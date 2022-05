"Sujet de bac physique-chimie 2022 (PUBLIÉ) : tous les sujets sont désormais disponibles !"

BAC PHYSIQUE-CHIMIE. L'épreuve de spécialité de physique-chimie comptant pour le bac 2022 a été passée par les candidats les mercredi 11 et jeudi 12 mai. Voici les sujets officiels et les corrigés...

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 17h32] Les lycéens qui ont opté pour la spécialité physique-chimie au bac 2022 ont passé leur épreuve ce mercredi 11 ou ce jeudi 12 mai. Alors que la seconde session se termine, tous les sujets de physique-chimie sont désormais connus. Après cette mis en bouche, tous enchaineront dans quelques jours avec l'épreuve orale pratique. Une deuxième partie tout aussi importante pour cette matière, dont le coefficient s'élève à 16 dans la note finale du bac.

Les sujets du bac 2022 de physique-chimie ont porté dans le désordre sur le colorant E127, la physique du jonglage, le refroidissement d'un fer à cheval, ou encore le défibrillateur cardiaque... Des questions de connaissance étaient posées, mais aussi des calculs de dosages ou encore des explications scientifiques demandées. Pour rappel, les sujets de l'épreuve de physique-chimie proposent en tout quatre exercices, le premier est obligatoire pour tous les candidats mais pour le reste de l'épreuve les lycéens sont libres de choisir deux exercices à réaliser sur les trois présents.

L'épreuve de spécialité physique-chimie s'est scindée en deux parties avec un écrit mercredi 11 mai 2022 pour la moitié des candidats et un autre jeudi 12 mai pour l'autre moitié. Grâce à notre partenariat avec Studyrama, nous sommes en mesure de vous dévoiler les sujets officiels dans leur intégralité, vous pouvez consulter le contenu de l'examen ci-dessous :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Physique-chimie sur Studyrama.com

Après les sujets officiels, place à leur correction ! Avec son partenaire Studyrama, Linternaute vous donne un accès direct à une proposition de corrigé. Un professeur agrégé s'est chargé de rédiger les réponses et les développement attendus lors de l'épreuve pour livrer un corrigé complet et détaillé de l'examen aux candidats du bac. Le corrigé des épreuves de ce jeudi 12 mai sera bientôt disponible ci-dessous. Le corrigé de physique-chimie du 11 mai est pour sa part déjà en ligne un peu plus bas :

Quelle est la date de l'épreuve de bac de physique-chimie ?

Après un report décidé par le ministère de l'Education nationale en raison des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire, les épreuves de spécialité pour le bac 2022 ont été fixées entre le mercredi 11 et le vendredi 13 mai en France métropolitaine. Une partie des candidats à l'examen de physique-chimie a été convoquée le mercredi 11 mai. Pour d'autres, l'examen s'est déroulé ce jeudi 12 mai. Quel que soit le jour de l'épreuve, les candidats auront planché de 14h à 17h30.

L'épreuve écrite de physique-chimie est prévue pour durer 3h30. L'examen est divisé en deux parties : la première est un exercice obligatoire et commun à tous les candidats, pour la seconde partie les lycéens doivent réaliser deux exercices aux choix sur trois proposés. Coté répartition des points, la première moitié de l'épreuve est évaluée sur dix points et les deux derniers exercices sont notés sur cinq points chacun. Pour aider le candidat dans son choix, des mots-clefs sont renseignés avant chaque exercice pour préciser les principaux thèmes abordés.

L'épreuve pratique, elle, dure une heure. Côté sujet, chaque académie retient un certain nombre de situations d'évaluation parmi celles disponibles sur une banque nationale de sujets. Au moment de l'examen, le candidat tire au sort une situation d'évaluation "parmi un sous-ensemble, renouvelé par demi-journée, d'au moins deux situations d'évaluation à dominante physique et deux situations d'évaluation à dominante chimie", indique le ministère de l'Education. Le candidat a ensuite une heure pour réaliser les manipulations demandées.

Quand le résultat de l'épreuve de physique-chimie sera-t-il publié ?

Les résultats de l'épreuve de spécialité physique-chimie doivent être publiés, comme les résultats des autres épreuves du bac, le 5 juillet 2022. Composé de deux examens la note finale de physique-chimie est obtenue en multipliant par 0,8 la note de la partie écrite et par 0,2 celle de la partie pratique.