Christiane Taubira : candidate ou pas à la présidentielle 2022 ? Ce qu'elle envisage vraiment

TAUBIRA. Christiane Taubira pourrait se lancer dans la course à la présidentielle. L'ex-Garde des Sceaux a, dans une vidéo publiée vendredi 17 décembre 2021, indiqué qu'elle "envisage" de se présenter en 2022 et donne rendez-vous en janvier à ses sympathisants...

[Mise à jour le 17 décembre 2021 à 13h05] Elle donne rendez-vous "mi-janvier". Christiane Taubira est sortie de son silence sur sa participation ou non à l'élection présidentielle 2022 annonçant, vendredi 17 décembre 2021, qu'elle "envisage" de participer au scrutin d'avril prochain. Une décision attendue à gauche, notamment dans le camp socialiste, Ségolène Royal ayant par exemple parlé d'une "figure symbolique". Mais la prise de parole de l'ancienne ministre de la Justice laisse tout de même planer le doute autour de son projet. En voulant se placer au centre du jeu, sans entrer officiellement dans la course à l'Elysée, l'ancienne députée de la Guyane veut tenter d'accorder les violons à gauche pour un projet commun en prenant garde de ne pas diviser davantage un mouvement qui avance en ordre dispersé. "Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'union", a-t-elle lancé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Christiane Taubira fait donc le pari de mettre toute la gauche (Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg ou encore Fabien Roussel) autour de la table avec l'ambition d'un projet unique, et pourquoi pas avec son nom sur un bulletin de vote unique pour la gauche en avril prochain. Mais quelles options s'offrent à l'ancienne Garde des Sceaux face à "l'impasse" qu'elle constate aujourd'hui dans cette gauche morcelée ? Deux possibilités semblent se dessiner. La première serait de tenter d'organiser des discussions en coulisses avec pour objectif d'élaborer un programme présidentiel commun qu'elle pourrait incarner. Mais Christiane Taubira pourrait manquer d'un appareil politique suffisamment étoffé, elle qui a quitté le Parti radical de gauche (PRG) en 2006 et s'est encore éloignée des partis après son départ de la place Vendôme fin janvier 2016. Par ailleurs, si ses positions sociétales sont connues, son regard sur l'économie ou encore l'écologie reste flou et elle pourrait pâtir d'avoir été membre d'un gouvernement composé par Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, au cours d'une présidence Hollande vivement critiquée par une partie de la gauche.

Christiane Taubira participera-t-elle à la Primaire populaire ?

La seconde hypothèse résiderait dans la tentative de convaincre l'ensemble des prétendants de la gauche de participer à la Primaire populaire. Cette initiative indépendante propose depuis plusieurs mois de désigner une candidature unique pour porter les "valeurs écologiques, démocratiques et sociales". D'abord rejetée catégoriquement par tous les aspirants à l'Elysée, elle a fini par séduire Anne Hidalgo (et en partie Arnaud Montebourg). Le concept ? En octobre, des parrainages de personnalités ont eu lieu (avec leur aval ou non), permettant de retenir dix candidats : Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Clémentine Autain, Gaël Giraud, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Anna Agueb-Poterie et… Christiane Taubira. Seuls quatre ont manifesté leur intérêt de participer au scrutin, mais aucune figure politique de premier plan, avant le revirement de la maire de Paris. Christiane Taubira a-t-elle elle aussi changé d'avis ? "La Primaire populaire est peut-être une échéance de discussion", avait-elle déclaré dans Quotidien, le 30 novembre 2021. Mais l'initiative n'aura pas été explicitement mentionnée dans sa vidéo du 17 décembre.

En donnant "rendez-vous mi-janvier" à ses sympathisants pour en dire plus sur une éventuelle candidature Christiane Taubira semble néanmoins se caler sur le calendrier de cette Primaire populaire, le 15 janvier étant la date fixée par les organisateurs pour dévoiler la liste des candidats en course (le vote aura lieu du 27 au 30 janvier). En convaincant les candidats déjà déclarés à l'Elysée de se ranger derrière ce scrutin populaire qui réunit, pour l'heure, deux fois plus d'électeurs que la primaire EELV et plus également que la primaire LR (130 000 citoyens et citoyennes se sont exprimées à date selon le site), Christiane Taubira contraindrait les perdants à se ranger derrière le vainqueur pour créer une dynamique et remettre à flot le bateau en perdition de la gauche. Un rôle de faiseur de roi que beaucoup à gauche attendent.

Que dit Christiane Taubira dans la vidéo postée sur Twitter ?

Dans son adresse du 17 décembre 2021, Christiane Taubira a évoqué les "sujets qui comptent", de la cohésion sociale, à l'Europe, en passant par l'éducation, les transports, la diplomatie, la culture ou encore l'industrie. "Ce qui compte, c'est la fragilité du quotidien pour des millions d'entre vous, les incertitudes de l'avenir, les fragmentations qui sont à l'œuvre dans la société française, les atermoiements de l'Union européenne face aux urgences, les défaillances de la communauté internationale devant tant de dérèglements du monde", a-t-elle déclaré.

Ce qui compte, c'est vous. ChT pic.twitter.com/ZSxVLpeaim — Christiane Taubira (@ChTaubira) December 17, 2021

C'est l'Arlésienne de la gauche, celle qui est attendue comme le sauveur d'un flanc politique au bord du précipice. Christiane Taubira va-t-elle s'engager dans l'élection présidentielle 2022 ? Alors que des appels du pied se multiplient depuis plusieurs jours et semaines, l'ancienne ministre de la Justice de François Hollande est sortie de son silence. Si elle a fait un pas très net vers une candidature, elle n'a pas encore donnée de décision ferme.

Représentée comme le porte-étendard de la gauche par de nombreuses voix, Christiane Taubira n'est pourtant pas sûre de faire l'unanimité. Dans les camps de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, l'hypothèse de la native de Cayenne est balayée d'un revers de la main. Le principal scénario envisagé est celui d'une participation à la Primaire populaire. "On lui demande qu'elle s'engage pour le rassemblement, elle a été plébiscitée dans la Primaire populaire parmi les 10 candidats et candidates. On lui dit : "Rejoins-nous et participe à la dynamique de rassemblement, comme candidate ou pas"", a déclaré Mathilde Imer, porte-parole de l'organisation, sur Franceinfo le 17 décembre. L'ancienne Garde de Sceaux aurait par ailleurs confié à Samuel Grzybowski, un autre porte-parole, "qu'elle réfléchissait", selon Libération. Sa décision semble être désormais prise. Ne reste plus qu'à l'officialiser.

Quels sont les résultats de Christiane Taubira dans les sondages ?

Si elle n'a encore rien annoncé au sujet de l'élection présidentielle, Christiane Taubira a, pour la première fois, été testée par un institut de sondage. C'est OpinionWay qui a glissé le nom de l'ancienne ministre de la Justice dans son enquête réalisée en ligne du 8 au 9 décembre auprès de 962 personnes. Il en est ressorti que l'ex-Garde des Sceaux ne recueillerait que 2% des voix, soit peu ou prou son score au premier tour de la présidentielle de 2002. A l'époque candidate du Parti radical de gauche (PRG), Christiane Taubira avait été accusée, avec Jean-Pierre Chevènement, d'avoir privé Lionel Jospin d'un second tour, ouvrant indirectement la voie à Jean-Marie Le Pen à l'époque.

Biographie de Christiane Taubira

Originaire de Cayenne, Christiane Taubira est née le 2 février 1952. Issue d'une famille de six enfants, elle a été élevée par sa mère, aide-soignante. Elle étudie l'économie et l'agro-alimentaire à Paris et Bordeaux avant de devenir professeur de sciences économiques en 1978. Elle cofonde la Confédération caraïbe de la coopération agricole, qu'elle dirige de 1982 à 1985. Elle rejoint également l'Office de coopération et de commerce extérieur de la Guyane.

En 1993, elle fonde Walwari, parti politique guyanais basé sur des idées socialistes et se fait élire députée de la 1ère circonscription de la Guyane. Après avoir soutenu le gouvernement Balladur cette même année, elle rejoint le groupe République et liberté, puis Énergie radicale (qui deviendra le Parti radical de gauche) et est élue députée lors des élections européennes de 1994. Elle gardera son siège jusqu'en 1999.

Apparentée au Parti socialiste de 1997 à 2001, Christiane Taubira est choisie pour représenter le Parti radical de gauche à l'élection présidentielle de 2002. Elle en devient alors la première vice-présidente. En 2004, elle se présente aux élections européennes, en tête de la liste 'Europe fraternelle', mais n'obtiendra que 1,54 % des voix. Lors de l'élection présidentielle de 2007, le PRG ne présentera aucun candidat, préférant une alliance avec le Parti socialiste.

Christiane Taubira soutient donc la candidature de Ségolène Royal en tant que 'déléguée à l'expression républicaine'. Réélue députée de Guyane en 2007, elle participe aux élections régionales en 2010, mais échoue face à Rodolphe Alexandre. La même année, elle choisit de soutenir Arnaud Montebourg, candidat aux primaires socialistes pour l'élection présidentielle de 2012. Christiane Taubira est connue pour ses prises de position pour la reconnaissance par les instances européennes de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais aussi pour son opposition au projet de loi relatif au port de signes religieux dans les écoles publiques, préférant une réponse pédagogique plutôt que législative.

En 2012, elle devient Ministre de la Justice et Garde des sceaux. Elle est notamment à l'origine de la loi sur le mariage pour tous adoptée en 2013. Début 2016, elle claque la porte de son ministère, lançant sa place à Jean-Jacques Urvoas. Christiane Taubira expliquera sa démission par son désaccord avec le gouvernement au sujet de la déchéance de nationalité.