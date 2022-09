Camilla, épouse de Charles III : qui est la nouvelle reine consort ?

CAMILLA. Camilla est devenue reine consort du Royaume-Uni, le 8 septembre 2022 après le décès d'Elizabeth II. La souveraine avait exprimé ce souhait après avoir longtemps désapprouvé l'union entre Charles III et Camilla.

Elle est la nouvelle reine consort du Royaume-Uni. Camille Shand, plus souvent appelée par son seul prénom, a accédé à ce titre au moment où son époux est devenu le roi Charles III, souverain du Royaume-Uni et du Commonwealth. Des statuts que le couple a obtenu après le décès de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022. L'accession de Camilla au titre de reine consort a longtemps été au cœur des débats et ce n'est que le 5 février 2022 à l'occasion de ses 70 ans de règne que la reine d'Angleterre a tranché et exprimé "le souhait sincère" que Camilla soit comme Philip Mountbatten avant elle le consort et le bras droit du monarque d'Angleterre.

La décision de faire de Camilla la reine consort émanant de la reine Elizabeth II, les Britanniques l'ont acceptée même si le sujet faisait encore débat récemment. A peine 40% des Britanniques étaient favorables à ce que Camilla accède à ce titre selon un sondage Yougov publié en début d'année 2022. Une impopularité que la deuxième épouse du roi Charles III doit à l'image de briseuse de ménage qui lui a longtemps collé à la peau. Camilla était effectivement la maîtresse du prince lorsque ce dernier était marié à la princesse de Galles, Lady Diana. Comme elle a mis du temps à être appréciée des Britanniques, Camilla a aussi longtemps souffert du désamour de la reine d'Angleterre. Divorcée d'un premier mari, mère de deux enfants et étrangère à la noblesse bien qu'issue de la grande bourgeoisie, Camilla n'avait pas obtenu les grâces de Sa Majesté lorsque elle et Charles III ont officialisé leur relation.

Qui est Camilla Shand ? Biographie courte

Camilla Shand est née le 17 juillet 1947 à Londres au sein de la bourgeoisie anglaise. Son père est le major Bruce Shand, un officier de l'armée britannique reconverti dans le négoce du vin tandis que sa mère, Rosalind Cubitt, est issue de la famille des barons Ashcombe. Camilla suit un parcours brillant dans les meilleurs établissements privés de Londres et de Suisse et évolue dans les mêmes cercles que le prince Charles. Les deux amants se rencontrent pour la première fois en 1971 et entament une idylle avant que le prince ne s'engage dans la Royal Navy la même année.

Camilla se marie alors avec le major Andrew Parker Bowles avec qui elle a deux enfants. C'est elle aussi qui pousse le prince Charles a épousé Lady Diana en 1981. Alors que Camilla et Charles sont tous les deux mariés, ils reprennent leur liaison qui éclate au grand jour et conduit au divorce du prince Charles et de Lady Diana en 1996. Peu de temps après, le couple officialise sa relation sans obtenir la bénédiction de la reine Elizabeth II. Camilla entame alors un long processus de séduction pour trouver sa place au sein de la famille royale, auprès des enfants de Charles et de Lady Di, William et Harry, mais aussi de la souveraine.