"Bac 2022 : les premiers sujets de spécialité dévoilés ce mercredi"

BACCALAUREAT 2022. Ce mercredi 11 mai 2022 démarrent les épreuves finales du bac 2022, avec les épreuves de spécialité. Voici ce qu'on sait sur les premiers sujets ainsi que sur les modalités globales de l'examen, des dates aux aménagements, en passant par le calcul du résultat.

Questions / réponses

Avez-vous des exemples de sujets probables pressentis pour les épreuves de spé du bac 2022 ? Parmi les quelques tendances qui ressortent, on peut citer le monde après 1945 ou la conquête spatiale en histoire-géographie ; les échanges internationaux et le commerce extérieur de la France en sciences économiques et sociales ; ou encore le système immunitaire en sciences de la vie et de la terre. Quels sont les horaires des épreuves de spécialité de ce mercredi 11 mai pour les candidats au bac général ? Pour les terminales prétendants au bac général, les spécialités Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques / Humanité, littératures et philosophie / Mathématiques / Sciences de l'ingénieur / Sciences économique et sociales doivent être passées de 14h à 18h. Les spécialités Arts / Numérique et sciences informatiques / Physique-Chimie / Sciences de la vie et de la Terre sont évaluées de 14h à 17h30. Quand les résultats des épreuves de spécialité doivent-ils être publiés ? Sachant que les épreuves de spécialité ont été reportées de deux mois face à la crise sanitaire du Covid, leur résultat sera publié simultanément aux autres résultats du bac, autrement dit le mardi 5 juillet 2022. Quand connaîtra-t-on les premiers sujets des épreuves de spécialité ? Comme précisé par notre partenaire Studyrama, qui nous fournit les sujets pour chacune des épreuves de spécialité dans le cadre d'un partenariat spécial, les sujets seront a priori disponibles à partir d'une heure et demi après le début de l'épreuve concernée. Objectif : éviter toute fuite favorisant d'éventuelles élèves qui arriveraient en retard à l'épreuve. Quelles épreuves de spécialité ont lieu ce mercredi 11 mai en France ? Les épreuves de spécialité suivantes ont lieu ce mercredi 11 mai : Arts, Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littératures et philosophie, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences de l'ingénieur et Sciences économique et sociales. A noter qu'elles seront toutes également passées jeudi (avec un sujet différent), sauf pour l'Art. Spécialités du bac 2022 : quelle est la liste ? Au nombre de 12, les spécialités du bac sont les Arts ; Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques ; Humanité, littératures et philosophie ; Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ; Littératures, langues et cultures de l'Antiquité ; Mathématiques ; Numérique et sciences informatiques ; Physique-chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences économique et sociales et Biologie-écologie. Quels aménagements ont été décidés pour les épreuves de spécialité du bac 2022 ? "Ces épreuves se dérouleront conformément au format prévu par la réglementation et porteront sur le même programme que celui prévu initialement pour le mois de mars. En revanche, les sujets seront adaptés afin d’offrir un choix au candidat, entre des questions ou des exercices selon le type d’épreuve.", précise le ministère de l'Education sur ce point. Pourquoi les épreuves écrites de spécialité ont-elles été reportées cette année ? Selon le ministère de l'Education sur son site officiel, les épreuves de spécialité ont été reportées de deux mois en 2022 afin de "préserver l’égalité de traitement entre les candidats et de permettre à chacun de préparer sereinement les épreuves dans le contexte sanitaire [lié au Covid 19]". Combien de temps durent les épreuves de spécialité ? Il s'agit des premières épreuves de ce type à être passées dans le cadre du nouveau baccalauréat lancé en 2019, mais combien de temps durent-elles ? Les épreuves (écrites ou pratiques) de spécialité s'étalent en moyenne sur 3 heures ou 4 heures. La durée précise de l'épreuve varie en fonction des spécialités. Quand les épreuves de spécialité Histoire-géographie du bac 2022 ont-elles lieu ? L'épreuve d'histoire-géo de la spécialité bac est prévue mercredi 11 mai ou jeudi 12 mai de 14 heures à 18 heures. Cette spécialité fera donc l'objet de deux épreuves, et les candidats ne seront par conséquent pas tous confrontés au même sujet. Quel est le coefficient des épreuves de spécialité ? Le coefficient des épreuves de spécialité quelles qu'elles soient représente un gros enjeu pour les candidats de terminale au baccalauréat, puisque celles-ci sont notées coefficient 16. Pour rappel, le nouveau bac est noté à 40% en contrôle continu et à 60% via des épreuves finales dont font partie les épreuves de spécialité. Sur combien de spécialités chaque terminale est-il évalué ? Dans le cadre du nouveau bac, dans les lycées généraux et technologiques, les lycéens choisissent trois spécialités en Première , puis conservent deux spécialités de leur choix parmi ces trois spécialités en terminale. C'est donc sur les deux spécialités conservées en terminale que les lycéens sont évalués lors des épreuves finales du baccalauréat. Quelles spécialités du bac 2022 font l'objet d'une seule épreuve ? Parmi les douze spécialités du bac 2022, seules quatre ne font l'objet que d'une seule épreuve : les spécialités Arts, LLCER (langues, littérature et cultures étrangère et régionales), LCA (Littérature et langues et cultures de l'antiquité) et Biologie-écologie (dans les lycées agricoles).

Après la Polynésie la semaine dernière (voir ci-dessous), c'est au tour des terminales de l'Hexagone de démarrer leur passage des épreuves finales du bac, avec les épreuves de spécialité, qu'ils passent du cette année du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai. Les premiers sujets du bac en France métropolitaine seront donc connus à partir du 11 mai, suite au passage des épreuves de spécialité Arts, Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littératures et philosophie, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences de l'ingénieur et Sciences économique et sociales.

Le bac 2022 a déjà démarré... en Polynésie française, où elles ont eu lieu avec une semaine d'avance sur le début des épreuves du bac en France métropolitaine, du mercredi 4 au vendredi 6 mai. Parmi les premiers sujets du bac 2022 sur lesquels ont planché les élèves à 16 000 kilomètres de l'Hexagone, on trouve entre autres, en physique-chimie, l'étude d'un "tracteur gravitationnel pour dévier un astéroïde" à la "synthèse d'un ester à odeur florale" ; en sciences de la vie et de la terre (SVT), les "avantages et limites des deux modes de reproduction des plantes" (sexuée et asexuée) ou encore "les mécanismes permettant à un muscle de se contracter à partir d'un message nerveux" ; quand en Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP), les candidats ont par exemple eu à plancher sur "l'action des êtres humains sur leur environnement depuis le Néolithique" ou "la conquête spatiale comme enjeu idéologique et de puissance". En Sciences économiques et sociales (SES), toujours pour ce bac 2022 en Polynésie, les terminales ont notamment eu à se pencher sur les échanges internationaux et la position de la France dans les échanges commerciaux, ainsi que sur les "objectifs de la politique européenne de concurrence en épreuve composée".

Les dates des épreuves du baccalauréat général et technologique 2022 s'étalent entre le mercredi 11 mai et le vendredi 1er juillet 2022. Les épreuves qui portent sur les deux enseignements de spécialités ont lieu du 11 au 13 mai, suite à leur report de deux mois pour s'adapter à la crise sanitaire du Covid. L'épreuve de philosophie a quant à elle lieu le 15 juin, et celle du grand oral, entre le 20 juin et le 1er juillet. Quant aux épreuves du baccalauréat professionnel, elles doivent avoir lieu entre le 23 mai et le 24 juin 2022.

Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai : épreuves de spécialités

épreuves de spécialités Mercredi 15 juin, matin : épreuves de philosophie

épreuves de philosophie Jeudi 16 juin 2022, de 14h à 18h : épreuves écrites anticipées de français

épreuves écrites anticipées de français Lundi 20 juin au vendredi 1er juillet : épreuve du grand oral

Pour le baccalauréat général et technologique, les épreuves écrites de français en classe de première passées par anticipation ont lieu le jeudi 16 juin 2022 de 14h à 18h. La date de l'oral de français est quant à elle fixée par chaque académie, généralement dans la foulée des épreuves écrites.

► Consultez les horaires sur le site du ministère de l'Education

Le 28 janvier, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé un report des épreuves de spécialités du bac 2022 en mai, au lieu des dates initiales de mars. Au lieu de passer les épreuves de spécialités du 14 au 16 mars, les élèves de terminale planchent dessus du 11 au 13 mai (plus de détails ici). "Compte tenu des nombreuses et successives absences pour maladie, les élèves se trouvent dans des situations très différentes en termes de préparation. Maintenir les épreuves inchangées au mois de mars aurait donc conduit à des ruptures d'égalité entre candidats selon les territoires ou les situations personnelles", a précisé le ministère dans son communiqué du 28 janvier. L'objectif du report est donc "de préserver l'égalité de traitement entre les candidats et de permettre à chacun de préparer sereinement ces épreuves".

Dans un contexte sanitaire marqué par une circulation active du variant Omicron, le ministère de l'Education a également officialisé le 28 janvier 2022, par voie de communiqué, les aménagements suivants du passage du bac 2022 :

Pour l' éducation physique et sportive , les contrôles en cours de formation, habituellement au nombre de trois, pourront être ramenés à deux (sous réserve de la disponibilité des installations et de la préparation des élèves, en lien avec la crise sanitaire)

, les contrôles en cours de formation, habituellement au nombre de trois, pourront être ramenés à deux (sous réserve de la disponibilité des installations et de la préparation des élèves, en lien avec la crise sanitaire) En matière d' épreuve anticipée orale de français en 1ère générale et technologique, le nombre de textes à présenter à l'oral sera réduit à 16 en voie générale et à 9 en voie technologique. "Les calendriers spécifiques des épreuves des candidats individuels, fixés au niveau académique, seront adaptés afin de tenir compte de cette situation", précise encore le ministère dans son communiqué

en 1ère générale et technologique, le nombre de textes à présenter à l'oral sera réduit à 16 en voie générale et à 9 en voie technologique. "Les calendriers spécifiques des épreuves des candidats individuels, fixés au niveau académique, seront adaptés afin de tenir compte de cette situation", précise encore le ministère dans son communiqué En voie professionnelle, la durée des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) sera réduite de deux semaines. "Cette mesure permettra en outre aux candidats de consacrer plus de temps à la préparation des épreuves, qui conserveront le même format et le même programme", ajoute le ministère.

La réforme du bac et du lycée mise en place par le gouvernement a commencé à être appliquée dans les établissements scolaires lors de la rentrée scolaire de septembre 2019. Quant au premier bac véritablement impacté par la réforme, il a eu lieu en 2021. Les Première ont par ailleurs débuté en janvier 2020 leurs "E3C", ou épreuves communes de contrôle continu du bac 2021, supprimées par la suite. Mais c'est bien en 2022 que l'on peut prendre la réelle mesure de la réforme du bac, avec une édition presqu'entièrement renouvelée.

Comme précisé par le ministère de l'Education sur son site, "Le diplôme du baccalauréat est délivré, dans la voie générale et dans la voie technologique, au vu des résultats obtenus par le candidat, d'une part à des épreuves terminales qui représentent 60% de sa note globale, et d'autre part aux évaluations organisées pendant sa scolarité en classes de première et de terminale dans le cadre d'un contrôle continu qui représente 40% de sa note globale."

Les épreuves de spécialité font partie des épreuves finales venant compléter l'évaluation en contrôle continu du nouveau bac. En terminale, chaque lycéen possède deux spécialités de son choix. Chaque épreuve de spécialité se note sur coefficient 16. Les épreuves de spécialité correspondent à 32% de la note finale (sur les 60% de contrôle non-continu). Les spécialités sont :

Arts

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanité, littérature, philosophie

Littérature et langues et cultures de l'Antiquité

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique-chimie

Sciences économiques et sociales

Sciences de l'ingénieur

Sciences de la vie et de la terre

Qui dit nouveau bac en 2022, dit aussi nouveau coefficient pour chaque épreuve. Certaines spécialités évaluées en contrôle continu pour les terminales peuvent atteindre des coefficients de 16, quand le grand oral passe au coefficient 10, la philo au coefficient 8, le français (épreuves finales de première) et l'EPS (contrôle continu en terminale) au coefficient 5 et les E3C à 2,5. Pour connaître en détail ces nouveaux coefficients pour le bac général suite à la réforme du bac, suivez les liens ci-dessous.

Quelle est leur date ? Comment les consulter ? Comment sont-ils pris en compte par Parcoursup ? Ou encore comment s'organisent les rattrapages pour ceux qui n'ont pas décroché leur bac du premier coup ? Les réponses dans notre page spéciale.

Officiellement nommé "épreuves du second groupe", le processus de rattrapage est destiné à tous les candidats dont la moyenne est comprise entre 8 et 9,99/20 à l'issue de la première session du baccalauréat. Chaque candidat doit choisir deux épreuves à repasser pour récupérer un maximum de points, au même coefficient qu'à la mi-juin. Les élèves soumis à la session de rattrapage sont fixés dès le début de la semaine suivant les résultats du bac, les repêchages ayant lieu dans les jours suivant le résultat du 1er groupe. Les dates et horaires précis des oraux de rattrapage sont traditionnellement communiqués au candidat sur son lieu d'examen, après avoir choisi les matières à repasser. Les oraux de rattrapage du baccalauréat 2022 se déroulent du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022.