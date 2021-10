Hubert Germain : où sera enterré le dernier compagnon de la Libération ?

GERMAIN. Hubert Germain est décédé à 101 ans, a annoncé mardi 12 octobre 2021 Florence Parly, ministre des Armées. Le dernier compagnon de la Libération était la dernière mémoire vivante des combats de la Seconde Guerre mondiale. Il sera enterré aux côtés de ses frères d'armes.

Le dernier compagnon de la Libération s'en est allé. Hubert Germain est mort mardi 12 octobre 2021 à l'âge de 101 ans, a indiqué Florence Parly, ministre des Armées, lors d'une audition devant la commission de la Défense du Sénat. Le lieu ni la date exactes de son décès n'ont, pour l'heure, été indiqués. Né le 6 août 1920, Hubert Germain avait rejoint le général De Gaulle à Londres dès l'été 1940, lorsque le chef de la résistance avait lancé son appel du 18-Juin. Alors âgé de 19 ans et en plein examen d'entrée à l'Ecole navale, il quitte les épreuves et décide de partir en Angleterre, combattre pour la France. Il gravit rapidement les échelons militaires, combat lors de la bataille de Bir-Hakeim en 1942 et est du débarquement en Provence en août 1944.

Après la guerre, Hubert Germain occupe plusieurs fonctions en politique. D'abord maire de la commune de Saint-Chéron (Essonne) entre 1953 et 1965, il entre au cours de cette période au cabinet de Pierre Messmer, alors ministre des Armées, en tant que conseiller technique. Elu ensuite député de Paris à plusieurs reprises de 1962 à 1973, le Parisien de naissance entre au gouvernement lorsque Georges Pompidou est élu président et Pierre Messmer Premier ministre. En charge des PTT pendant un an et demi (juillet 1972 à mars 1974), il est, par la suite, brièvement nommé aux Relations avec le Parlement.

"Je voudrais avoir une pensée émue pour lui, pour sa famille et pour ses frères d'armes qui nous ont quittés depuis longtemps. C'est un moment important de notre histoire", a déclaré Florence Parly. Hubert Germain reposera au mémorial de la France Combattante, au Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, est mort #AFP pic.twitter.com/SoSq4aXiB5 — Agence France-Presse (@afpfr) October 12, 2021

Plus d'infos à suivre...