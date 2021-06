Résultat de Jordan Bardella aux régionales : distancé au 1er tour ? Les premiers chiffres

Candidat RN aux élections régionales en Île-de-France, Jordan Bardella arriverait en 2e position selon les premiers sondages, mais loin de Valérie Pécresse nettement en tête.

[Mis à jour le 20 juin à 21h23] Jordan Bardella peut-il encore réussir son pari ? Le candidat RN arriverait en 2e position en Ile de France selon une estimation Ifop pour LCI publiée après 20h ce dimanche 20 juin. Avec 13,9%, Jordan Bardella serait nettement devancé par Valérie Pécresse, créditée de 36,4%. La candidate LR apparaît comme la grande vainqueur de ce premier tour face à une gauche divisée qui devra se rassembler au 2e tour. Julien Bayou (EELV) apparaît comme le mieux placé pour ce défi avec 12,9% des voix, devant Audrey Pulvar (PS) avec 10,5% et Clémentine Autain (LFI) avec 10,2%. A noter que Laurent Saint-Martin pour LREM peut encore se maintenir au 2e tour avec 11,6% des voix.

En dépit de cette 2e place, Jordan Bardella fait toutefois moins bien que le candidat FN en 2015. Au premier tour de 2015, la liste du FN menée par Wallerand De Saint Just avait obtenu 18,4% des suffrages et était arrivé en troisième position des élections régionales, tout comme au second tour, avec 14% des votes. Dans son programme, Jordan Bardella a cinq grands axes :

Doter chaque gare de la région de deux agents de sécurité, "pour rétablir la sécurité dans les transports en commun qui concentrent un tiers des violences. Il n'est pas normal d'avoir peur de prendre les transports en commun" analyse-t-il.

Embaucher 1 000 agents de sécurité pour la RATP et la SNCF à la Sûreté générale (Suge).

Faire du patriotisme économique " en donnant la priorité, pour les marchés publics, aux TPE et PME locales et à nos agriculteurs pour avoir des produits locaux dans la restauration collective, les lycées ".

Mettre en place un fonds annuel de 500 millions d'euros pour aider les jeunes dans la création d'entreprise. " Si un jeune met 1 000 euros, la région met 1 000 euros, avec un plafond à 5 000 euros. Cela permettrait d'aider 100 000 entreprises par an. "

Dédoublement du tunnel du Châtelet, avec l'Etat, pour désengorger le trafic des RER B et D. " Avant de me lancer dans des projets pharaoniques dans les transports, je souhaite rénover l'existant. "

Né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, Jordan Bardella obtient un baccalauréat économique et social avec la mention très bien. Par la suite, il démarre des études de géographie à l'Université Paris-Sorbonne avant de se consacrer à 100% à la politique. Il devient en 2014 secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis et est élu au conseil régional d'Île-de-France en 2015. Lors de l'élection présidentielle de 2017, Jordan Bardella fait partie de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. En septembre 2017, suite à la démission de Florian Philippot, Marine Le Pen nomme conjointement Julien Sanchez, Sébastien Chenu et Jordan Bardella en tant que porte-paroles du Front National. En mars 2018, lorsque celui-ci rejoint le bureau national du FN et devient par la même occasion directeur national du Front National de la Jeunesse (FNJ). En juin 2019, Jordan Bardella devient le nouveau deuxième vice-président du Rassemblement National (FN devenu RN) alors qu'un mois plus tard, le 2 juillet 2019, il est nommé député européen, à l'âge de 23 ans.

Selon les sources de RTL, Jordan Bardella est pressenti pour être le prochain président du RN et remplacer Marine Le Pen. Celle-ci devrait effectivement être investie par son parti pour être candidate à l'élection présidentielle lors du congrès du RN à Perpignan, dans un mois. Toutefois, Marine Le Pen a déjà annoncé qu'elle quitterait ensuite la tête de son parti afin de mener une campagne de "grand rassemblement". Jordan Bardella semble être favori dans l'idée de cette succession. Marine Le Pen déclarerait même à son sujet, en privé : "Vous en voyez un autre qui a autant de talent ?".