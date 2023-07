Résultat du bac 2023 : tous les admis, académie par académie

RESULTATS BAC. Les candidats au bac 2023 savent s'ils ont décroché le bac, s'ils doivent passer les épreuves de rattrapage ou s'ils sont recalés. Voici les résultats du baccalauréat par académie dévoilés aujourd'hui.

720 000 élèves sont enfin fixés. Les résultats du bac 2023 ont tous été dévoilés ce mardi 4 juillet, dans toute la France métropolitaine et dans les Dom-Tom. Les services du ministère de l'Education nationale ont transmis à Linternaute l'ensemble des listes des admis, académie par académie. Nous vous proposons donc de consulter ces listes, avec la possibilité d'entrer le nom d'un candidat dans notre moteur de recherche. Le résultat est donné avec la mention décrochée.

Il est important d'avoir en tête que les notes de chaque candidat sont complètement confidentielles et qu'à ce titre, elles sont à retrouver sur l'espace Cyclades du site officiel du ministère, en entrant ses identifiant et mot de passe.

Les résultats du bac sont accessibles grâce au moteur de recherche ci-dessous. Retrouvez une académie ou une ville et consultez les listes d'admis. Une fois les résultats du bac 2023 en ligne, il est aussi possible de renseigner directement le nom d'un candidat dans le moteur pour trouver son résultat.

La carte des résultats du bac ci-dessous permet d'accéder en un clic sur la page des résultats d'une académie.

Pour rappel, il faut avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 pour décrocher le baccalauréat. Au-delà, certains peuvent obtenir une mention. Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats.

Si les résultats du bac sur Internet permettent de savoir directement si on est admis ou non, avec ou sans mention, les prétendants au bac 2023 doivent aussi se rendre en centre d'examen pour récupérer leur diplôme et leur bulletin, ou en savoir plus sur la marche à suivre en cas de rattrapage ou d'échec.

Depuis la mi-avril, les candidats du baccalauréat 2023 peuvent consulter les notes obtenues à l'issue des deux épreuves de spécialités, passées fin mars 2023. Pour y accéder, les candidats doivent passer par la plateforme Cyclades, munis de leur identifiant et leur mot de passe.

Ces résultats du bac sont aussi intégrés à la plateforme Parcoursup, car elles sont prises en compte dans le dossier des Terminales qui souhaitent intégrer une formation dans l'enseignement supérieur. Ce premier résultat du bac 2023 n'a rien d'anodin. Il représente, avec les coefficients, un peu plus de 30% de la note globale du bac.

Les résultats du bac du second groupe (à la suite des oraux de rattrapage) ne sont pas communiqués en un bloc à une date précise. Ils sont dévoilés "au fil de l'eau pendant la session de rattrapage, qui se déroulent du mercredi 5 juillet au vendredi 7 juillet 2023 inclus. Les résultats du rattrapage sont le plus souvent disponibles l'après-midi du jour même du passage des oraux. Les noms des nouveaux lauréats sont alors insérés dans nos listes d'admis, consultables depuis notre moteur de recherche.

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français sont communiqués dans la première quinzaine de juillet. Leurs horaires de publication sont donnés sur les sites des différentes académies. Les candidats peuvent consulter leur résultat en ligne sur le site de leur académie en se connectant avec leur identifiant personnel. Ils reçoivent également leur relevé de notes par courrier. Pour plus d'informations sur le bac de français cette année, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au résultat du bac de français, avec les dates et les horaires par académie.