Commonwealth : sur quels pays règne Charles III ?

COMMONWEALTH. En devenant roi, Charles III devient le souverain, non seulement de l'Angleterre, mais aussi de l'ensemble des pays du Commonwealth. On fait le point sur les pays que le nouveau Roi d'Angleterre va devoir diriger.

La reine est morte, vive le roi... Jeudi 9 septembre 2022, l'Angleterre et le monde ont appris la mort de la reine Elizabeth II. Entourée de sa famille dans le château de Balmoral, en Écosse, la Reine est décédée au cœur de l'après-midi. Son fils, Charles, prend donc la tête, non seulement de la couronne britannique, mais aussi du Commonwealth. En tout, il devra diriger pas moins de 2,5 milliards de sujets. Charles III sera officiellement intronisé roi ce samedi 10 septembre 2022. Son couronnement n'interviendra que dans quelques mois.

Si les Britanniques ont affiché leur émotion sur les réseaux sociaux, les pays membres du Commonwealth ont également rendu hommage à Elizabeth II. À Sidney, en Australie, les drapeaux sont en berne. Le Premier ministre Australien, Anthony Albanese, a salué "un règne historique et une longue vie consacrée au devoir, à la famille, à la foi et au service" de la Reine d'Angleterre : "Les cœurs australiens vont vers le peuple du Royaume-Uni qui est en deuil aujourd'hui, sachant qu'ils auront le sentiment d'avoir perdu une partie de ce qui fait l'unité de leur nation." De son côté, Justin Trudeau, Premier ministre Canadien a rappelé les liens forts qui unissent britanniques et Canadiens, au moment de rendre hommage à Elizabeth II : "Elle était notre reine pendant presque la moitié de l'existence du Canada et elle avait une affection évidente et profonde pour tous les Canadiens." La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, est, quant à elle, "profondément triste". Même son de cloche en Inde, où le Premier ministre, Narendra Modi s'est dit "peiné par la disparition" de la Reine.

Le Commonwealth est une organisation intergouvernementale. Ses 56 états membres sont presque exclusivement d'anciens territoires de l'Empire britannique. Né en 1926 au cours du processus de décolonisation, le Commonwealth est officiellement constitué avec la déclaration de Londres, en 1949. Par cet acte, les états membres sont définis comme libres et égaux. Le chef du Commonwealth et le roi d'Angleterre. C'est donc désormais Charles III qui est à la tête des 2,5 milliards de sujets qui composent cette union. Selon les grands principes du Commonwealth, les pays n'ont aucune obligation vis à vis des autres états membres. Toutefois, une charte indique qu'ils sont unis par une langue, une histoire, une culture et des valeurs communes, tels que la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit.

Le Commonwealth est composé d'un nombre de pays qui a varié au cours du temps. Ils étaient six états fondateurs en 1926 ( l'Empire britannique, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, ainsi que l'Irlande et Terre-Neuve). Lorsque la reine Elizabeth II arrive au pouvoir en 1952, il y avait neuf pays au sein du Commonwealth, à savoir le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Afrique du Sud, le Pakistan, l'Inde et le Sri Lanka. Désormais, 56 états forment cette union.

Voici la liste : Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Botswana, Brunei, Cameroun, Canada, Chypre, Dominique, Eswatini (ex-Swaziland), Fidji, Gambie, Ghana, Grenade, Guyana, Inde, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malaisie, Malawi, Malte, Maurice, Mozambique, Namibie, Nauru, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Royaume-Uni, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Salomon (Îles), Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka, Tanzanie, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambie.