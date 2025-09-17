Changement d'heure d'hiver 2025 : la date précise et l'heure exacte de la bascule en France

L'heure d'hiver arrive ! Au mois d'octobre, c'est le même rituel, la France change d'heure. Voici quand et comment s'assurer de rester à la bonne heure.

Chaque année à l'automne, les Français et tous les habitants de l'Union européenne doivent ajuster leurs montres et leurs horloges pour passer à l'heure d'hiver. Cette habitude, bien ancrée depuis plusieurs décennies, suscite toujours des interrogations : quand a lieu exactement le changement ? Faut-il avancer ou reculer les aiguilles ? Quelles en sont les conséquences sur la vie quotidienne et la santé ? Voici toutes les réponses pratiques pour aborder ce passage en douceur.

Quelle est la date du passage à l'heure d'hiver 2025 ?

Le changement d'heure d'hiver intervient chaque année dans la nuit du dernier samedi au dernier dimanche d'octobre. En 2025, le passage se fera donc dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre. À 3 heures du matin, il faudra reculer les aiguilles d'une heure : il sera alors 2 heures. Autrement dit, nous gagnons une heure de sommeil, mais les soirées deviendront plus rapidement sombres.

Ce décalage est automatique pour la plupart des appareils numériques (smartphones, ordinateurs, tablettes, box internet, télévisions connectées), mais bien évidemment, il reste prudent de vérifier vos montres traditionnelles, vos réveils manuels ou encore l'horloge de la voiture.

Infos pratiques pour ne pas rater le changement d'heure

Date : dimanche 26 octobre 2025 à 3h du matin.

Ce qu'il faut faire : reculer d'une heure (à 3h, il sera en fait 2h). Vérifier manuellement vos montres, réveils et certains équipements électroniques.

Mémo facile : "En octobre, on recule" (heure d'hiver), "en mars, on avance" (heure d'été).

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret en 1975, suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.

L'heure d'hiver, c'est l'heure légale "normale"

Un point souvent oublié : l'heure d'hiver correspond en réalité à l'heure légale de référence. C'est l'heure d'été qui constitue l'ajustement temporaire. En France métropolitaine, l'heure d'hiver est calée sur le fuseau UTC+1 (heure d'Europe centrale). En été, on ajoute une heure supplémentaire (UTC+2). Ainsi, lors du retour à l'heure d'hiver, nous nous rapprochons de notre fuseau naturel.

Quelles conséquences au quotidien de l'heure d'hiver ?

Le passage à l'heure d'hiver a plusieurs effets concrets. Un lever du jour plus tôt : dès la fin octobre, il fera jour plus rapidement le matin, ce qui facilite les trajets domicile-école ou domicile-travail. Des soirées plus courtes : en revanche, la nuit tombe beaucoup plus vite, dès la fin d'après-midi. Cette réduction de la lumière en soirée peut peser sur le moral. Des ajustements pour les activités extérieures : sport, loisirs et commerces doivent souvent s'adapter à cette baisse de luminosité.

Quels impacts sur la santé ?

Le changement d'heure, même s'il est moins perturbant que le passage à l'heure d'été, peut avoir des conséquences : d'abord sur le sommeil : la plupart des gens apprécient de "gagner" une heure, mais certains ressentent malgré tout une perturbation de leur rythme circadien. La diminution de l'exposition à la lumière naturelle favorise parfois la fatigue et une baisse de tonus. Dans certains cas, elle peut accentuer des troubles saisonniers comme la dépression hivernale. Attention aux enfants et aux personnes âgées : les organismes plus sensibles peuvent mettre quelques jours à s'adapter. Pour limiter ces effets, il est conseillé de s'exposer à la lumière naturelle en journée, d'avoir une bonne hygiène de sommeil et de maintenir une routine régulière.

Non, le changement d'heure d'hiver 2025 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022. Si la majorité des Français ont exprimé leur lassitude face au changement d'heure et leur volonté d'y mettre un terme, le débat sur le fuseau horaire à adopter reste ouvert. Selon la consultation menée par l'Assemblée nationale en 2019, 59% des répondants ont exprimé leur préférence pour l'heure d'été permanente, qui permettrait de profiter de plus longues soirées lumineuses. Cependant, certains experts en santé publique mettent en garde contre cette option, arguant que l'heure d'été permanente pourrait perturber les cycles de sommeil et avoir des conséquences sur la santé.