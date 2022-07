"Résultat du bac 2022 : consultez les heures de publication par académie ce mardi"

RESULTAT BAC 2022. Ce mardi 5 juillet marque les résultats du bac 2022. En cette veille de verdict de résultat du bac, consultez les horaires de publication par académie.

[Mis à jour le 4 juillet 2022 à 9h29] Quelque 710 000 candidats attendent leur verdict du bac pour ce mardi 5 juillet, date de publication unique du résultat du bac 2022. Lors de cette date programmée depuis des mois, les académies vont livrer les résultats, qui vont avoir un impact direct sur le sort des prétendants au précieux sésame. Si les résultats du baccalauréat sont publiés le même jour, ils ne le sont pas à la même heure par l'ensemble des académies, ce qui va rendre l'attente plus longue pour certains élèves de terminale.

Les horaires de publication du résultat du bac 2022 s'étalent toutefois principalement sur la première partie de matinée, soit entre 8h et 10h en fonction des régions. Attention cependant : les indications d'heures de mise en ligne des résultats sont prévisionnelles. Les rectorats les donnent à titre informatif, mais elles peuvent faire l'objet de modifications au dernier moment.

Bac 2022 : les résultats d'une édition presque normale

Le résultat du bac 2022 vient tourner une page dans l'histoire du précieux diplôme. Après deux éditions marquées par d'importants aménagements liés à l'épidémie de coronavirus, il s'agira cette fois de clore une édition presque normale, hormis un décalage des épreuves de spécialités de mars à mai 2022. Ces résultats seront donc aussi les premiers du "nouveau baccalauréat", instauré par la réforme Blanquer, avec une large partie de contrôle continu, des épreuves passées au printemps et un "grand oral" en juin.

Après deux années de taux de réussite record, la clémence des correcteurs et des services de l'Education nationale seront aussi questionnés à l'issue de ces résultats du bac 2022. Alors que les notes avaient été réhaussées lors des deux dernières éditions, pour ne pas pénaliser les lycéens dont le cursus avait été pleinement impacté par le Covid, le retour à la normale fait craindre une institutionnalisation de ces procédés. Plusieurs enseignants sont montés au créneau ces dernières semaines pour dénoncer un "tripatouillage" des notes dans le logiciel de correction et de transmission Santorin. Un article du Monde donnait ainsi fin juin la parole à des professeurs craignant une dévaluation du bac, avec des notes remontées de manière quasi automatisée, parfois jusqu'à deux points !

La date de publication du résultat de la première session du bac général, technologique et professionnel 2022, hors rattrapage, a été fixée au mardi 5 juillet, sur une seule journée. En revanche, les résultats du bac sont publiés à des heures différentes en fonction des académies (consultez les horaires prévisionnels ci-dessous).

Les dates du bac en général et la date des résultats du bac en particulier se sont trouvées totalement chamboulées avec l'organisation du nouveau baccalauréat, consécutif à la réforme de 2018. Une large partie de la note étant désormais attribuée selon le contrôle continu (40%), la date des résultats du bac est sans doute elle-même moins angoissante pour les candidats, qui y découvrent les notes des épreuves comptant désormais pour 60% du résultat total. Mais cette date sera en tout cas la première depuis l'émergence du Covid à laquelle les candidats trépigneront de nouveau devant leur smartphone, leur ordinateur ou les tableaux affichés dans les centres d'examen.

Chaque académie délivre ses résultats du bac à l'horaire de son choix à la date fixée par le ministère de l'Éducation nationale. La liste de ses admis peut elle-même se trouver publiée en plusieurs temps, avec une publication pour les admis au bac général, une autre pour le bac technologique et une dernière pour le bac professionnel. Découvrez ci-dessous les horaires prévisionnels annoncés par les académies pour ce mardi 5 juillet. Attention, ces horaires sont donnés à titre indicatifs. Ils donnent chaque année lieu à des surprises.

Académie Date de publication Heure de publication Aix-Marseille mardi 5 juillet 2022 8h Amiens mardi 5 juillet 2022

10h Orléans-Tours mardi 5 juillet 2022 8h30 Besançon mardi 5 juillet 2022 10h Bordeaux mardi 5 juillet 2022 10h Clermont-Ferrand mardi 5 juillet 2022 9h Corse mardi 5 juillet 2022 10h Créteil mardi 5 juillet 2022 10h Dijon mardi 5 juillet 2022 9h Grenoble mardi 5 juillet 2022 9h Guadeloupe - - Guyane - - Martinique mardi 5 juillet 2022

12h Réunion - - Lille mardi 5 juillet 2022 10h Limoges mardi 5 juillet 2022 9h Lyon mardi 5 juillet 2022 10h Mayotte - - Montpellier mardi 5 juillet 2022 10h Nancy-Metz mardi 5 juillet 2022 10h Nantes mardi 5 juillet 2022 9h Nice mardi 5 juillet 2022 10h Normandie - Caen - Rouen mardi 5 juillet 2022 10h Paris mardi 5 juillet 2022 10h Poitiers mardi 5 juillet 2022 9h Reims mardi 5 juillet 2022 8h30 Rennes mardi 5 juillet 2022 9h Strasbourg mardi 5 juillet 2022 10h Toulouse mardi 5 juillet 2022 10h Versailles mardi 5 juillet 2022 10h

Il faudra bien entendu attendre la fin des épreuves du baccalauréat pour consulter le résultat du bac 2022. Les résultats des dernières sessions du bac sont pour leur part toujours disponibles, utilisez notre moteur de recherche pour trouver un résultat. La liste des admis dans chaque académie et chaque ville est disponible, que ce soit du premier coup ou au rattrapage. Linternaute met aussi en place chaque année un dispositif spécial, comprenant également une carte (cf. ci-dessous) permettant de retrouver les résultats du bac par académie et par ville.

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.

Les résultats du bac général comme ceux du bac technologique sont consultables le 5 juillet 2022 en centre d'affichage ou sur le site officiel resultat.siec.education.fr. Tous les résultats du bac 2022 seront aussi disponibles sur Linternaute.com grâce à notre moteur de recherche et à notre carte dédiés. Lors de la précédente édition du baccalauréat, les élèves de ces filières ont pu prendre connaissance du verdict à la date du 6 juillet. L'année dernière, près de 94% des candidats au bac techno avaient obtenu un résultat positif.

Chaque année, les résultats de l'examen du Bac Pro sont consultables dans le centre d'affichage indiqué par la convocation des élèves concernés, sur laquelle est également indiquée la date de publication des résultats. Ils ont aussi la possibilité de connaître gratuitement leurs résultats via internet sur resultat.siec.education.fr. Mais il leur faut de toute façon se rendre dans le centre de délibérations affichant les résultats pour récupérer le relevé de notes, à conserver. Les candidats au bac pro peuvent aussi avoir à aller chercher ce relevé de notes dans leur établissement de formation, si leur chef d'établissement le précise.

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français sont communiqués dans la première quinzaine de juillet. Leurs horaires de publication sont parfois donnés sur les sites des différentes académies. Les candidats peuvent consulter leur résultat en ligne sur le site de leur académie en se connectant avec leur identifiant personnel. Il reçoivent également leur relevé de notes par courrier quelques jours plus tard. Pour plus d'informations sur le bac de français cette année, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au bac de français.

Les résultats du bac du second groupe (suite aux oraux de rattrapage) ne sont pas communiqués en un bloc à une date précise. Ils seront dévoilés "au fil de l'eau pendant la session de rattrapage, qui aura lieu du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022. Ils sont le plus souvent disponibles l'après-midi du jour même du passage des oraux.

Depuis plusieurs années et a fortiori depuis la mise en place de la réforme du bac, avec une part de contrôle continu importante, simuler son résultat final au bac est devenu monnaie courante. Plusieurs simulateurs gratuits en ligne proposent de calculer sa note selon les moyennes obtenues tout au long de la première et de la terminale, mais aussi avec des estimations des notes possibles lors des épreuves finales. Le Figaro Etudiant propose un simulateur qui permet d'effectuer ce calcul pour le bac général ou pour le bac technologique.

Attention : les résultats obtenus par les différents simulateurs n'assurent en aucun cas d'un succès ou d'un échec au diplôme national du baccalauréat, comme l'a rappelé le ministère lui-même. Un jury de validation doit en effet examiner l'ensemble des notes au regard des dossiers scolaires et peut souvent faire basculer le résultat.

Calculer sa moyenne au bac général

Calculer sa moyenne au bac technologique

Les épreuves du bac 2022 sont organisées selon les nouveaux jalons posés par la réforme de Jean-Michel Blanquer, adoptée il y a 4 ans. Un contrôle continu intégral évalue, sur deux ans, les cinq matières du "tronc commun" (Histoire-géographie, Langue vivante A et langue vivante B, Enseignement scientifique en voie générale ou mathématiques en voie technologique et Education physique et sportive) auxquelles il faut ajouter le Français en première, un enseignement de spécialité abandonné entre la première et la terminale et l'Enseignement moral et civique. Elles comptent pour 40% de la note finale.

Des épreuves de spécialité sont ensuite passées par les élèves de terminale dès le mois de mars (reportées en mai en 2022). Les candidats ont la possibilité de choisir deux matières de spécialité parmi 12 proposées dans le cursus. L'épreuve de philosophie du bac a pour sa part été maintenue en juin et se déroule dans la même séquence que le "grand oral", la grande nouveauté du baccalauréat.

Sur le site officiel de la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup, il est indiqué que les commissions d'examen des vœux des formations Parcoursup disposent des notes suivantes pour l'examen des dossier des candidats :

Année de première

Bulletins scolaires

Notes obtenues pour le baccalauréat, notamment les épreuves anticipées de français (pour les lycéens généraux et technologiques)

Année de terminale

Bulletins scolaires des 1er et 2e trimestres (ou 1er semestre)

Par ailleurs, les épreuves de spécialité ayant été reportées en mai cette année, leurs notes ne figureront pas dans les dossiers Parcoursup pour l'examen des vœux. "Les formations disposeront des moyennes indiquées dans vos bulletins scolaires de Première et Terminale pour évaluer votre engagement dans les enseignements de spécialité que vous avez suivis", précise à ce sujet le site officiel Parcoursup.