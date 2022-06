"Grand oral du bac 2022 : les épreuves ont débuté ce lundi ! Mode d'emploi"

GRAND ORAL. L'épreuve phare du bac nouvelle version débute ce lundi. Exemples de questions, coefficients, durée... Linternaute.com vous propose un mode d'emploi de l'épreuve dans cette page spéciale.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 8h06] Les épreuves du grand oral du baccalauréat 2022 démarrent ce lundi 20 juin et s'étalent jusqu'au vendredi 1er juillet, à des dates variant en fonction des établissement et des académies. L'épreuve clé du nouveau bac doit à la fois permettre au jury d'évaluer les connaissances des élèves et leurs capacités d'expression orale et de réflexion. Le candidat doit notamment expliquer ce qu'il a appris pendant son cursus scolaire, argumenter en quoi les enseignements de spécialité ont influé sur son parcours étudiant et professionnel à venir...

Des coefficients au déroulé de l'épreuve, en passant par ses aménagements liés au Covid, la façon dont elle est notée, des exemples de questions ou encore les infos spécial résultats... Naviguez dans notre page spéciale pour en apprendre davantage sur le mode d'emploi du grand oral !

De qui le jury se compose-t-il ?

Le jury du grand oral du bac comprend deux professeurs, enseignant deux matières distinctes. Il faut obligatoirement que l'un des deux soit un professeur de l'une des spécialités de l'élève-candidat. L'autre examinateur peut enseigner n'importe quelle discipline. Par contre, les examinateurs ne doivent pas être des enseignants de l'élèves. Ils sont choisis parmi les examinateurs et les correcteurs au sein de l'académie.

Comment l'épreuve est-elle notée ?

Le jury évalue l'épreuve sur vingt points (coefficient 10 en voie générale, 14 en voie technologique). Comme précisé par le ministère de l'Education : "Le jury va faire attention à la solidité de vos connaissances, à votre capacité à argumenter et à relier les savoirs, à votre esprit critique, votre expression, la clarté de votre propos, votre engagement dans votre parole, votre force de conviction".

Quelle tenue est-il conseillé de porter le jour de l'épreuve ?

"Il faut avant tout choisir une tenue dans laquelle on se sent confortable, afin de rester naturel. Le costume ou le tailleur ne sont en rien obligatoires.", explicite le ministère de l'Education sur son site. "Pour autant, il convient d'éviter de revêtir une tenue négligée. L'objectif est de donner la meilleure image de soi à des évaluateurs, tout en se sentant suffisamment à l'aise dans ce qu'on porte."

Le candidat peut-il disposer de documents pendant l'épreuve ?

Sur ce point, le ministère répond sur son site : "Pendant le temps de préparation (20 minutes), le candidat peut, s'il le souhaite, réaliser un support pour accompagner sa prise de parole. S'il choisit cette option, il peut remettre ce support au jury ou le conserver. Ce support n'est pas évalué ; il ne sert qu'à appuyer le propos du candidat, si celui-ci le juge nécessaire. Lors du 2ème temps de l'épreuve, le candidat peut par ailleurs recourir à un support pour éclairer ses réponses aux questions du jury."

Comment est-il conseillé de présenter son projet d'orientation ?

Le ministère recommande sur ce point d'expliquer "en quoi la question traitée est utile pour votre projet de poursuite d'études, et même pour votre projet professionnel". Et si le sujet du grand oral n'est pas directement en rapport avec le projet d'orientation, vous devez toutefois "montrer au jury votre capacité à exprimer vos motivations, votre réflexion personnelle, à montrer votre curiosité intellectuelle et à exposer la progression de votre réflexion", précise-t-on dans la Foire au question du ministère de l'Education dédiée au grand oral. Si la question de grand oral à laquelle le candidat doit répondre ne correspond pas à son projet d'orientation, ledit candidat ne sera pas pénalisé "Mais le jury pourra éventuellement vous demander d'expliquer des divergences entre les questions proposées, les spécialités suivies et les projets d'orientation.", ajoute le ministère.

Vous pouvez tout à fait évoquer les stages, expériences, rencontres, qui ont participé au développement de votre projet d'étude et/ou professionnel. Cette dernière partie de l'entretien du grand oral comporte en effet un accent personnel : il est conseillé de faire part de ses points forts ou encore des passions en lien avec son projet d'études / professionnel. "Le jury fait attention ici à votre manière d'exprimer une réflexion personnelle et à vos motivations" souligne la page du ministère de l'Education sur le grand oral.

Doit-on repasser l'épreuve si on est souffrant le jour J ?

La réponse est oui. Si un candidat a été trop souffrant pour passer l'épreuve au moment prévu, il doit la repasser lors des épreuves de remplacement, également appelées "épreuves de septembre".

Pour le grand oral du bac 2022, les candidats vont être convoqués individuellement pendant quarante minutes. En premier lieu, le candidat remet au jury, sur une feuille signée par les professeurs de spécialité, l'énoncé de deux questions. Le choix de la question revient au jury. Une fois sa question en main, le candidat disposera d'un temps de préparation de vingt minutes pour élaborer sa réponse. Durant ce délai, il pourra, s'il le souhaite, réaliser un support (carte, graphique, schéma) pour appuyer son propos, qu'il remettra au jury sur une feuille fournie le jour de l'examen.

Ces 20 minutes écoulées, place à la présentation. D'une durée de 5 minutes, elle permet au candidat d'exposer les motivations qui l'ont conduit à choisir cette question, puis présente la réponse qu'il a élaborée. Une fois cette courte présentation achevée, un temps d'échange de 10 minutes est prévu entre le candidat et le jury. Il ne s'agit pas d'une simple interrogation de connaissances ; à l'inverse, c'est l'occasion de préciser et d'approfondir sa pensée : cet échange peut permettre au candidat de clarifier ce qu'il a brièvement présenté. En effet, que vous ayez l'impression d'avoir réussi votre présentation ou non, cet échange est une opportunité pour apporter des compléments à son propos, et montrer votre capacité à écouter, dialoguer, expliciter et argumenter. Enfin, l'épreuve se clôture avec 5 minutes de description par le candidat de son projet d'orientation et d'échange avec le jury sur ce projet.

Cette épreuve vieille d'un an est celle qui valorise le plus les capacités orales et l'expression des candidats au baccalauréat, avec un coefficient 10 pour la filière générale, soit le plus important après les épreuves de spécialités toutes notées avec un coefficient 16. Le grand oral est donc l'occasion de cumuler beaucoup de points pour obtenir le diplôme ou décrocher une mention. Dans les filières technologiques, l'opportunité de marquer des points est d'autant plus grande que le coefficient de l'épreuve passe à 14.

La note du grand oral s'appuie à la fois sur les connaissances apportées lors de l'exposé et sur l'expression générale du candidat. Noté sur 20 points, il représente 10% de la note finale du bac pour la voie générale et 14% pour la voie technologique. Le jury examinera avant tout les connaissances du candidat, mais aussi sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, son esprit critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force de conviction. Les points peuvent être soumis à l'appréciation de chaque professeur selon des critères différents et plus ou moins exigeants.

Si ce cadre peut apparaître fluctuant, le ministère de l'Education et plusieurs recteurs d'académies ont cependant tenu à rappeler que le principe de bienveillance primait pour cette épreuve encore nouvelle (puisque ce n'est que sa deuxième édition). Le ministère a ajouté des précisions : "cet oral permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante, de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel".

Le 1er temps de l'épreuve, celui de la présentation, ne fait pas l'objet d'aménagement cette année. Mais le 2ème temps vous permet lui d'en bénéficier ! Après l'exposé du candidat, suit en effet un temps d'échange de dix minutes entre le jury et le lycéen. La discussion tourne autour des questions préparées par l'élève et les membres du jury sont libres de demander des précisions. Cette étape doit montrer la capacité du candidat d'approfondir des points de son argumentaire, de tenir un discours clair et de démontrer son sens critique. Comme l'année dernière, il a été décidé que le candidat pouvait "recourir à un support, comme un tableau, pour y illustrer ou expliciter ses propos" pendant le temps d'échange, comme précisé sur le site du ministère de l'éducation.

La composition du jury du Grand oral

Le jury est composé de 2 professeurs : un professeur d'une de vos spécialités (ou un professeur de la spécialité de votre série pour la voie technologique) et un professeur d'une autre spécialité ou d'un des enseignements communs, ou un professeur-documentaliste. Ce jury devra "porter son attention sur la solidité des connaissances, la capacité à argumenter et à relier les savoirs, l'expression et la clarté du propos, l'engagement dans la parole, la force de conviction et la manière d'exprimer une réflexion personnelle, ainsi qu'aux motivations du candidat", selon le ministère de l'Education nationale.

En tant que candidat, vous ne serez pas pas informé de la composition du jury à l'avance. Tout ce que vous saurez est que l'un des deux membres du jury enseigne dans une des spécialités sur lesquelles repose les questions qui font l'objet de l'épreuve. Comment construire son propos en fonction du jury? Il faut élaborer une réponse permettant de vous adresser à la fois à un spécialiste du sujet traité et, potentiellement, à un interlocuteur non spécialiste de la question. Aux yeux du jury, la qualité de votre présentation réside notamment dans cette capacité à reformuler les passages un peu techniques et à expliquer simplement votre pensée.

Selon le site web dédié aux étudiant Thotis, voici des exemples de questions formulées en fonction des spécialités lors de l'épreuve du grand oral :

En Ses (Sciences économiques et sociales) :

"Ecologie et économie sont-elles compatibles ? "

"Comment peut-on réduire le déficit public ?"

En géopolitique

"L'aide humanitaire doit-elle surpasser la souveraineté d'un pays ?"

"L'aide humanitaire est-elle soutien aux régimes en place ? – l'exemple de l'Afghanistan"

"Le conflit israélo-palestinien, une paix impossible ?"

En Mathématiques

"Comment expliquer que, dans un groupe de 23 personnes, il y a plus d'une chance sur deux qu'au moins deux d'entre elles soient nées le même jour ?"

"Pourquoi les sondeurs se trompent-ils tout le temps ?"

En SVT

"Peut-on faire pousser des pommes de terre sur Mars ?"

"Est-il vrai que si on peignait en blanc tous les toits et les routes, on ferait baisser la température de la Terre ?"

En Arts

"Quelles questions éthiques l'art récupéré des colonies peut-il soulever ?"

"Faut-il rendre les œuvres d'art ou objets dans les musées à leurs pays d'origine ?"

A priori, les résultats des l'épreuve du grand oral seront disponibles le 5 juillet 2022, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et épreuves de spécialité). Le coefficient selon la filière et la date de passage de l'oral tôt n'influe pas sur la publication des résultats. La note du grand oral sera également accessible sur le détail du relevé de notes du candidat. Le relevé de notes doit être délivré au candidat par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit.