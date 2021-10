Nathalie, Stéphane, Laurent et Sophie : qui sont les quatre enfants de Bernard Tapie ?

TAPIE. Décédé le dimanche 3 octobre à l'âge de 78 ans, Bernard Tapie avait 4 enfants nés de deux mariages différents. Qui sont Nathalie, Stéphane, Sophie et Laurent ?

[Mis à jour le mercredi 6 octobre à 22h21] Après une riche carrière ponctuée de succès mais aussi d'échec et d'ennuis judiciaires, Bernard Tapie s'est éteint le dimanche 3 octobre à l'âge de 78 ans. Dans le privée Bernard Tapie a eu deux épouses : Michèle Layac et Dominique Mialet-Damianos. Avec la première il a eu deux enfants (Nathalie et Stéphane) et deux autres avec la seconde (Sophie et Laurent). L'homme d'affaires laisse derrière lui quatre enfants. Des héritiers qui ont tous, jusqu'ici, connu des parcours divers, mais presque tous marqués du sceau Tapie.

Entrepreneur, président de l'OM, patron d'une équipe de cyclisme, député, ministre sous François Mitterrand, comédien, chanteur, détenu… Bernard Tapie a eu 1 000 vies et était devenu une figure du paysage médiatique français depuis les années 1980. Il est décédé à 78 ans, emporté par le cancer. Connu pour ses coups de gueule, la reprise d'Adidas, son débat avec Le Pen en 1989 et 1994, la victoire en Ligue des champions avec l'OM en 1993 ou encore ses affaires judiciaires, entre celle de VA-OM et le litige qui l'oppose au Crédit lyonnais, il n'a laissé personne indifférent.

C'est l'aînée de la descendance Tapie. Nathalie Tapie est née en 1968 après le premier mariage de Bernard Tapie avec Michèle Layac. Discrète et toujours restée dans l'ombre, se contentant de quelques publications familiales sur Instagram, elle est mariée à Stéphane Michaux avec qui elle a eu deux fils, Rodolphe et Grégoire. Le premier a rendu hommage à son grand-père sur Twitter dimanche, peu de temps après l'annonce de son décès : "Au revoir daddy ! A jamais dans mon coeur, à jamais le meilleur".

C'est certainement le plus connu de la fratrie Tapie. Stéphane Tapie n'a qu'un an d'écart avec sa grande sœur. Régulièrement invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, il avait dernièrement fustigé l'émission de C8 présentée par Cyril Hanouna lorsque l'animateur avait demandé des nouvelles de Bernard Tapie à la cadette du clan, venue elle en plateau pour parler de son dernier album. Sur le plan professionnel, Stéphane Tapie est administrateur des activités numériques du groupe La Provence. Lorsqu'il avait été nommé en 2015, le syndicat national des journalistes avait ironiquement remercié l'actionnaire majoritaire, Bernard Tapie, "d'apporter pour la première fois depuis bien longtemps un axe d'action stratégique". Stéphane Tapie avait également fait une apparition dans Commissaire Valence en 2006, lui qui a, avant La Provence, travaillé pour TF1 comme producteur et animateur.

En 2013, il avait été condamné à verser 17 000€ à Vincent Labrune, alors président de l'OM, pour avoir tenu, à l'encontre de ce dernier, des propos peu élogieux sur l'un des successeurs de son père, apparu tout sourire devant les caméras après une défaite du club olympien : "au chaud dans sa loge en train de boire du champagne quand d'autres se caillent sous la pluie. Même un concierge ferait mieux que lui. C'est une honte, ce mec, c'est une honte". Il avait également communiqué le numéro de téléphone de Vincent Labrune.

Interrogé par La Provence, Stéphane Tapie indique que "toute la famille était réunie autour de lui : sa femme, ses enfants, ses petits-enfants". "Il est parti paisiblement" après avoir mené "le dernier combat de sa vie. Stéphane Tapie a assuré ressentir "de la délivrance pour lui", mais aussi "beaucoup de tristesse pour nous". "Les derniers jours étaient très difficiles, surtout pour lui. Pour nous, de le voir comme ça, évidemment, comme tout enfant voit son père ou toute femme voit son mari. Mais c'était surtout très difficile pour lui donc c'est bien qu'il soit parti paisiblement", répète-t-il. Après quatre ans de lutte contre le cancer, "il a toujours eu conscience" de son état de santé. "Il a su quand c'était la fin donc il s'est laissé partir", assure Stéphane qui précise que sa famille, "le clan", comme il l'appelle, va continuer à mener le combat contre le cancer "car ce petit crabe il endeuille trop de familles".

Après son premier mariage, Bernard Tapie divorce et rencontre Dominique. De cette union né Laurent, en 1974. Diplômé d'une école de commerce, il s'initie aux sites de paris sportifs en créant les sites Free-Goal et LiveBetting, avant de rejoindre le groupe Partouche. En 2010, il lance un site de commerce en ligne avec son père, www.bernardtapie.com, rapidement tombé dans l'anonymat. Il est désormais chargé du pôle multimédia de La Provence. Après le décès de son père, il a poussé un coup de gueule sur le plateau de CNews : "Pendant 28 ans, les médias, vous avez dit des bêtises les unes après les autres. On a tout essayé pour les faire rectifier. J'aimerais une fois pour toute maintenant qu'il est mort qu'on comprenne que les emplois qui ont été supprimés étaient des emplois perdus. Est-ce qu'un jour, vous allez comprendre ça ? [...] Et il en a sauvé des milliers des emplois".

Elle est la dernière des enfants Tapie. Sophie Tapie, née en 1988, est, comme son demi-frère Laurent, habituée de la TV. Brièvement actrice elle aussi dans Commissaire Valence en 2004, elle se lance dans la musique et intègre la saison 2 de The Voice, l'émission de talents musicaux de TF1. Depuis, après des passages au théâtre ou au cinéma, elle compose de nombreux tubes, dont l'un des derniers, Le Phoenix, est consacré à son père.