Black Friday jouets : jusqu'à -25%, -30% voire -50% sur une sélection Lego pour la Black Friday Week

La Black Friday Week est lancée ce vendredi 18 novembre avec de nombreuses promos d'ors et déjà sur les incontournables Lego et Playmobil. Les meilleures offres...

Recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

On pourrait s'y tromper... Le Black Friday n'est pas encore arrivé. Pourtant de nombreux marchands ont lancé ce vendredi 18 novembre leur Black Friday Week, tremplin d'une semaine jusqu'à la date fatidique de l'opération commerciale la plus importante de l'année. Le Black Friday est traditionnellement le moment idéel pour les achats de Noël et donc les jouets qui râviront les petites (et parfois les grands) sous le sapin fin décembre. La Fnac commence par exemple très fort sa Black Friday Week avec jusqu'à 25% de réduction sur toute une sélection de boîtes de Lego (voir toutes les offres sur Fnac.com). Les autres revendeurs comme Amazon, Rkuten ou CDiscount ne sont évidemment pas en reste.

Le site officiel des petites briques à emboîter propose lui aussi des rabais sur une page spéciale pouvant aller jusqu'à -30%. La page dédiée à l'opération commerciale quant à elle est dans les strating-blocks. Côté figurines aux univers variés, la boutique Playmobil propose en ligne une page consacrée aux "Offres Maxiplaymo", qui offre déjà des dizaines d'euros de réduction sur de nombreuses boîtes, du bateau de Vikings au Cirque en passant par le Chalet de montagne ou le palais des merveilles.

Les traditionnels jouets de construction Lego sont restés un indémodable. Les jouets Lego restent effectivement une valeur sûre qui, déposés au pied du sapin, font des heureux parmi petits et grands. En outre, le large choix de thématiques des jouets de construction, allant de l'univers d'Harry Potter à celui de Batman, du monde de Star Wars à celui de Mickey, en passant par ceux de La Reine des Neiges, de Jurassic Park et de Marvel, permet à chacun de trouver son bonheur. Et il y en a aussi pour les grands, avec les sets Lego de design d'intérieur aux nombreux thèmes (art, architecture, véhicules, divertissement...). L'inconvénient : attention aux petites pièces, qu'un enfant en bas âge peut facilement avaler !

Briques et maisons Neuf à partir de 9,95 € Amazon 19,99 € 9,95 € Voir

Cdiscount 15,46 € Voir

Fnac 17,99 € Voir

Leclerc 19,90 € Voir

Rakuten 20,55 € Voir

Darty 20,74 € Voir

Galeries Lafayette 22,50 € Voir

La Redoute 30,87 € Voir

Bonsaï Neuf à partir de 39,44 € Occasion à partir de 49,99 € Cdiscount 39,44 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Leclerc 39,90 € Voir

Fnac 42,99 € Voir

Darty 50,84 € Voir

La Redoute 56,67 € Voir Rakuten 39,99 € 49,99 € Voir

Bugatti chiron Neuf à partir de 298,99 € Cdiscount 298,99 € Voir

Darty 333,32 € Voir

Rakuten 342,63 € Voir

Fnac 356,99 € Voir

La Redoute 401,99 € 392,29 € Voir

Galeries Lafayette 399,00 € Voir

Le forgeron médiéval Neuf à partir de 134,79 € Occasion à partir de 160,00 € Fnac 134,79 € Voir

Rakuten 143,57 € Voir

Cdiscount 155,68 € Voir

Darty 158,15 € Voir

La Redoute 168,53 € Voir

Amazon 239,81 € 178,23 € Voir Rakuten 143,57 € 160,00 € Voir

LEGO Star Wars - Faucon Millenium Neuf à partir de 122,90 € Occasion à partir de 145,00 € Rakuten 122,90 € Voir

Fnac 144,99 € Voir

Cdiscount 149,99 € Voir

Darty 158,98 € Voir

Micromania 159,99 € Voir

La Redoute 165,99 € Voir Rakuten 122,90 € 145,00 € Voir

Fnac 144,99 € 271,06 € Voir

LEGO Marvel Super Heroes - Spider-Man et Ghost Rider Contre Carnage Neuf à partir de 28,00 € Fnac 28,00 € Voir

Amazon 35,78 € Voir

Rakuten 39,00 € Voir

Cdiscount 49,29 € Voir

Darty 71,99 € Voir

Lego Marvel - Le gant de l'infini (Thanos) Neuf à partir de 57,90 € Occasion à partir de 34,00 € Amazon 89,99 € 57,90 € Voir

Rakuten 62,80 € Voir

Cdiscount 74,99 € Voir

Fnac 79,99 € 74,99 € Voir

Micromania 74,99 € Voir

Darty 74,32 € Voir

La Redoute 82,39 € 79,29 € Voir

Galeries Lafayette 94,90 € Voir Rakuten 62,80 € 34,00 € Voir

Amazon 89,99 € 56,16 € Voir

LEGO® Super Mario™ Nintendo Entertainment System Neuf à partir de 201,99 € Occasion à partir de 255,00 € Amazon 229,99 € 201,99 € Voir

Fnac 203,99 € 201,99 € Voir

Rakuten 229,99 € Voir

Cdiscount 239,00 € Voir

Darty 244,15 € Voir

La Redoute 339,98 € Voir Rakuten 229,99 € 255,00 € Voir

LEGO® Harry Potter™ - Le Saule Cogneur Neuf à partir de 89,99 € Occasion à partir de 95,00 € Amazon 101,05 € 89,99 € Voir

Cdiscount 94,95 € Voir

Rakuten 101,05 € Voir

Fnac 101,05 € Voir

Darty 159,98 € Voir Rakuten 101,05 € 95,00 € Voir

Le Black Friday est aussi l'occasion d'acquérir de nombreux ensembles Playmobil. Les réductions ont en effet frappé les figures articulées en plastique pendant la dernière édition de l'événement commercial. Comme chez Lego, les univers ne manquent pas chez Playmobil : de James Bond à Star Trek, en passant par Retour vers le futur et Volkswagen, il y en a pour tous les goûts !

Dino Rock Neuf à partir de 85,99 € Occasion à partir de 83,76 € Amazon 85,99 € Voir

Cdiscount 88,99 € Voir

Rakuten 90,90 € Voir

Fnac 108,99 € 98,09 € Voir

Leclerc 106,62 € Voir

Darty 117,87 € Voir

La Redoute 159,99 € 129,59 € Voir

La Grande Recré 129,00 € Voir Amazon 85,99 € 83,76 € Voir

Volkswagen Coccinelle Neuf à partir de 20,61 € Occasion à partir de 26,63 € Amazon 20,61 € Voir

Cdiscount 26,90 € Voir

Rakuten 26,90 € Voir

Leclerc 26,90 € Voir

La Grande Recré 34,95 € Voir

Fnac 38,99 € Voir

La Redoute 43,99 € 37,39 € Voir

Darty 37,06 € Voir

Galeries Lafayette 45,00 € Voir Amazon 20,61 € 26,63 € Voir

Playmobil - Grand Château des Chevaliers Novelmore Neuf à partir de 130,90 € Occasion à partir de 130,00 € Rakuten 130,90 € Voir

Cdiscount 136,90 € Voir

Darty 151,99 € Voir

Fnac 161,99 € Voir

La Redoute 199,99 € 189,99 € Voir Rakuten 130,90 € 130,00 € Voir

Playmobil 70317 - DeLorean Neuf à partir de 36,99 € Occasion à partir de 35,00 € Rakuten 36,99 € Voir

Cdiscount 37,99 € Voir

Leclerc 40,50 € Voir

La Redoute 52,39 € 39,29 € Voir

La Grande Recré 39,95 € Voir

Fnac 47,99 € Voir

Darty 45,67 € Voir Rakuten 36,99 € 35,00 € Voir

Playmobil - Dragons - Krokmou et Harold avec Bébé Dragon Neuf à partir de 46,84 € Occasion à partir de 39,99 € Rakuten 46,84 € Voir

Amazon 55,00 € Voir

Cdiscount 58,89 € Voir

Fnac 71,80 € Voir

Darty 78,12 € Voir Rakuten 46,84 € 39,99 € Voir

Fnac 71,80 € 82,80 € Voir

Playmobil - Volkswagen T1 Combi Neuf à partir de 33,05 € Occasion à partir de 32,06 € Amazon 33,05 € Voir

Cdiscount 33,05 € Voir

Rakuten 33,60 € Voir

Leclerc 33,60 € Voir

Fnac 47,99 € 37,89 € Voir

La Grande Recré 44,95 € Voir

La Redoute 51,99 € 46,79 € Voir

Galeries Lafayette 49,90 € Voir

Darty 50,06 € Voir Amazon 33,05 € 32,06 € Voir

Playmobil - Tourelle Royale Neuf à partir de 13,99 € Fnac 19,99 € 13,99 € Voir

Amazon 19,58 € 14,76 € Voir

Cdiscount 19,75 € Voir

Rakuten 22,39 € Voir

La Redoute 21,19 € Voir

Darty 26,09 € Voir

Avis aux fans de Pokémon : de nombreuses offres seront proposées pendant le Black Friday sur la très large gamme de jouets Pokémon, à commencer par les fameuses cartes à collectionner !

Coffret Pokemon Simiabraz V Neuf à partir de 28,39 € Amazon 28,39 € Voir

Fnac 30,48 € Voir

Cdiscount 31,81 € Voir

Jeu de cartes Pokémon Coffret Premium V Max EB04.5 Modèle aléatoire Neuf à partir de 122,90 € Occasion à partir de 95,00 € Fnac 122,90 € Voir

Cdiscount 129,00 € Voir

Amazon 179,89 € Voir Rakuten 0 € 95,00 € Voir

Lire aussi

Pokémon - Collection Légendes Brillantes, Darkrai GX Neuf à partir de 59,90 € Occasion à partir de 53,90 € Cdiscount 59,90 € Voir

Fnac 69,90 € Voir

Amazon 90,00 € 84,99 € Voir

Rakuten 99,90 € Voir Rakuten 99,90 € 53,90 € Voir

Peluche Pokémon 20 cm Carapuce Neuf à partir de 15,00 € Fnac 15,00 € Voir

Amazon 30,77 € Voir

Funko Pop - Pokemon : Pikachu Neuf à partir de 14,18 € Occasion à partir de 19,95 € Cdiscount 14,18 € Voir

Rakuten 14,90 € Voir

Leclerc 14,97 € Voir

Amazon 24,99 € 19,99 € Voir

Fnac 22,14 € Voir Rakuten 14,90 € 19,95 € Voir

Figurine Pokémon PokéBall Abra 7 cm Neuf à partir de 26,99 € Fnac 26,99 € Voir

Jeu de société – Labyrinthe Pokémon Neuf à partir de 24,70 € Occasion à partir de 24,99 € Amazon 39,90 € 24,70 € Voir

Rakuten 24,70 € Voir

Leclerc 24,70 € Voir

Fnac 43,99 € 32,09 € Voir

Darty 32,20 € Voir

La Grande Recré 37,50 € Voir

Cdiscount 43,99 € Voir

La Redoute 45,99 € Voir Amazon 39,90 € 24,99 € Voir

Rakuten 24,70 € 30,95 € Voir

Pokémon - Peluche Pikachu détective Neuf à partir de 14,98 € Amazon 14,98 € Voir

Skyjo Neuf à partir de 14,00 € Occasion à partir de 30,00 € Amazon 30,61 € 14,99 € Voir

Cdiscount 14,00 € Voir

Rakuten 14,09 € Voir

Fnac 15,99 € Voir

Micromania 14,99 € Voir

La Grande Recré 14,95 € Voir

Darty 19,08 € Voir

La Redoute 22,90 € Voir Rakuten 14,09 € 30,00 € Voir

Amazon 30,61 € 62,68 € Voir

Dino Blue Jurassic World 14cm - Goo Jit Zu Neuf à partir de 17,90 € Rakuten 17,90 € Voir

Leclerc 17,90 € Voir

Cdiscount 18,99 € Voir

Fnac 18,99 € Voir

Darty 21,90 € Voir

Jeu junior Zuru Disney Mini Brands Neuf à partir de 9,90 € Amazon 13,90 € 9,90 € Voir

Fnac 9,99 € Voir

Cdiscount 10,34 € Voir

Rakuten 10,85 € Voir

De nombreux calendriers de l'avent à thème ont été en promo à l'occasion du Black Friday dernier ! A quelques jours du mois de décembre, l'opération commerciale est aussi l'occasion de quitter le traditionnel calendrier de l'Avent aux cases regorgeant de chocolats et d'opter parmi une large sélection de calendriers de l'Avent portant sur de nombreux univers. D'Harry Potter à Marvel, les consommateurs ont trouvé votre bonheur... une expérience à retenter lors de l'édition 2022 du Black Friday ?

Calendrier Avent Color Reveal Neuf à partir de 22,49 € Amazon 29,99 € 22,49 € Voir

Cdiscount 28,72 € Voir

Fnac 29,99 € Voir

La Redoute 29,95 € Voir

Rakuten 32,30 € Voir

Darty 34,58 € Voir

LEGO® Marvel - Le calendrier de l’Avent des Avengers Neuf à partir de 59,99 € Occasion à partir de 64,50 € Cdiscount 59,99 € Voir

Amazon 63,75 € Voir

Fnac 69,50 € Voir

Rakuten 99,98 € Voir

Darty 99,98 € Voir Rakuten 99,98 € 64,50 € Voir

Calendrier de l'Avant - Harry Potter Neuf à partir de 18,90 € Occasion à partir de 22,00 € Rakuten 18,90 € Voir

Cdiscount 21,65 € Voir

Fnac 28,88 € Voir

Micromania 29,99 € Voir

Darty 29,48 € Voir Rakuten 18,90 € 22,00 € Voir

Playmobil - Calendrier de l'Avent "Boutique de Jouets" Neuf à partir de 22,99 € Occasion à partir de 35,00 € Rakuten 22,99 € Voir

Fnac 22,99 € Voir

Amazon 24,71 € Voir

Darty 68,72 € Voir Rakuten 22,99 € 35,00 € Voir

Pendant le Black Friday, il faut rester vigilants : de nombreux sites marchands et e-commerce proposent des offres particulièrement alléchantes, en montrant des prix barrés allant parfois jusqu'à -80%. Attention à ces offres, qui semblent attractives mais qui dissimulent, au mieux, un faux rabais (le prix de l'article a été gonflé juste avant la période du Black Friday pour ensuite être ramené à son coût d'origine) et, au pire, un lien vers une arnaque. La rédaction de Linternaute.com vous invite, pour éviter ces pièges, à comparer les offres entre elles, ce que permettent nos box ci-dessus ou encore la plateforme Idealo - qui offre aussi un outil de comparaison des prix d'un produit à plusieurs périodes de l'année.