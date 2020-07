"Résultat du bac 2020 : qui est diplômé ? Tous les résultats par académie, rattrapages compris"

RESULTAT DU BAC. Pour découvrir les résultats du baccalauréat 2020, c'est très simple : utilisez notre moteur de recherche en entrant le nom d'un candidat. Le résultat après épreuve de rattrapage est aussi intégré.

09:50 - En plus des résultats du baccalauréat, les résultats du brevet ! Les résultats du bac ne sont pas les seuls à monopoliser l'attention cette semaine. Le ministère de l'Education nationale débute ce mercredi la publication des résultats du diplôme du brevet des collèges. Comme pour le bac, cette publication se fait académie par académie. Mais contrairement aux résultats du bac concentrés sur une journée (ce mardi), ceux qui concernent les collégiens sont étalés sur plusieurs jours. Les élèves de troisième devront attendre vendredi pour être totalement fixés, comme les candidats admis au rattrapage du bac finalement... Consultez ici le résultat du brevet. 09:46 - Le gouvernement a-t-il bien fait d'annuler le bac en présentiel ? A la question de notre sondage YouGov pour Linternaute.com "Pensez-vous que le gouvernement a bien fait, compte tenu de la crise sanitaire, d'annuler les épreuves du baccalauréat, en présentiel, dans les centres d'examen ? Veuillez sélectionner une seule réponse.", plus de 6 sondés sur 10 ont approuvé la décision du gouvernement (62%), quand près de 3 sur 10 (29%) la regrettaient. Voici le détail des réponses (panel de 1 137 adultes français) : Oui, plutôt : 35%

Oui, tout à fait : 27%

Non, pas vraiment : 20%

Non, pas du tout : 8%

Je ne sais pas : 9% 09:30 - Comment déposer un recours pour contester une note au bac 2020 ? Un lycéen dispose de 2 mois à partir de l'annonce de ses résultats du bac, pour déposer un recours et demander, éventuellement, des dommages et intérêts à l'Etat français. A noter qu'il est conseillé en cette année de bac 100% contrôle continu, en cas d'écart inexplicable entre les notes de l'année et le résultat du bac, de s'adresser à la division des examens et concours de votre rectorat. C'est elle qui sera à même de constater l'erreur et la corriger le cas échéant. 09:28 - Quelle est la marche à suivre sur Parcoursup désormais ? Une fois qu'ils ont obtenu leur bac, les candidats Parcoursup qui avaient accepté une formation de manière définitive sur la plateforme d'orientation post-bac doivent s'inscrire administrativement dans l'établissement choisi. 09:27 - Les candidats au bac 2020 sont-ils pénalisés par les conditions d'obtention du diplôme ? A la question du sondage YouGov pour Linternaute.com "Pensez-vous que les élèves soient pénalisés, d'une manière ou d'une autre, par les conditions d'obtention du baccalauréat cette année ? Veuillez sélectionner une seule réponse", les sondés du panel de 1137 adultes français ont répondu "oui" pour près de la moitié d'entre eux (49%) et non pour plus de 4 sur 10 (42%). Dans le détail, cela donne : Oui, plutôt : 33%

Non, pas vraiment : 30%

Oui, tout à fait : 16%

Non, pas du tout : 12%

Je ne sais pas : 9% 09:26 - Le dispositif "meilleur bachelier", c'est quoi au juste ? Le dispositif "meilleur bachelier" permet de gagner des points sur la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup si l'on se trouve encore en attente. Lancé en 2014, il permet une mise en priorité sur leur liste d'attente des lycéens ayant décroché les meilleurs résultats du bac au sein de leur établissement et de leur série. Exemple : vous êtes 80e sur la liste d'attente d'une licence d'histoire au moment des résultats du bac... Vous pouvez alors passer premier de cette liste d'attente, ce qui vous donne de grandes chance d'obtenir une proposition d'admission directement si une place se libère. Le dispositif ne concerne toutefois, comme on peut s'y attendre, qu'un nombre réduit d'élèves. Découvrez toutes les informations sur le dispositif sur le site officiel Parcoursup.fr. 09:25 - Jean-Michel Blanquer a félicité les admis au bac 2020 Interrogé par Ruth Elkrief sur BFMTV ce mardi, Jean-Michel Blanquer a tenu à saluer la hausse du taux de réussite au bac de 13,7% en un an, un record. "Je veux féliciter [les admis], je partage la joie des familles, c'est l'entrée dans une nouvelle vie. Le baccalauréat reste le baccalauréat [malgré l'épidémie de coronavirus]. Environ 9 élèves sur 10 ont eu le baccalauréat", a souligné le ministre. 09:23 - Les épreuves de rattrapage du bac 2020 ont commencé ! Pas le temps de se laisser aller et de stresser plus qu'il n'en faut : les candidats au bac 2020 qui ont été recalés mais qui ont au moins obtenu 8/10 passent entre ce mercredi et vendredi les épreuves de rattrapage. Les premiers candidats ont été convoqués ce matin. Pour tout savoir sur cette session qui s'annonce exceptionnelle, compte tenu du programme de révision et des mesures sanitaires encore en place, rendez-vous sur notre article consacré à l'oral de rattrapage du bac. LIRE PLUS

En savoir plus

Il est déjà possible, donc, d'établir un bilan des résultats du bac 2020 : dès la première session, avant le rattrapage, les académies affichent des taux de réussite spectaculaires (avec une moyenne supérieure de l'ordre de 91,5% en France). La tendance confirme donc bien ce qui a été mis en avant par les examinateurs : les candidats ont été noté "avec bienveillance", de manière à ce qu'ils ne soient pas pénalisés par la non tenue des épreuves de fin d'année dans les centres d'examen. On retiendra donc que la prise en compte du contrôle continu n'a pas été un obstacle pour l'obtention du diplôme. Voici les premières statistiques sur les résultats du bac par académie (les données ci-dessous sont une synthèse effectuée sur des chiffres encore partiels) :

A titre de comparaison : selon les chiffres définitifs fournis par le ministère de l'Education nationale, 88,1% des 755 900 candidats ont été admis au bac l'année dernière.

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.

A contrario du résultat du bac de fin de terminale, le résultat des épreuves anticipées du bac de Français n'est pas communiqué sur un jour unique dans l'ensemble des académies. Les résultats cette année ont commencé à être publiés à partir de lundi 6 juillet sur les sites internet des académies. Les horaires de publication pour cette année sont parfois donnés sur les sites des différentes académies. Pour plus d'informations sur le bac de français 2020, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au bac de français.

Les dates et horaires précis des oraux de rattrapage ont été communiqués au candidat sur son lieu d'examen, après avoir choisi les matières à repasser. Le résultat de chaque rattrapage est ensuite publié à la fin de la journée ou de la demi-journée où a lieu l'épreuve.

Pour rappel, les élèves accédant aux rattrapages doivent avoir obtenu une note du bac entre 8 et 9,9. Concernant les baccalauréats général et technologique, les oraux de rattrapage du bac 2020 ont bien lieu de ce mercredi 8 au vendredi 10 juillet (inclus). A contrario des épreuves écrites du bac, toutes annulées (de même que l'oral de français) et remplacées par un contrôle continu total du fait de la crise sanitaire du Covid-19, les oraux de rattrapage n'ont pas subi de changement majeur cette année. Comme l'a précisé le ministère de l'Education nationale fin juin, ces oraux doivent toutefois "respecter scrupuleusement le protocole sanitaire en vigueur". Il faut donc que les élèves se tiennent à un mètre des organisateurs, sans que le masque soit nécessairement obligatoire. A noter que le confinement a aussi été pris en compte dans le choix des sujets, puisque les élèves doivent être interrogés seulement sur ce qu'ils ont vu en classe. Le site du ministère explique ainsi que les chefs d'établissement ont pour mission de fournir aux examinateurs une "fiche récapitulative des éléments du programmes traités dans la discipline choisie à l'oral de rattrapage".

► Consulter les conseils pour optimiser son résultat au rattrapage

Selon un sondage réalisé par YouGov pour Linternaute.com *, 51,91% des Français estiment que le baccalauréat 2020 a moins de valeur que ceux des années précédentes, quand 39,19% sont de l'avis contraire. Voici la question posée ayant abouti à ce résultat : "En raison de la crise sanitaire du Covid-19 en 2020, les épreuves de terminales du baccalauréat sont annulées. Le baccalauréat est noté au contrôle continu sur l'année de terminale. Compte tenu des circonstances et de l'obtention du diplôme en contrôle continu intégral, pensez-vous que le baccalauréat 2020 a moins de valeur que les précédents ? Veuillez sélectionner une seule réponse". Les résultats détaillés sont ceux-ci :

Oui, plutôt (29,05%)

Non, pas vraiment (24,92%)

Oui, tout à fait (22,86%)

Non, pas du tout (14,27%)

Je ne sais pas (8,90%)

* Sondage réalisé en France du 2 au 3 juillet 2020, en ligne et auprès de 1137 personnes représentatives de la population française (18+). Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français. En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.