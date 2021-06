Juan Branco : soupçonné de viol, que sait-on de l'affaire ?

L'avocat médiatique Juan Branco a été placé en garde à vue ce mardi matin dans le cadre d'une enquête pour viol. Les dernières informations de l'affaire.

"Juan Branco a été arrêté". C'est via son compte twitter officiel que l'information a été divulguée. Selon le Parisien, l'avocat très médiatique a été convoqué dans un premier temps par les policiers dans le cadre de l'affaire de viol qui le vise puis a été placé en garde à vue, selon son avocat, Yassine Bouzrou.

Juan Branco a été arrêté. — Juan Branco (@anatolium) June 1, 2021

L'avocat fait l'objet d'un dépôt de main courante depuis le 29 avril dernier de la part d'une jeune femme de 20 ans. Les déclarations de la jeune femme avaient incité le parquet de Paris à confier une enquête pour des faits de "viol" à la 1ère DPJ. Selon les premiers éléments de l'enquête et les déclarations de la victime, la jeune femme et l'avocat auraient d'abord échangé sur la messagerie Instagram avant de se rencontrer. Juan Branco évoque une première rencontre physique dans les allées du jardin du Luxembourg après des messages sur Instagram. Il décrit ensuite une balade plutôt romantique, des baisers. Le couple se serait ensuite rendu au domicile de l'avocat dans le quartier Montparnasse où ils auraient regardé un film avant d'avoir une relation sexuelle. Sur Facebook, Juan Branco s'expliquait dans un long message : "Nous avons beaucoup hésité, j'avais envie d'elle, elle aussi, on se l'est dit, plusieurs fois, et à un moment, je lui ai demandé si elle voulait, et elle m'a dit oui, et nous avons fait ce que deux personnes en ces circonstances feraient" a expliqué l'avocat. Elle m'a dit que c'était allé trop vite (...) Je lui ai rappelé que nous nous désirions, que nous n'avions cessé de parler, qu'il n'y avait eu nulle contrainte, que si elle s'était sentie mal, nous aurions immédiatement tout arrêté (...) Elle s'est excusée, m'a dit qu'elle comprenait que je ne l'ai pas compris".

Dans un entretien accordé au Point le 1er mai, l'accusatrice expliquait de son côté que l'avocat lui avait proposé de se droguer. "Il m'a proposé de la lamaline, un opiacé. Vers minuit, nous en avons pris", racontait-elle. Elle expliquait également qu'elle avait repoussé le jeune homme à plusieurs reprises avant qu'il ne parvienne à ses fins. "J'avais peur qu'il devienne violent" raconte-t-elle.