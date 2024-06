"Sujet bac français 2024 : l'épreuve et les sujets probables"

BAC 2024. Pour les élèves de Première, l'épreuve de français a lieu ce vendredi de 8h à 12h. Voici comment se préparer pour l'épreuve écrite du bac de français.

Ce vendredi, tous les élèves de Première passent l'épreuve de rédaction du bac français 2024. Cette épreuve anticipée commencera dès 8h et se terminera à midi. À l'issue de l'épreuve, les candidats auront à patienter une dizaine de jours avant de passer la seconde partie du bac de français : l'épreuve orale.

Pour l'épreuve de ce vendredi, tous les élèves auront quatre heures pour composer une production écrite au choix tirée de l'un des thèmes étudiés au cours de l'année. De la Poésie au roman en passant par le théâtre et la littérature d'idée, tout est possible. Il faudra donc être prêt à toute éventualité. Car les élèves seront interrogés sur leurs connaissances et leur culture littéraire.

Pour les élèves de la série générale, la dissertation et le commentaire sont au choix alors que pour les séries technologiques il faut se préparer à travailler sur un commentaire de texte, ou sur la contraction de texte mais dans ce cas, il faudra aussi produire un essai. L'écrit compte pour 50% de la note finale de français, il ne faut donc pas passer à côté. Pour cela, Linternaute et notre partenaire Studyrama vous proposent de découvrir les sujets officiels du bac français 2024 donnés aux élèves des centres étrangers ainsi que ceux tombés l'an passé sont disponibles en intégralité sur cette page.

En se basant sur le programme de français de cette année 2024 et en prenant en compte les sujets passées, d'après les annales des cinq dernières années, il est plus probable de tomber sur les sujets suivants pour cette édition 2024. Attention, les probabilités ne permettent pas d'affirmer avec certitude que tel ou tel sujet va obligatoirement tomber cette année. Aucune impasse n'est envisageable au moment des révisions.

Pour la littérature d'idées en filière générale, "Gargantua" de Rabelais, "Les Caractères" de LaBruyère ou "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" d'Olympe de Gouges pourraient être au programme. Nous vous conseillons également de bien étudier vos auteurs classiques tels que Balzac, Hugo, Proust, ou encore Zola. Certaines écrivaines contemporaines comme Maylis de Kerengal ou Nathalie Sarraute ont de bonnes chances de tomber cette année. En poésie, "Les Cahiers de Douai" de Rimbaud ou Mes forêts" d'Hélène Dorion pourraient être de la partie. "Le Malade imaginaire" de Molière, "Les Fausses Confidences" de Marivaux et "Juste la fin du monde" de Jean-Luc Lagarce sont également des possibilités en théâtre. Pour la filière technologique, la poésie pourrait bien être au cœur des débats. Ronsard, Apolinnaire ou Verlaine avec "Fêtes galantes" sont des options sérieuses pour ce bac de français 2024.

Quels sont les sujets officiels du bac de français 2024 dans les centres étrangers ?

Dans les établissements scolaires français à l'étranger, les épreuves du bac ont toujours lieu quelque temps avant le début de celles de métropole. Cette année, seuls les centres étrangers d'Amérique du Nord ont passé les épreuves du bac, pour ceux des autres régions du globe, elles auront lieu courant juin, quelques jours avant l'Hexagone, La Réunion et Mayotte.

Pour ce bac de français 2024, les candidats pouvaient choisir le sujet à traiter : un commentaire d'un extrait du roman de Roman Gary Les Cerfs-volants, 1980, ou une dissertation au choix entre les "Cahiers de Douai" d'Arthur Rimbaud, "La Rage de l'expression" de Francis Ponge et "Mes forêts" de Hélène Dorion. Cette épreuve anticipée portait donc sur deux des thèmes : le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle et la poésie du XIXe au XXIe siècle. À noter que pour la poésie, deux des trois propositions figurent dans les sujets probables ci-dessus.

Pour cette édition 2024 du bac de français, voici le dates à connaître et à cocher dans votre calendrier :

Vendredi 14 juin 2024 (au matin entre 8h et 12h) : épreuves anticipées de français

: épreuves anticipées de français Entre le 24 juin et le 5 juillet 2024 : épreuves anticipées orales

: épreuves anticipées orales Entre le mercredi 5 et vendredi 7 juillet 2024 : épreuves de rattrapage

: épreuves de rattrapage Vendredi 13 septembre 2024 : épreuve de remplacement du bac de français

: épreuve de remplacement du bac de français Lundi 8 juillet 2024 : résultats des épreuves

Les objectifs de cette épreuve

Si l'épreuve a été redéfinie par la réforme du bac, les attentes restent les mêmes selon le site spécialisé Les cours du Parnasse : "maîtriser la langue française, être capable de s'exprimer clairement, analyser des textes et construire une réflexion personnelle." Lors de l'écrit, chaque élève à deux sujets au choix : une dissertation ou le commentaire de texte.

Les lycéens doivent avant tout maîtriser les registres et les mouvements littéraires du programme pour réussir cet examen. Les figures de style et les auteurs analysés durant l'année doivent être bien en tête également. Les bases du français ne sont pas à négliger également : l'orthographe, la grammaire et la conjugaison des copies doivent être irréprochables sous peine de perdre des points.

L'écrit de français

En série générale, l'épreuve écrite dure quatre heures. Elle est notée sur 20 pour un coefficient de cinq. Anne Laurens, enseignante de français au lycée François Truffaut (Challans), délivre ses conseils pour l'examen écrit : "Il faut maîtriser la méthodologie. Il faut éviter le fameux : 'J'y vais au talent', mais plutôt se faire des fiches sur chaque œuvre avec les mots-clés à retenir."

Les lycéens doivent choisir entre un commentaire de texte et une dissertation. Quant à l'épreuve du bac technologique, elle comporte un commentaire avec les axes de lecture ou une contraction de texte suivie d'un essai sur une œuvre étudié pendant l'année. Également d'une durée de 4 heures, l'épreuve est notée sur 20 points, ou sur 10 points + 10 points selon le choix du sujet.

L'oral de français

Pour l'oral, chaque candidat est convoqué dans un autre lycée pour passer devant un professeur inconnu. L'oral dure 50 minutes : 30 min de préparation et 20 min de passage. Ce passage est composé d'une lecture sur deux lignes, d'une explication de texte linéaire, d'un entretien sur une œuvre choisie par l'élève avec un court exposé puis cinq minutes d'échange. Le coefficient est de cinq également.

Pour l'oral, elle conseille de : "Lire et relire les textes, se les approprier. Il faut avoir en tête la structure du texte et la problématique pour les rattacher à une colonne vertébrale claire. L'élève pourra alors échelonner son propos face à son examinateur." En série générale, les élèves ont 20 textes à connaître tandis qu'en série technologique, ce chiffre descend à 12 car ces lycéens ont moins d'heures de cours de français.

Il est évidemment impossible de prévoir les sujets des différentes épreuves de français mais le bon moyen d'y entraîner reste de jeter un œil sur ceux de l'année dernière afin d'être prêt le jour J. Lors des révisions du bac de français, aucune notion ne doit passer à la trappe car nombre d'entres elles peuvent servir quels que soient les sujets qui tomberont lors de l'examen le vendredi 14 juin :

Pour le commentaire de texte , les candidats plancheront sur un seul objet d'étude et auront un unique sujet imposé.

, les candidats plancheront sur un seul objet d'étude et auront un unique sujet imposé. Pour la dissertation , les candidats pourront choisir de travailler sur un des trois sujets proposés. A noter que toutes les problématiques porteront sur le même thème, mais pourront être en lien avec des œuvres et des auteurs différents.

, les candidats pourront choisir de travailler sur un des trois sujets proposés. A noter que toutes les problématiques porteront sur le même thème, mais pourront être en lien avec des œuvres et des auteurs différents. Pour la contraction de texte et l'essai, proposés aux candidats des filières technologiques uniquement, les élèves pourront choisir par trois sujets qui porteront sur un seul grand thème, mais sur trois textes différents. A noter que le choix du sujet est valable pour les deux exercices.

Un sujet pour deux exercices au choix. L'an dernier, pour le commentaire de texte, les élèves ont eu droit à une étude de Salon de 1767 de Denis Diderot, tandis que pour la dissertation trois sujets étaient proposés : Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, La peau de chagrin de Balzac ou des textes de Colette.

En filière technologique, les candidats ont eu le choix de commenter un texte de Théophile Gautier ou bien de synthétiser au choix un texte de Rabelais, La Bruyère ou Olympe de Gouges l'an passé.

Notre partenaire Studyrama propose des éléments de correction sur les sujets de français. Ils permettent de comprendre ce qui est attendu par les correcteurs du bac. Retrouvez tous les sujets et les corrigés du bac sur le site de Studyrama pour la session de l'année dernière.

Pour les élèves en filière professionnelle, le sujet les invitait à analyser les textes suivants : Ivanhoé de Walter Scott, Brûlant secret de Stefan Zweig et Téléréalité d'Aurélien Bellanger. Le sujet comporte quatre questions pour évaluer les compétences de lecture puis une question pour évaluer le niveau d'écriture des candidats. Retrouvez les sujets dans leur intégralité ci-dessous, grâce à Studyrama, qui donne chaque année sujets et corrigés.