toujours de renforcer son parti. Sa nouvelle coalition de droite, la Maison des libertés, sort victorieuse des législatives de 2001 et le fait entrer au pouvoir en juin. La politique ultralibérale qu'il mène est toujours entachée par les poursuites judiciaires qui pèsent sur Fininvest. Après une démission temporaire, il forme un nouveau gouvernement mais perd les élections parlementaires de 2006, contre Romano Prodi (gauche). Il revient une nouvelle fois au pouvoir en 2008. Un nouveau scandale, le "Rubygate" l'écarte une nouvelle fois en 2011. Son influence reste toutefois majeure dans la vie politique italienne puisque son parti est aujourd'hui membre de la coalition à la tête de l'Italie.