Résultat de Jordan Bardella aux régionales : quel score en Île-de-France ?

Jordan Bardella est candidat RN aux élections régionales en Île-de-France. Les sondages le plaçaient en 2e position avant le vote de ce dimanche.

Jordan Bardella est actuellement conseiller régional en Île-de-France mais vise une position plus élevée aux élections régionales, dont le premier tour est organisé ce dimanche 20 juin. Le candidat RN occupe une position importante au sein du parti puisqu'il est également vice-président et ancien porte-parole. Il est également aussi directeur de Génération nation, anciennement Front national de la jeunesse député européen. En plus de ses fonctions de conseiller régional, il est aussi député européen.

Il faut attendre 20h ce soir pour découvrir le score de Jordan Bardella au premier tour de ces régionales, les premières estimations seront données sur cette page vers 20h. Feront-ils mentir les sondages ? Selon la dernière enquête BVA réalisée du 31 mai au 6 juin 2021 pour BFMTV, Jordan Bardella était donné deuxième aux élections régionales au premier tour, avec 19% des intentions de vote. Toutefois, il restait très loin derrière la présidente sortante, Valérie Pécresse, qui était donnée en tête avec 33% des intentions de vote. Dans l'hypothèse d'une quadrangulaire, Jordan Bardella était donné dernier du second tour, avec 17% des intentions de vote, contre 38% pour Valérie Pécresse, 25% pour Audrey Pulvar et 20% pour Laurent Saint-Marc.

Pour rappel, aux précédentes élections régionales, Jordan Bardella était candidat sur la liste du FN, mais Wallerand De Saint Just en était la tête de liste. Au premier tour de 2015, la liste du FN avait obtenu 18,4% des suffrages et était arrivé en troisième position des élections régionales, tout comme au second tour, avec 14% des votes.

Né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, Jordan Bardella obtient un baccalauréat économique et social avec la mention très bien. Par la suite, il démarre des études de géographie à l'Université Paris-Sorbonne avant de se consacrer à 100% à la politique. Il devient en 2014 secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis et est élu au conseil régional d'Île-de-France en 2015. Lors de l'élection présidentielle de 2017, Jordan Bardella fait partie de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. En septembre 2017, suite à la démission de Florian Philippot, Marine Le Pen nomme conjointement Julien Sanchez, Sébastien Chenu et Jordan Bardella en tant que porte-paroles du Front National. En mars 2018, lorsque celui-ci rejoint le bureau national du FN et devient par la même occasion directeur national du Front National de la Jeunesse (FNJ). En juin 2019, Jordan Bardella devient le nouveau deuxième vice-président du Rassemblement National (FN devenu RN) alors qu'un mois plus tard, le 2 juillet 2019, il est nommé député européen, à l'âge de 23 ans.