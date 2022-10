Dominique Tapie : sa fortune envolée, un train de vie devenu modeste

DOMINIQUE TAPIE. Un an après le décès de Bernard Tapie, sa femme Dominique a vendu tous ses biens pour payer les dettes colossales dont elle a hérité. Aujourd'hui, elle vit dans un petit appartement payé par Jean-Louis Borloo.

[Mis à jour le 3 octobre 2022 à 20h19] Bernard Tapie est mort, le 3 octobre 2021, à l'âge de 78 ans après avoir lutté durant des années contre le cancer. Un an plus tard, Dominique, son épouse, a dû vendre l'ensemble de ses biens pour ne vivre qu'avec une petite retraite et l'aide de ses proches, selon les informations de BFMTV. Dominique Tapie a hérité des immenses dettes de son mari à sa mort, notamment à cause de son conflit avec le Crédit Lyonnais. Au total, 403 millions d'euros pour solder le litige avec la banque, auxquels s'ajoutent les frais de pénalités de 80 000 euros par jour pour non-remboursement. La facture finale à régler s'élève à plus de 600 millions d'euros, selon la chaîne de télévision.

Pour tenter d'éponger la dette contractée par l'ancien homme d'affaires, Dominique Tapie s'est résolue à se séparer de tous les biens possédant une côte financière importante. Par exemple, la vente de l'hôtel particulier parisien situé dans le centre de la capitale a rapporté 80 millions d'euros, la villa de Saint-Tropez est partie pour 82 millions d'euros. Autres actifs à fortes valeurs financières : les parts dans le groupe du journal La Provence qui ont été vendues pour 81 millions d'euros et les assurances-vie estimées à 120 millions d'euros. Des ventes qui ont permis à la veuve de rembourser un peu plus de 400 millions d'euros du litige. Mais restent les frais de pénalité, que la famille Tapie espère pouvoir faire annuler.

Après avoir vendu tous les biens possédant de la valeur, Dominique Tapie se retrouve dans l'impossibilité de rembourser ces pénalités, affirme BFMTV. Ruinée, elle vit aujourd'hui avec une retraite de moins de 800 euros et s'est séparée de tous ses objets de valeur. Mais la veuve de Bernard Tapie est aidée par ses proches. Ainsi, elle vit désormais dans un petit deux-pièces dans le 7e arrondissement de Paris loué et payé par son ami Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'Économie. Ses enfants s'apprêteraient à prendre le relais et l'aident pour l'instant à financer des dépenses du quotidien.

Dominique Tapie relogée par Jean-Louis Borloo

Dominique Tapie avait été contrainte de quitter l'hôtel particulier de la rue des Saints-Pères, dans lequel elle vivait depuis 35 ans avec son mari. Le bien saisi, Bernard Tapie l'avait vendu à François Pinault, lequel avait demandé à la veuve de déménager après la mort de l'homme d'affaires. La femme restée digne et discrète toute sa vie aux côtés de son mari a pu compter sur les amis fidèles de la famille comme Jean-Louis Borloo. Une enquête de Paris Match, publiée en février 2022, avait indiqué que l'ancien ministre avait trouvé un appartement pour loger Dominique Tapie. Une amie Dominique Tapie confiait dans les huit pages d'enquête que la femme de l'homme d'affaires restait "vaillante" comme elle l'avait toujours été au cours de nombreux combats judiciaires de son mari : "Elle tente d'être philosophe, dit qu'il faut tout recommencer à zéro mais c'est un cauchemar. Tout est parti en fumée".

Où est passée la fortune du couple Tapie ?

"C'était un couple qui vivait grand train en apparence", a expliqué Sophie Des Déserts sur BFMTV mais en coulisse ils ne roulaient pas sur l'or. Bernard Tapie s'était vu privé de tous ses comptes bancaires à l'exception d'un qui permettait de financer le titre de presse locale, La Provence, dont l'homme d'affaires était le propriétaire. Ce compte a pu servir à "régler des dépenses personnelles" mais il ne pouvait financer le train de vie du couple. Les créanciers de Bernard et Dominique Tapie "croyaient en l'existence d'un magot caché" sur lequel s'appuyait le couple pour se maintenir à flot. La réalité est très loin de toutes ces hypothèses.

Dominique Tapie endeuillée par la mort de son mari

La mort de Bernard Tapie, le 3 octobre 2021, a suscité une vague d'émotion dans le pays, des milliers de réactions, témoignant du sentiment d'affection ou de fascination que provoquait l'homme d'affaires dans l'opinion. Son épouse, Dominique, était à son chevet au moment où il s'est éteint : c'est le communiqué transmis par la famille, pour annoncer le décès, qui aura rendu publique cette indiscrétion, dimanche. Ce n'est pas une surprise, Dominique Tapie a été durant près d'un demi-siècle l'épaule sur laquelle Bernard Tapie pouvait se reposer. Les derniers jours de septembre, elle a dû se résoudre à perdre celui qui était devenu son alter-ego, comme l'a rapporté le 4 octobre Jean-Louis Borloo, ami intime de la famille, sur BFMTV. "Je l'ai entendu chuchoter à Dominique, je crois, 'c'est fini'. Je crois qu'il a senti pour la première fois la mort arriver", a-t-il confié au micro de Jean-Jacques Bourdin. Quelques jours après le décès de l'homme d'affaires, Stéphane Tapie a donné quelques nouvelles de sa belle-mère Dominique, sur RTL. "Elle a passé cinquante ans de sa vie à ses côtés, ce n'est pas rien. Et cinquante ans à ses côtés à lui, ça l'est encore moins. [...] Évidemment qu'elle est touchée, mais le clan se ressoude autour d'elle".