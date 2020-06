"DIRECT. Municipales à Paris : Hidalgo sacrée, tous les résultats par arrondissement"

RESULTATS MINICIPALES A PARIS - Anne Hidalgo sera donc maire de Paris pour les 6 prochaines années. Le point sur tous les résultats du 2e tour des municipales dans la capitale.

10:48 - Le nouveau Conseil de Paris en détail La capitale compte 17 secteurs électoraux (un arrondissement est égal à un secteur, sauf pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements regroupés en un seul secteur). 163 personnes siègent au Conseil de Paris et vont assurer la réélection d'Anne Hidalgo. l'Union de la gauche décroche 96 sièges sur 163 ; l'Union de la droite 60 sièges, l'Union du centre 6 sièges et la France Insoumise, 1 siège. Voici en détail les sièges obtenus par chaque liste après les résultats du second tour des élections municipales : 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements : 7 sièges pour l'Union de la gauche ; 1 siège pour l'Union de la droite

: 7 sièges pour l'Union de la gauche ; 1 siège pour l'Union de la droite 5ème arrondissement : 3 sièges pour l'Union de la droite ; 1 siège pour l'Union de la gauche

: 3 sièges pour l'Union de la droite ; 1 siège pour l'Union de la gauche 6ème arrondissement : 2 sièges pour l'Union de la droite ; 1 siège pour l'Union de la gauche

: 2 sièges pour l'Union de la droite ; 1 siège pour l'Union de la gauche 7ème arrondissement : 4 sièges pour l'Union de la droite

: 4 sièges pour l'Union de la droite 8ème arrondissement : 3 sièges pour l'Union de la droite

: 3 sièges pour l'Union de la droite 9ème arrondissement : 3 sièges pour l'Union du centre ; 1 siège pour l'Union de la gauche

: 3 sièges pour l'Union du centre ; 1 siège pour l'Union de la gauche 10ème arrondissement : 7 sièges pour l'Union de la gauche

: 7 sièges pour l'Union de la gauche 11ème arrondissement : 10 sièges pour l'Union de la gauche ; 1 siège pour l'Union de la droite

: 10 sièges pour l'Union de la gauche ; 1 siège pour l'Union de la droite 12ème arrondissement : 8 sièges pour l'Union de la gauche ; 2 sièges pour l'Union de la droite

: 8 sièges pour l'Union de la gauche ; 2 sièges pour l'Union de la droite 13ème arrondissement : 11 sièges pour l'Union de la gauche ; 2 sièges pour l'Union de la droite

: 11 sièges pour l'Union de la gauche ; 2 sièges pour l'Union de la droite 14ème arrondissement : 8 sièges pour l'Union de la gauche ; 2 sièges pour l'Union de la droite

: 8 sièges pour l'Union de la gauche ; 2 sièges pour l'Union de la droite 15ème arrondissement : 14 sièges pour l'Union de la droite ; 3 sièges pour l'Union de la gauche ; 1 siège pour l'Union du centre

: 14 sièges pour l'Union de la droite ; 3 sièges pour l'Union de la gauche ; 1 siège pour l'Union du centre 16ème arrondissement : 12 sièges pour l'Union de la droite ; 1 siège pour l'Union du centre

: 12 sièges pour l'Union de la droite ; 1 siège pour l'Union du centre 17ème arrondissement : 10 sièges pour l'Union de la droite ; 2 sièges pour l'Union de la gauche

: 10 sièges pour l'Union de la droite ; 2 sièges pour l'Union de la gauche 18ème arrondissement : 13 sièges pour l'Union de la gauche ; 1 siège pour l'Union du centre ; 1 siège pour l'Union de la droite

: 13 sièges pour l'Union de la gauche ; 1 siège pour l'Union du centre ; 1 siège pour l'Union de la droite 19ème arrondissement : 12 sièges pour l'Union de la gauche ; 2 sièges pour l'Union de la droite

: 12 sièges pour l'Union de la gauche ; 2 sièges pour l'Union de la droite 20ème arrondissement : 12 sièges pour l'Union de la gauche ; 1 siège pour l'Union de la droite ; 1 siège pour la France Insoumise

10:16 - Cédric Villani, conseiller du XIVe Après la large victoire d'Anne Hidalgo et de ses listes dans les arrondissements, pour Cédric Villani, ce second tour des municipales aura été une déception : le candidat dissident de LREM à la maie de Paris n'aura pas eu le score suffisant pour siéger au Conseil de Paris. Il sera donc conseiller d'arrondissement dans le XIVe arrondissement, où il se présentait. "Je suis très fier d'avoir pu porter mes valeurs, mes convictions jusqu'au bout (...) et d'avoir porté des sujets cruciaux pour l'avenir de Paris, comme l'agrandissement de la capitale. Cette élection est aussi un point de départ et nous allons continuer à travailler inlassablement avec nos deux élus d'arrondissement", a déclaré à l'AFP le mathématicien.

10:04 - Le discours d'Anne Hidalgo réélue "Aujourd'hui vous m'avez accordé votre confiance pour être à nouveau maire de Paris. Les circonstances exceptionnelles qui entourent ce deuxième tour de l'élection municipale rendent ce moment très particulier", a commencé Anne Hidalgo dans son discours après sa réélection, se réjouissant que "le débat démocratique a eu lieu" malgré la crise sanitaire. "Vous avez choisi un rassemblement, vous avez choisi un Paris qui respire, un Paris plus agréable à vivre, une ville plus solidaire", ajoute la maire sortante. Retrouvez l'intégralité de son discours ci-dessous : Votre confiance m’oblige. Avec vous, nous bâtirons le Paris de demain. Vive les Parisiennes et les Parisiens, vive Paris ! pic.twitter.com/3A8myuWf7e — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 28, 2020

09:55 - Qui siégera au Conseil de Paris ? Au lendemain du second tour du scrutin des élections municipales, le nouveau Conseil de Paris se dessine. Avec quelques surprises. Ni Agnès Buzyn, candidate du parti présidentiel, ni Gaspard Gantzer, ni Cédric Villani, ni Marlène Schiappa ne feront partie de 163 conseillers de la capitale, présidés donc de nouveau par Anne Hidalgo.

09:39 - Les femmes, grandes gagnantes de ces municipales C'est une grande première dans l'histoire de la Ve République : la moitié des 10 plus grandes villes de France vont être dirigées par des femmes, après le second tour des élections municipales. Outre Anne Hidalgo réélue à Paris, la vague est bien féminine dans cinq grandes villes : à Marseille avec Michèle Rubirola ou Martine Vassal, Johanna Rolland à Nantes, Jeanne Barseghian à Starsbourg et Martine Aubry à Lille.

09:28 - Une élection marquée par une abstention record Les municipales 2020 aura battu tous les records d'abstention de toute la Ve République. Dimanche 28 juin, pour ce second tour toujours bouleversé par la pandémie de coronavirus, l'abstention est estimée à 59,5% des électeurs inscrits. Une première depuis 1958. "C'est évidemment un regret, à la fois comme ministre de l'Intérieur et comme citoyen", a déclaré Christophe Castaner à l'issue du scrutin.

09:14 - La désillusion d'Agnès Buzyn Pour Agnès Buzyn, candidate du parti présidentiel LREM à la mairie de Paris, la désillusion est totale. Non seulement l'ancienne ministre arrive derrière Rachida Dati et Anne Hidalgo et ne décroche qu'un seul arrondissement, mais en plus elle totalise un score trop faible pour être élue au Conseil de Paris. Un revers pour la candidate, mais aussi pour La République en Marche, qui n'obtient que 6 à 9 sièges au Conseil de Paris sur 163.

08:44 - A Paris, les résultats par arrondissement Après le second tour des élections municipales, largement remporté par Anne Hidalgo, candidate sortante réélue à Paris, la capitale est divisée en trois camps distincts : Angès Buzyn, candidate du parti présidentiel LREM, ne remporte que deux arrondissements, le 5ème et le 9ème ; Rachida Dati (LR) s'impose dans six arrondissements (6ème, 7ème, 15ème, 16ème et 17ème) et Anne Hidalgo dans 12 arrondissements (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 18ème, 19ème et 20ème).

28/06/20 - 23:55 - Rachida Dati estime avoir "redressé la droite" (FIN DU DIRECT) - La candidate Rachida Dati estime avoir "redressé la droite" malgré sa défaite au second tour des municipales de Paris. "Ensemble avec tous mes colistiers, nous avons redressé la droite à Paris. Nous n'avons pas rendu vie à un parti, nous avons rendu vie à des valeurs", a affirmé Mme Dati, soulignant avoir "ainsi rompu avec les haines, les rancoeurs, les divisions qui ont affaibli et fait perdre la droite parisienne depuis 2001".

28/06/20 - 23:43 - Alexandra Cordebard s'impose dans le 10e arrondissement de Paris Alexandra Cordebard s'impose dans l'arrondissement avec 67,9 % devant le LR Bertil Fort (21,53 %) et le LREM Karim Amellal (10,53 %).