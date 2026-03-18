Aïd el-Fitr 2026 : la date enfin fixée ce mercredi 18 mars, fin du suspense

L'Aïd 2026 arrive ! En France, la date de cette grande fête musulmane a été fixée par le CFCM. La Grande mosquée de Paris se prononce enfin aujourd'hui, dans l'après-midi.

Sommaire Date de l'Aïd el-Fitr

Fin du ramadan en France Mais quelle est la date de l'Aïd 2026 en France ? C’est le dénouement tant attendu par les 6 millions de musulmans de France. Ce mercredi 18 mars 2026, le suspense prend fin au terme de la traditionnelle "Nuit du doute" qui débute aujourd'hui à la Grande mosquée de Paris à 17h30. C'est là que se tiendra, après la prière du Maghrib, la traditionnelle "Nuit du doute". Ce moment charnière doit déterminer si le croissant de lune annonçant le mois de Chawwal est visible ou non. La commission religieuse, présidée par le recteur Chems-eddine Hafiz et composée des principales fédérations musulmanes a une mission est claire : recueillir les observations oculaires effectuées sur le terrain et les croiser avec les données astronomiques les plus récentes. Si la Lune est visible ce soir, alors l'Aid el-Fitr 2026 sera fixée au jeudi 19 mars. Sinon, il faut attendre le lendemain. La décision et l'annonce de la Grande Mosquée de Paris est à suivre en direct sur Linternaute.com. Le CFCM a déjà communiqué une date pour l'Aïd-et-Fitr 2026, la fête qui marque la rupture du jeûne. Selon le communiqué publié par l'instance représentative, le ramadan continue jeudi 19 et l'Aïd-el-Fitr sera célébrée ce vendredi 20 mars. La méthode de calcul du CFCM permet aux fidèles d'anticiper l'organisation de cette journée de fête. Selon les données scientifiques, la nouvelle lune de Chawal sera en effet visible seulement à partir de jeudi 19 mars. Même si les calculs scientifiques du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) penchent depuis plusieurs semaines pour la date du vendredi 20 mars, l'institution parisienne maintient son attachement à l'observation visuelle. Mais ces dates demandent à être confirmée par la Grande Mosquée de Paris lors d'une nouvelle Nuit du doute, qui sera organisée le mercredi 18 mars. Comment la date de l'Aïd-el-Fitr est-elle fixée ? Le jeûne musulman court du lever du jour jusqu'au coucher du soleil pendant tout un mois, celui du ramadan. Les instances religieuses se calquent ainsi sur les cycles lunaires pour déterminer la date de début du jeûne et celle de l'Aïd el-Fitr, qui met fin au ramadan. Traditionnellement c'est l'observation de la Lune lors d'une "Nuit du doute" organisée au 29e jour du mois en cours qui permet de fixer déterminer le début et la fin du ramadan. Si un croissant de Lune, signe d'un nouveau cycle, est visible alors le nouveau mois débute au lendemain de l'observation, sinon le mois se prolonge un jour de plus. En l'occurrence, si au soir du 29ᵉ jour du mois du ramadan, la lune est observée, alors l'Aïd-el-Fitr est célébrée le lendemain, sinon le surlendemain. Depuis plusieurs années, le CFCM privilégie une méthode de calcul astronomique pour déterminer à l'avance le début et la fin du ramadan. Cette approche repose sur la visibilité théorique du croissant lunaire, permettant d'établir un calendrier annuel fiable et partagé par de nombreuses fédérations musulmanes. Si l'observation de la Lune a longtemps été, en France, opposée aux calculs astronomiques pour déterminer les dates du ramadan de l'Aïd-el-Fitr, un consensus s'est formé depuis plusieurs années entre les deux écoles. Grâce aux mesures astronomiques, la date de fin du ramadan est généralement communiquée dès le début du mois de jeûne, permettant aux croyants de préparer l'Aïd el-Fitr à l'avance. La commission théologique de la Grande Mosquée de Paris, qui se réunit lors de la Nuit du doute, confirme officiellement cette date, mentionnant même les "données scientifiques" dans ses dernières annonces. Mais une divergence n'est toutefois jamais à exclure. Questions / Réponses

Comment souhaiter un bon Aïd 2026 ? Dès que la date de l'Aïd 2026 sera confirmée ce soir, les messages de félicitations vont inonder les réseaux sociaux. La formule consacrée est "Aïd Moubarak", ce qui signifie "Aïd béni". Vous pouvez aussi dire "Aïd Moubarak Said" ou, en français, "Bonne fête de l'Aïd". Souhaiter un bon Aïd 2026 à ses collègues ou amis est un geste de bienveillance très apprécié. En 2026, avec un Aïd tombant un vendredi, les vœux seront souvent accompagnés de souhaits pour un excellent week-end. C'est le moment idéal pour renforcer les liens sociaux et célébrer la fraternité au-delà des convictions religieuses de chacun. Quelle différence entre Aïd 2026 et Aïd al-Adha ? Il ne faut pas confondre la date de l'Aïd 2026 (Aïd el-Fitr) que nous célébrons ce 19 ou 20 mars, avec l'Aïd al-Adha (la grande fête). L'Aïd el-Fitr, ou "Fête de la rupture", clôture le mois de Ramadan. C'est une célébration de la fin du jeûne. L'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, aura lieu environ deux mois et dix jours plus tard, soit fin mai ou début juin 2026. Retenez que l'Aïd 2026 de ce printemps est la "petite fête", caractérisée par le partage de pâtisseries et l'acquittement de la Zakat al-Fitr, marquant le retour à un rythme alimentaire normal. Quel est le rôle de la Grande Mosquée de Paris dans la fixation de la date de l'Aïd ? C'est au 2bis Place du Puits de l'Ermite, que se joue aujourd'hui le destin de la date de l'Aïd 2026. La commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris est l'instance historique qui annonce la fin du jeûne en France. Son recteur, prendra la parole vers 18h pour confirmer si l'Aïd 2026 a lieu jeudi ou vendredi. Bien que le CFCM utilise le calcul, la Mosquée de Paris reste le point de ralliement symbolique pour des millions de musulmans. Suivre leur direct est devenu une tradition numérique, transformant une réunion de savants en un événement viral attendu par toute la communauté nationale. L'Aïd 2026 coïncide-t-il avec le printemps ? Fait notable cette année : la date de l'Aïd 2026 coïncide quasiment avec l'équinoxe de printemps, le 20 mars. C'est une symbolique forte de renouveau et de floraison qui s'ajoute à la joie de la fête. Pour les fidèles, l'Aïd 2026 marque la sortie d'un jeûne hivernal vers une saison de lumière. Cette synchronisation astronomique ne se produit que tous les 33 ans environ, le calendrier lunaire reculant de 11 jours par an. Cette particularité fait de l'Aïd 2026 une célébration exceptionnelle, où la renaissance de la nature accompagne la fin du mois sacré de Ramadan, offrant des journées plus longues pour les festivités familiales en extérieur. Peut-on s'absenter du travail ou de l'école pour l'Aïd el-Fitr ? La date de l'Aïd 2026 tombant un jeudi ou un vendredi, de nombreux salariés et étudiants se demandent s'ils peuvent bénéficier d'une journée d'absence. En France, une circulaire administrative permet aux agents publics de demander une autorisation d'absence pour les grandes fêtes religieuses, dont l'Aïd 2026. Dans le privé, cela dépend de l'accord de l'employeur. Pour les élèves, l'absence est tolérée si elle est signalée à l'avance. L'enjeu est de taille : le vendredi étant aussi le jour de la prière hebdomadaire, la journée du 20 mars sera particulièrement dense (si c'est le jour de l'Aïd 2026). Anticiper la date de l'Aïd 2026 est donc crucial pour une organisation sereine entre vie spirituelle et obligations professionnelles. Quel est le montant de la Zakat al-Fitr pour l'Aïd 2026 ? Indissociable de l'Aïd 2026, la Zakat al-Fitr est l'aumône obligatoire versée par chaque chef de famille pour les nécessiteux. Pour 2026, son montant en France a été stabilisé entre 7 et 9 euros par personne. Cette somme doit être versée impérativement avant la prière de l'Aïd 2026, dont la date est attendue pour le vendredi 20 mars. Ce geste de solidarité permet aux plus démunis de profiter de la fête. Les plateformes de dons en ligne et les mosquées connaissent une affluence record ce mercredi, les fidèles souhaitant s'en acquitter avant que la date de l'Aïd 2026 ne soit officiellement confirmée par la Grande Mosquée de Paris.

En savoir plus

Également nommé "Aïd el-Seghir", "petite fête" en français, l'Aïd el-Fitr signifie "fête de la rupture". Fête du pardon et de la paix, celle-ci peut durer jusqu'à trois jours. La tradition veut qu'à cette occasion, le pratiquant s'acquitte de la zakat (l'aumône destinée aux plus démunis), qui représente le don de quatre fois le contenu de deux mains réunies de nourriture. Six jours de jeûne supplémentaires peuvent être traditionnellement pratiqués après la "fête de la rupture" qu'est l'Aïd el-Fitr : "les six jours de chawwal", du nom du mois qui suit celui de ramadan dans le calendrier "hégirien" (nom du calendrier musulman).

Mais attention, la célébration de l'Aïd el-Fitr n'est pas "juste" un moyen de marquer la fin du jeûne du mois de ramadan. Elle symbolise également, pour les communautés musulmanes du monde entier, un grand moment de partage, de paix et de joie. Concrètement, la fête de l'Aïd el-Fitr est ainsi l'occasion, habituellement, de rassemblements à la mosquée suivis de grands repas en famille, cadeaux, visites aux proches...

Cette année, "l'aumône obligatoire", Zakat El Fitr, due par chaque famille musulmane "est fixée à 9 euros par personne", indique le CFCM, qui précise : "Ce montant, calculé conformément aux règles religieuses, prend en compte les moyens du donateur ainsi que les besoins du bénéficiaire. Toutefois, il existe des divergences légitimes sur l'évaluation du montant de cette aumône, généralement comprise entre 7 et 12 euros. Chaque fidèle peut s'acquitter de la somme préconisée par son autorité religieuse de référence".

Ce que les musulmans ne doivent pas oublier le jour de l'Aïd el-Fitr 2026

S'assurer que la Zakat al-Fitr a été versée avant la prière de l'Aïd

Porter des tenues festives et propres pour la prière et les célébrations

Se rendre à la mosquée ou au lieu de prière pour accomplir la prière de l'Aïd tôt le matin

Échanger des vœux avec les proches, les amis et les voisins en disant "Aïd Moubarak"

Offrir des cadeaux aux enfants et aux proches, symbolisant le partage et la générosité

Rendre visite aux membres de la famille et aux amis pour partager des moments de joie

Partager des repas festifs avec la famille et les invités, incluant des plats traditionnels

Participer aux activités récréatives prévues pour la journée, comme les jeux et les spectacles

Demander pardon et se réconcilier avec les proches et les amis, renforçant les liens sociaux

Accueillir chaleureusement les invités et les visiteurs, offrant des boissons et des collations

Célébrée dans le monde entier, l'Aïd el-Fitr transcende les frontières culturelles et nationales. Que ce soit en France, au Maroc, aux Philippines ou aux États-Unis, les musulmans partagent les mêmes valeurs de générosité, de gratitude et de solidarité. Les festivités peuvent varier d'un pays à l'autre, mais l'esprit de l'Aïd reste le même : un moment de joie, de partage et de renouveau. En Indonésie, les rues sont animées par des parades et des feux d'artifice. En Turquie, les familles se réunissent autour de repas traditionnels comme le baklava et le kebab. En Afrique, les festivités incluent des danses et des chants traditionnels.