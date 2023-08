Bac 2024 : les épreuves de spécialité repoussées en juin, le calendrier des examens

BAC 2024. Le calendrier des épreuves du bac évolue en 2024 avec l'organisation des épreuves de spécialité en juin et non plus au mois de mars. Le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal doit préciser les dates d'examen.

Nouveaux changements dans le calendrier du baccalauréat. Dès cette année, les élèves de terminale passeront toutes les épreuves écrites de l'examen au mois de juin, y compris celles des enseignements de spécialité. L'annonce vient du ministre de l'Education nationale lui-même. Invité du journal de 20 Heures de TF1, le dimanche 27 août, Gabriel Attal a pointé les dysfonctionnements de la réforme du bac Blanquer : "Il y a eu des avancées avec les réformes du bac, mais il faut être pragmatique et regarder ce qui fonctionne ou pas."

La tenue des épreuves de spécialité au mois de mars lors de la dernière session du bac n'a pas convaincu. Ces épreuves organisées dès le deuxième trimestre et comptant coefficient 16 dans la moyenne générale du bac ont eu pour conséquences "un fort absentéisme et une démobilisation [des élèves] au troisième trimestre". Les syndicats de professeurs et de parents d'élève qui se sont plaints du calendrier du bac établi avec la réforme du bac Blanquer se disent satisfaits de ce retour en arrière. "Il fallait apporter une solution à un problème majeur. C'est une bonne nouvelle, qui correspond à notre demande" s'est réjoui auprès de l'AFP, Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale.

Si le ministre de l'Education nationale a confirmé la tenue de toutes les épreuves écrites du bac au moins de juin pour le bac 2024, les dates précises des examens ne sont pas encore connues. Le nouveau calendrier des épreuves doit être présenté par Gabriel Attal lors de sa conférence de presse de rentrée, le lundi 28 août.

Les candidats au bac devront toujours se soumettre à six épreuves écrites : celles des deux enseignements de spécialité, celle de philosophie et les épreuves anticipées de français pour les élèves de première. En plus des écrits, les candidats de terminale seront également notés à l'oral avec l'épreuve du grand oral.

Outre les épreuves écrites, le contrôle continu est également pris en compte dans la note finale du baccalauréat. La bac 2024 répondra à nouveau à cette double évaluation. " Le diplôme du baccalauréat est délivré, dans la voie générale et dans la voie technologique, au vu des résultats obtenus par le candidat, d'une part à des épreuves terminales qui représentent 60% de sa note globale, et d'autre part aux évaluations organisées pendant sa scolarité en classes de première et de terminale dans le cadre d'un contrôle continu qui représente 40% de sa note globale " peut-on lire sur le site du ministère de l'Education nationale. Le contrôle continu est en effet désormais pleinement intégré au baccalauréat afin d'évaluer les disciplines du tronc commun, soit 5 matières :

histoire géographie

langues vivantes A et B (2 matières)

éducation physique et sportive (EPS)

enseignement scientifique en voie générale

mathématiques en voie technologique Lire l'article Contrôle continu au bac : coefficients, calcul des notes... Tout comprendre

Les épreuves de spécialité font partie des épreuves finales venant compléter l'évaluation en contrôle continu du nouveau bac. En terminale, chaque lycéen a choisi deux spécialités de son choix parmi douze matières possibles : Arts, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littérature, philosophie, Littérature et langues et cultures de l'Antiquité, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences économiques et sociales, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la terre. Chaque épreuve de spécialité se note sur coefficient 16. Les épreuves de spécialité correspondent à 32% de la note finale (sur les 60% de contrôle non-continu).

Le grand oral fait partie des nouvelles épreuves initiées par la réforme du bac en 2018. Il est noté coefficient 10 en filière générale et coefficient 14 en filière technologique. Les lycéens ont pour la première fois planché sur cette épreuve du nouveau bac lors de la session 2021. La note du grand oral se base à la fois sur les connaissances du candidat, transmises lors de son exposé, et sur son expression générale. Le grand oral s'étale sur 40 minutes, avec un temps de préparation de vingt minutes pour préparer la réponse à sa question, puis un temps de passage de vingt minutes comprenant : cinq minutes d'exposé, puis dix minutes d'entretien jury / candidat sur le sujet sélectionné et enfin cinq minutes de discussion autour du projet d'orientation du candidat.