Lady Diana : un Secrets d'histoire consacré à la princesse

Lady Diana a trouvé la mort le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris. Le véhicule de la princesse âgée de 36 ans et de son compagnon Dodi Al-Fayed tentait de fuir des paparazzis lorsque le choc a eu lieu.

Les hommages à Lady Diana se multiplient depuis déjà plusieurs jours. De nombreuses chaînes de télévision ont notamment prévu des programmes dédiés à la vie de la princesse disparue il y a déjà 25 ans. Surnommée la "princesse des cœurs", la jeune femme a trouvé la mort dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997. Son corps est enterré à Althorp, domaine familial de la famille Spencer. Sa tombe se situe sur une île au milieu d'un lac. A l'occasion de ce triste anniversaire, l'émission Secrets d'histoire de France 3 reprend également du service pour un numéro exceptionnel le lundi 29 août. Le magazine de Stéphane Bern fait le point sur Diana, cette illustre inconnue... (en replay avec ce lien). La présentatrice Nathalie Roux présente une soirée consacrée à la princesse sur W9 le mercredi 31 août, jour de l'anniversaire du tragique accident. Intitulée Minute par minute : Lady Diana - La fin tragique de la princesse des coeurs, l'émission est prévue à 21h05. Enfin, France 5 va diffuser un documentaire réalisé par Henry Singer le lundi 5 septembre pour tout savoir sur l'accident qui a coûté la vie à Lady Diana : Diana, les sept jours qui ont suivi sa mort. M6 a déjà mis en ligne son reportage : Qui était vraiment Lady Diana ? (en replay avec ce lien), qui s'appuie sur des témoignages inédits et des images d'archives. TF1 a fait de même avec son programme : Diana : l'envers de la couronne (en replay avec ce lien). C8 a proposé un documentaire inédit intitulé Diana, histoire d'une princesse (en replay avec ce lien), diffusé le jeudi 25 août.

Que s'est-il passé le 31 août 1997 ? Après un dîner au Ritz à Paris, Lady Diana et l'homme d'affaires Dodi Al-Fayed s'éclipsent du palace par une entrée discrète dans une nouvelle voiture. La voiture du milliardaire et celle de ses gardes du corps empruntent la sortie habituelle pour servir de leurre aux paparazzis qui suivent le couple depuis leur arrivée à Paris. Mais certains photographes ne se font pas duper et repèrent le nouveau véhicule. A bord se trouvent la princesse de Galles, Dodi Al-Fayed, son garde du corps Trevor Rees-Jones et le chauffeur Henri Paul. Pour échapper à ses poursuivants, la voiture roule à plus de 100 km/h sur une voie sur berge de la Seine limitée à 50 km/h. Dans le tunnel du pont de l'Alma, elle percute le mur droit, fait une embardée et termine se course contre un pilier. Dodi Al-Fayed et le chauffeur sont tués sur le coup. Trevor Rees-Jones est très grièvement blessé. Quant à la Lady Diana, elle est transportée d'urgence à l'hôpital, mais son cœur s'arrête à plusieurs reprises dans l'ambulance. Souffrant d'une importance hémorragie interne, elle est déclarée morte 4 heures après l'accident à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les différentes enquêtes mettent en lumière le fait que le chauffeur était sous l'emprise de l'alcool au moment des faits et que les occupants de la voiture n'avaient pas attaché leur ceinture de sécurité. En revanche, les paparazzis qui poursuivaient le véhicule ont bénéficié d'un non-lieu.

Le Pont de l'Alma après l'accident de la princesse Diana © SIPA (publiée le 22/08/2022)

Issue d'une famille aristocratique, Diana Frances Spencer était un choix idéal pour le prince Charles. Sa candeur et sa réserve conviennent à la famille royale. Le mariage est donc arrangé rapidement alors que les deux jeunes gens se connaissent à peine. Mais déjà à cette époque, Diana connait l'existence de Camilla Parker Bowles. Le mariage est célébré le 29 juillet 1981 et retransmis dans le monde entier. L'année suivante, le couple accueille son premier enfant, William. Le prince Harry voit le jour deux ans après. Durant cette période, la princesse est malheureuse. Elle souffre de dépression et de boulimie. Elle aurait même fait plusieurs tentative de suicide. Le couple bat de plus en plus de l'aile et tous deux se réfugient dans les bras d'une autre personne. Les noms des amants de Lady Diana ne sont pas tous connus, mais il est possible de citer : James Gilbey ou James Hewitt (son entraîneur d'équitation). Les deux époux se séparent dès l'année 1992, mais le divorce n'est prononcé que le 28 août 1996. La princesse se console dans les bras de Hasnat Khan, un chirurgien britannique d'origine pakistanaise. La médiatisation de leur idylle provoque la fin de leur relation en juin 1997. Diana se tourne alors vers Dodi Al-Fayed et entame avec lui une relation plus ou moins fictive qui fait beaucoup de bruit.

Diana Frances Spencer, dite "Lady Diana", est une aristocrate britannique, épouse du prince Charles de Galles et mère des deux princes héritiers du trône d'Angleterre, William duc de Cambridge et Henry de Galles. Personnalité complexe, mais adorée des Britanniques, sa mort controversée dans un accident de voiture à Paris contribue à entretenir le mythe et à perpétuer sa légende.

Née le 1er juillet 1961 à Sandringham dans une famille de la noblesse traditionnelle britannique, Diana Spencer devient princesse de Galles, en 1981, après son mariage arrangé avec l'héritier du trône d'Angleterre, le prince Charles. Supportant difficilement les contraintes d'une vie de cour et la tristesse d'un mariage sans amour, la princesse de Galles glisse rapidement dans la dépression et tente de se suicider peu après la naissance de son premier fils en 1982. La ruine du mariage princier, concrétisée par maints adultères commis par l'une et l'autre des parties, est dans un premier temps étouffée par la presse britannique, mais finit par éclater au grand jour au début des années 1990. Le prince et la princesse de Galles finissent par se séparer en 1992 puis divorcent officiellement en 1996.

Malgré l'échec de son mariage et jusqu'à sa mort survenue en 1997, Lady Diana fit montre d'un engagement remarquable pour de nombreuses causes humanitaires. Ainsi, elle mit sa notoriété au service de la lutte contre le VIH dès 1987 et s'engagea ardemment contre l'utilisation des mines antipersonnel lors d'un voyage extrêmement médiatisé en Angola en 1997. C'est en partie son action qui favorisa la signature du traité d'Ottawa, le 3 décembre 1997, interdisant l'utilisation des mines antipersonnel.

Prince Harry : biographie courte du prince, sa relation avec Meghan, ses enfants BIOGRAPHIE PRINCE HARRY. Fils cadet du Prince Charles et de Lady Diana et frère du prince William, le prince Harry est un membre de la famille royale britannique. En 2018, il épouse Meghan Markle avec laquelle il a deux enfants: Archie et Lilibeth.

Prince Charles : biographie du prince héritier au trône d'Angleterre PRINCE CHARLES. Le Prince Charles, l'héritier au trône et fils d'Elizabeth II, se prépare aux côtés de Camilla à accéder au trône au décès de sa mère Elizabeth II, reine d'Angleterre. Quel est son âge ? Le père d'Harry et William est-il en bonne santé ?

Elizabeth II : quel est son état de santé ? Biographie courte de la reine d'Angleterre ELIZABETH II. Reine depuis plus de 70 ans, la santé de la reine d'Angleterre cristallise les inquiétudes des Britanniques. Quel est son âge ? Comment sa mort est-elle anticipée ? Qui lui succédera sur le trône ?

Prince William : quel rôle lors du Jubilé ? Sa relation avec Harry épiée PRINCE WILLIAM. Le Prince William, fils ainé de Diana et Charles, est appelé un jour à régner. Mais quelle est sa place dans l'ordre de succession et son rôle alors que des tensions sont apparues ces dernières années avec son frère Harry ?

Lady Diana : dates clés