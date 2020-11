Black Friday PC Gamer : des réductions de plus de 1000 euros sur les PC gaming, les bons plans

PC GAMER. Le Black Friday 2020 est une belle occasion pour acquérir un tout nouveau PC gamer ou même de franchir le pas et de s'offrir un équipement comme les streamers. Les premiers bons plans s'affinent avec des réductions de plus de 1000 euros ! Voici notre sélection.

En cette période de confinement, vous êtes peut être nombreux à vous détendre et à discuter à travers les jeux vidéos, mais avez-vous un vrai bon équipement ? Si ce n'est pas le cas, le Black Friday 2020 sera peut être l'occasion de vous munir d'un vrai appareil de compétition afin de jouer dans les meilleures conditions.

Concrètement à quoi faut-il vous attendre pour ce Black Friday 2020 ? De grosses réductions sur de nombreuses marques, réputées pour leur PC de gaming. Pour les PC portables, Asus, Acer, MSI, Lenovo... Devraient dévoiler des prix très intéressants. Si vous préférez un ordinateur fixe et vous créer un vrai univers de gamer sur votre bureau, le Black Friday sera également l'occasion de trouver de belles offres. Parallèlement, un bon ordinateur de gamer s'accompagne d'une belle souris, mais aussi d'un clavier et d'une chaise de gaming. Là aussi, il devrait y avoir des bons plans. En attendant le Black Friday le 27 novembre pour des sites et le 4 décembre pour d'autres, voici notre première liste de bons plans sur les sites de la Fnac, Amazon, Cdiscount ou encore Boulanger...

ASUS Strix G17 G712LWS-EV019T Fnac 2699,49 € 2299,49 € Voir

Darty 2399,99 € Voir

Amazon 2778,99 € Voir

ASUS TUF Gaming TUF505DV-AL062T AMD Ryzen 7 3750H 15.6pcs FHD 8Go 512Go NVMe SSD RTX2060 6Go W10H Noir 2a Cdiscount 1299,00 € 999,99 € Voir

Fnac 1108,44 € Voir

Darty 1158,39 € Voir

Amazon 1340,57 € Voir

PC portable SCAR 17 G732LXS HG047T Amazon 3499,00 € 2449,00 € Voir

Fnac 3499,49 € 2449,49 € Voir

Darty 3499,00 € 2449,99 € Voir

Laredoute 2449,99 € Voir

PC portable Asus ROG ZEPHYRUS DUO GX550LWS-54T Amazon 3999,00 € 2999,99 € Voir

Fnac 3999,49 € 2999,49 € Voir

Darty 3999,00 € 2999,99 € Voir

Laredoute 2999,99 € Voir

Boulanger 4299,00 € 3000,00 € Voir

Cdiscount 3482,29 € Voir

PC Gamer Inspiron G3 15-3500-860 Amazon 1499,00 € 1399,00 € Voir

Laredoute 1399,00 € Voir

Boulanger 1599,00 € 1399,00 € Voir

Cdiscount 1704,91 € Voir

PC Gamer Alienware M15 R3 945 Fnac 3499,58 € 2699,58 € Voir

Darty 3499,00 € 2699,99 € Voir

Laredoute 3065,99 € Voir

Cdiscount 3763,86 € Voir

ACER PC Portable Gamer Cdiscount 1099,00 € 1019,99 € Voir

Darty 1230,60 € Voir

Laredoute 1249,84 € Voir

Amazon 1523,86 € Voir

PC Gamer Legion Y540-15IRH-246 Cdiscount 1368,99 € 899,99 € Voir

Fnac 1097,46 € Voir

Darty 1097,53 € Voir

Laredoute 1099,00 € Voir

Boulanger 1299,00 € 1099,00 € Voir

PC portable Gamer - LENOVO Legion Y540-17IRH - 17,3''FHD - Core I5-9300H - RAM 16Go - Stockage 512Go SSD - RTX 2060 6Go - Win10 Cdiscount 1599,00 € 1299,99 € Voir

Fnac 1481,98 € Voir

Darty 1502,82 € Voir

PC Portable Gaming Millenium ML3 15,6" Intel Core i7 16 Go RAM 512 Go SSD Noir Fnac 1796,99 € 1196,99 € Voir

Amazon 1699,00 € 1199,99 € Voir

Darty 1799,00 € 1199,99 € Voir

Cdiscount 1587,33 € Voir

MSI 9S7-16U512-216 Cdiscount 1592,40 € 1334,99 € Voir

Fnac 1522,52 € Voir

Amazon 1742,96 € Voir

PC portable Msi GE66 Dragonshield 10SFS-461FR Fnac 3299,58 € 2519,58 € Voir

Darty 3299,00 € 2519,99 € Voir

HP Pav Gaming Desktop TG01-0008nf PC Cdiscount 799,99 € Voir

Darty 905,27 € Voir

Fnac 915,09 € Voir

Laredoute 929,32 € Voir

Amazon 1072,45 € Voir

Megaport PC Gamer Nomad - AMD Ryzen 5 2600 6x3.40 GHz • GeForce GTX1650 • 16Go RAM • 1To • Windows 10 • Unité centrale ordinateur d 749,00 € 719,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

PC de bureau Asus GT15CK-FR004T 1229,00 € 1049,99 € VOIR L'OFFRE sur Darty

PC de bureau Millenium Gamer MM1 Mini Elise - AMD Ryzen 5 16Go DDR4 GTX 1660 849,99 € VOIR L'OFFRE sur Darty

G-MOTIONS PC Gamer Fusion i7-10700KF - RTX 3070 - 32 Go RAM - 500Go SSD NVMe - 2To HDD - Windows 10 2199,99 € 1799,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

ACER PC Portable Gamer Cdiscount 1099,00 € 1019,99 € Voir

Darty 1230,60 € Voir

Laredoute 1249,84 € Voir

Amazon 1523,86 € Voir

HP Pavilion G Emballage abimé (P) Darty 849,00 € 734,99 € Voir

Fnac 1049,49 € 849,99 € Voir

Amazon 864,99 € Voir

Cdiscount 1260,67 € Voir

HP Pavilion Gaming 15-dk0082nf - Core i5 9300H / 2.4 GHz - Win 10 Familiale 64 bits - 8 Go RAM - 128 Go SSD NVMe + 1 To HDD - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - GF GTX 1650 - Wi-Fi, Bluetooth - noir céleste, vert chrome (logo), finition peinte - clavier : 1070,52 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

PC de bureau Fierce Pc Fierce exile pc gamer de bureau - amd ryzen 3 3200g 4x4ghz cpu, 16go ram, radeon vega 8, 1to hdd - 407122 658,95 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Ecran Gamer Xiaomi MIGAMINGMONITOR N Cdiscount 369,99 € Voir

Darty 369,99 € Voir

Amazon 449,99 € Voir

Fnac 549,99 € Voir

Ecran PC Gamer VG278QR Amazon 299,99 € 279,90 € Voir

Laredoute 279,99 € Voir

Boulanger 299,00 € 279,99 € Voir

Fnac 360,91 € Voir

Darty 363,93 € Voir

Ecran PC Gamer Samsung U28E570DS Boulanger 299,00 € 199,99 € Voir

Fnac 304,10 € Voir

Amazon 326,86 € Voir

Souris gamer G402 Cdiscount 42,00 € 29,99 € Voir

Darty 31,81 € Voir

Fnac 43,84 € Voir

Laredoute 51,52 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

Souris Gaming LOGITECH G502 HERO Amazon 89,99 € 49,95 € Voir

Darty 48,89 € Voir

Electrodepot 49,97 € Voir

Laredoute 49,99 € Voir

Boulanger 89,99 € 49,99 € Voir

Cdiscount 78,21 € 58,98 € Voir

Chaise de bureau gaming - Simili noir - L 58 x P 70 x H 98-116 cm - ARK Cdiscount 129,00 € 82,39 € Voir

Darty 113,77 € Voir

Chaise de bureau GAMING, revêtement synthétique noir et blanc Cdiscount 198,00 € 78,99 € Voir

Fnac 132,95 € Voir

Darty 132,95 € Voir

SONGMICS Fauteuil gamer ergonomique Chaise de bureau inclianble Coussin têtière Lombaire Repose-pieds Hauteur réglable OBG77BR 289,98 € 134,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

SONGMICS Chaise Gamer Fauteuil de Bureau Racing, 52 X 56,5 X (128-138) cm 198,42 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Casque Gaming Logitech G PRO X Noir Amazon 129,00 € 119,99 € Voir

Boulanger 128,94 € 119,99 € Voir

Cdiscount 123,40 € Voir

Fnac 129,69 € 124,25 € Voir

Darty 129,99 € Voir

Laredoute 129,99 € Voir

Casque gamer STEELSERIES Arctis Pro + GameDac Noir Laredoute 272,99 € Voir

Cdiscount 277,50 € Voir

Fnac 277,50 € Voir

Darty 277,51 € Voir

Boulanger 279,99 € Voir

Casque micro ROG STRIX GO 2.4 Amazon 199,99 € 149,99 € Voir

Fnac 199,92 € 149,92 € Voir

Darty 149,99 € Voir

Laredoute 149,99 € Voir

Boulanger 179,30 € 149,99 € Voir

Casque gamer KRAKEN Tournament Ed. green Fnac 99,92 € 69,82 € Voir

Darty 99,00 € 69,99 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Laredoute 83,88 € Voir