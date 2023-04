Sujet de philo au bac : les annales et corrigés de l'épreuve 

SUJET BAC PHILO. Consultez gratuitement les sujets de la précédente épreuve de philo du bac.

La précédente épreuve de philosophie du baccalauréat a eu lieu mercredi 15 juin, pour 524 000 élèves des filières générale et technologique. Les sujets du bac de philo 2022, pour les élèves de terminale générale, étaient : "Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?" (sujet 1), "Revient-il à l'Etat de décider de ce qui est juste ?" (sujet 2) et "Expliquer le texte suivant : un extrait de Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique (1851)" (commentaire de texte).

Les sujets de philosophie pour les élèves de terminale technologique étaient les suivants : "La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ?" (sujet 1), "Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?" (sujet 2) et un commentaire sur l'Encyclopédie de Diderot (1751-1572).

Notre partenaire Studyrama nous fournit chaque année le sujet intégral de philosophie pour le bac général. Le sujet du bac général de philo 2022 est consultable ci-dessous, gratuitement et dans son intégralité :

Grâce à notre partenaire Studyrama, découvrez ci-dessous le sujet de philosophie du bac technologique (toutes séries confondues), consultable gratuitement et dans son intégralité :

Malgré la réforme du bac, l'épreuve de philosophie a gardé sa formule traditionnelle. Les candidats ont donc quatre heures pour noircir leur copie lors de l'examen écrit de philosophie. Trois sujets sont proposés : deux de dissertation et un portant sur une étude de texte. Les candidats qui optent pour une dissertation n'ont pour sujet qu'une simple question à laquelle ils doivent répondre par un argumentaire détaillé et justifié par des références et connaissances personnelles. Pour l'étude de texte, les candidats doivent rendre compte du sens et de la portée philosophique d'un texte signé d'un auteur présent au programme de philosophie. Attention au plus grand piège de cet exercice, considéré par certains comme plus simple que la dissertation : paraphraser le propos du texte ne suffira pas à réussir l'épreuve.

Quand sont connus les résultats de l'épreuve de philosophie du bac ?

Chaque année, les résultats des candidats au bac sont publiés à une date unique et en 2023 ils tomberont le 4 juillet. Après l'épreuve de philosophie, les lycéens de terminale devront patienter une vingtaine de jours avant de connaître leur note. Heureusement la publication des corrigés, généralement le jour J de l'épreuve, permet d'avoir une idée de la qualité du travail rendu et donc de la note obtenue. Vous pouvez retrouver les corrigés de l'épreuve dès leur publication sur Linternaute.com. A noter qu'en philosophie, le travail de l'argumentation est aussi, si ce n'est plus, important que la réponse en elle-même.