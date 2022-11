Black Friday tablette : 100€ de remise sur les iPad, les Galaxy Tab S7 et S8 en promo

BLACK FRIDAY TABLETTE. Les iPad d'Apple bénéficient d'une remise intéressante cette semaine, tout comme les tablettes de Samsung. Découvrez les offres avant le début du Black Friday.

Les promotions affluent déjà sur de nombreuses tablettes tactiles. Si le Black Friday n'est organisé que ce vendredi 25 novembre 2022, des réductions sont déjà appliquées sur plusieurs produits de cette catégorie par les divers marchands à l'occasion de la Black Friday Week qui précède la grand-messe commerciale de fin novembre. Ainsi, les iPad d'Apple bénéficient déjà de ristournes intéressantes, tout comme les stars de Samsung, que ce soit les S7, S8 ou A7 et A8. Toutes les autres marques, à l'image de Xiaomi, Lenovo ou Huawei, voient également leurs tablettes être mises en vente à des prix inférieurs à ceux pratiqués habituellement. Des offres sont ainsi disponibles chez les principaux marchands, comme Amazon, Boulanger, Darty ou encore la Fnac.

C'est une autre marque évidemment phare du marché de la tablette numérique pendant le Black Friday : Apple et ses iPads. Depuis plusieurs années, la marque à la pomme s'est imposé comme l'un des leaders du marché et propose de nombreux modèles, dont les prix peuvent varier en fonction du modèle et de son ancienneté. Voici notre sélection des meilleurs iPads :

Apple iPad 10,2" 64 Go Argent Wifi 9 ème génération 2021 Neuf à partir de 348,98 € Occasion à partir de 369,00 € Fnac 438,98 € 348,98 € Voir

Amazon 439,00 € 349,99 € Voir

Darty 349,99 € Voir

Leclerc 369,00 € Voir

Ubaldi 372,00 € Voir

Rakuten 375,64 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,00 € Voir

Cdiscount 439,00 € Voir

Materiel.net 439,00 € Voir

LDLC.com 439,00 € Voir Rakuten 375,64 € 369,00 € Voir

Apple iPad 10,2" 64 Go Gris sidéral Wifi 9ème génération 2021 Neuf à partir de 348,98 € Occasion à partir de 345,00 € Fnac 438,98 € 348,98 € Voir

Amazon 439,00 € 349,00 € Voir

Cdiscount 359,99 € 349,00 € Voir

Darty 349,99 € Voir

Leclerc 369,00 € Voir

Rakuten 375,62 € Voir

Ubaldi 379,00 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,00 € Voir

Materiel.net 439,00 € Voir

LDLC.com 439,00 € Voir Rakuten 375,62 € 345,00 € Voir

C'est l'une des marques les plus prisées pour ses tablettes tactiles : Samsung propose une large gamme pour tous les portefeuilles et toutes les utilisations. Nouveaux ou anciens modèles, le Black Friday a souvent été aussi synonyme de prix cassés sur les tablettes Samsung. En voici quelques modèles :

Tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE 12,4" Wifi 64 Go Noir Neuf à partir de 369,00 € Occasion à partir de 399,99 € Ubaldi 369,00 € Voir

Rakuten 389,97 € Voir

Electro Dépôt 389,97 € Voir

Amazon 522,89 € 399,00 € Voir

Cdiscount 589,00 € 399,00 € Voir

Fnac 430,00 € 399,49 € Voir

Leclerc 399,00 € Voir

Materiel.net 599,95 € 399,95 € Voir

LDLC.com 399,95 € 599,95 € Voir

La Redoute 607,64 € Voir Fnac 430,00 € 399,99 € Voir

Rakuten 389,97 € 491,00 € Voir

Tablette tactile Samsung Galaxy Tab S8 11" Wifi 128 Go Argent Neuf à partir de 599,00 € Occasion à partir de 630,99 € Cdiscount 599,00 € Voir

Fnac 789,37 € 599,49 € Voir

Darty 599,99 € Voir

Boulanger 769,00 € 599,00 € Voir

Amazon 769,00 € 642,00 € Voir

Leclerc 691,00 € Voir

Rakuten 769,31 € Voir Amazon 769,00 € 630,99 € Voir

Rakuten 769,31 € 688,90 € Voir

Tablette tactile Samsung Galaxy Tab S8 11" Wifi 128 Go Anthracite Neuf à partir de 592,19 € Occasion à partir de 599,99 € Cdiscount 739,00 € 592,19 € Voir

Ubaldi 597,00 € Voir

La Redoute 769,00 € 599,00 € Voir

Boulanger 769,00 € 599,00 € Voir

Fnac 604,09 € Voir

Amazon 689,00 € 608,09 € Voir

Rakuten 608,09 € Voir

Materiel.net 749,95 € Voir

LDLC.com 749,95 € Voir

Leclerc 769,00 € Voir Fnac 604,09 € 599,99 € Voir

Rakuten 608,09 € 601,94 € Voir

Reconditionné 645,00 € 612,00 € Voir

Tablette tactile Samsung Tab S6 Lite 10.4'' WiFi 64 Go Gris Oxford 2022 Neuf à partir de 264,00 € Occasion à partir de 294,80 € Ubaldi 264,00 € Voir

Amazon 279,65 € 269,00 € Voir

Cdiscount 369,00 € 279,00 € Voir

Rakuten 279,00 € Voir

Fnac 296,72 € 279,60 € Voir

Materiel.net 339,95 € 279,95 € Voir

Boulanger 399,00 € 279,00 € Voir

Galeries Lafayette 279,00 € Voir

Electro Dépôt 299,97 € Voir

LDLC.com 279,95 € 339,95 € Voir

Leclerc 399,00 € Voir Amazon 279,65 € 294,80 € Voir

Rakuten 279,00 € 318,06 € Voir

Fnac 296,72 € 318,06 € Voir

Tablette tactile Samsung Tab S6 Lite 10.4'' WiFi 64 Go Bleu Angora 2022 Neuf à partir de 271,00 € Occasion à partir de 268,29 € Amazon 299,00 € 271,00 € Voir

Ubaldi 271,00 € Voir

Cdiscount 399,00 € 279,00 € Voir

Rakuten 279,00 € Voir

Fnac 399,49 € 279,49 € Voir

Darty 279,99 € Voir

Leclerc 399,00 € Voir Amazon 299,00 € 268,29 € Voir

Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab A8 10,5" Wifi 64 Go Gris anthracite Neuf à partir de 197,00 € Occasion à partir de 279,00 € Amazon 209,00 € 199,00 € Voir

Cdiscount 279,00 € 199,00 € Voir

Rakuten 199,00 € Voir

Fnac 279,49 € 199,49 € Voir

Leclerc 199,00 € Voir

Ubaldi 197,00 € Voir

Electro Dépôt 199,97 € Voir

Materiel.net 279,95 € 199,95 € Voir

Rue du Commerce 279,00 € 199,00 € Voir

La Redoute 279,00 € 199,00 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Boulanger 279,00 € 199,00 € Voir

Galeries Lafayette 279,00 € 199,00 € Voir

LDLC.com 199,95 € 279,95 € Voir Rakuten 199,00 € 279,00 € Voir

Fnac 279,49 € 281,00 € Voir

En matière de tablettes tactiles, la marque Lenovo rivalise d'ingéniosité pour proposer des objets qui séduisent par leurs design et leurs courbes. Mais quel est le meilleur modèle ? Voici notre sélection :

Lenovo Tab P11 Plus 64Go Neuf à partir de 199,00 € Amazon 257,34 € 199,00 € Voir

Cdiscount 216,51 € Voir

Fnac 329,69 € 247,98 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Rakuten 259,97 € Voir

Rue du Commerce 294,90 € Voir

Tablette Android Lenovo Pack P11 Plus 128Go+Coque+Stylet+Station Neuf à partir de 299,00 € Occasion à partir de 279,00 € Rakuten 299,00 € Voir

La Redoute 399,99 € 299,00 € Voir

Boulanger 399,99 € 299,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,99 € 299,00 € Voir Rakuten 299,00 € 279,00 € Voir

Tablette Android Lenovo Pack P11 Plus 128Go+Coque+Stylet+Station Neuf à partir de 299,00 € Occasion à partir de 279,00 € Rakuten 299,00 € Voir

La Redoute 399,99 € 299,00 € Voir

Boulanger 399,99 € 299,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,99 € 299,00 € Voir Rakuten 299,00 € 279,00 € Voir

Tablette Android Lenovo YOGA TAB11 256Go Neuf à partir de 349,00 € Rakuten 349,00 € Voir

Fnac 449,69 € 349,69 € Voir

La Redoute 399,99 € 349,00 € Voir

Darty 349,99 € Voir

Boulanger 399,99 € 349,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,99 € 349,00 € Voir

Amazon 469,04 € Voir

Cdiscount 478,51 € Voir

La marque chinoise Xiaomi propose elle aussi une large sélection de tablettes tactiles, adaptées à différents besoin. A l'occasion de ce Black Friday 2022 et dans les jours qui suivent, plusieurs produits sont en promo. Voici notre sélection :

Tablette Android Xiaomi Redmi Pad Argent 128Go Neuf à partir de 238,99 € Rakuten 238,99 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Boulanger 299,00 € 249,00 € Voir

Galeries Lafayette 299,00 € 249,00 € Voir

Fnac 413,98 € Voir

Tablette Android Pad 5 Gris 128Go Neuf à partir de 309,99 € Occasion à partir de 489,99 € Rakuten 309,99 € Voir

AliExpress 658,00 € 335,58 € Voir

Fnac 399,97 € 339,00 € Voir

Cdiscount 369,98 € Voir

Ubaldi 395,00 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Boulanger 399,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,00 € Voir Rakuten 309,99 € 489,99 € Voir

XIAOMI Redmi Pad 4+128Go - Graphite Neuf à partir de 237,90 € Occasion à partir de 234,90 € Fnac 249,69 € 237,90 € Voir

Rakuten 238,86 € Voir

Cdiscount 249,00 € Voir

Rue du Commerce 299,00 € 249,00 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Boulanger 299,00 € 249,00 € Voir

Galeries Lafayette 299,00 € 249,00 € Voir

Amazon 274,98 € Voir Rakuten 238,86 € 234,90 € Voir

Le géant chinois s'est lui aussi hissé parmi les marques référence de la tablette tactile. Aussi, pour Huawei, les modèles sont nombreux et les prix varient d'une ardoise numérique à l'autre. Voici un comparatif des meilleures modèles sur différents sites :

HUAWEI MATEPAD T10S 128GO Neuf à partir de 166,30 € Occasion à partir de 104,79 € Rakuten 166,30 € Voir

Amazon 189,00 € 175,00 € Voir

Fnac 189,99 € Voir Amazon 189,00 € 104,79 € Voir

Fnac 189,99 € 179,99 € Voir

Tablette tactile Huawei MATEPAD T10S 64GO DEEPSEA BLEU WIFI Neuf à partir de 216,09 € Occasion à partir de 133,14 € Amazon 229,99 € 216,09 € Voir

Rakuten 253,99 € Voir

Cdiscount 257,51 € Voir

Fnac 271,98 € Voir

Darty 275,41 € Voir Amazon 229,99 € 133,14 € Voir

Rakuten 253,99 € 139,90 € Voir

Les tablettes sont des produits souvent concernés par des promotions du Black Friday. Méfiez vous tout de même des fausses baisses de prix qui sont parfois pratiquées par certains revendeurs peu scrupuleux. Tâchez de comparer les différents prix et remises pratiqués pour ne pas manquer les véritables bonnes affaires. Nous nous efforcerons de maintenir cet article à jour pendant toute la durée du Black Friday.