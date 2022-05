Sujet de Bac spécialité LLCA : les sujets sont-ils tombés en Polynésie ?

EPREUVE LLCA. L'examen de "Littérature et langues et cultures de l'Antiquité" a lieu entre le 11 et le 13 mai. Découvrez les pistes sur les exercices potentiels et le déroulé de l'épreuve, mais aussi si les sujets tombés en Polynésie sont disponibles.

Le 13 mai a lieu l'épreuve de Littérature et langues et cultures de l'Antiquité, autrement appelée LLCA. C'est donc la dernière ligne droite pour les révisions des racines latines et grecques ! Cette épreuve s'inscrit dans la courte session des épreuves de spécialité du Baccalauréat 2022. Cet enseignement choisi par les lycéens qui se destinent à des études littéraires existe depuis la mise en place de la réforme du bac. C'est l'une des douze matières de spécialité que les lycéens de première et de terminale choisissent de suivre ou non. Pour séduire les lycéens, le champ des domaines étudiés s'est élargi en combinant la littérature à l'études de la culture des langues de l'Antiquité, ce qui peut inciter les jeunes élèves à apprendre le latin et le grec. L'épreuve de spécialité écrite est organisée pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la réforme du bac, aussi, difficile de savoir à quoi s'attendre pour certains candidats. Des dates, aux sujets de Polynésie en passant par le déroulé et les aménagements de l'épreuve voici tout ce qu'il faut savoir sur l'examen de spécialité Littérature et langues et cultures de l'Antiquité.

Contrairement à la plupart des épreuves de spécialité (SVT, histoire-géographie, HLP...), les sujets de l'épreuve de spécialité Littérature et langues et cultures de l'Antiquité en Polynésie française n'ont pas été publiés. Linternaute n'est donc pas en mesure de vous guider en en décrivant le contenu. En revanche, si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets potentiels et le déroulé de l'épreuve, parcourez cet article !

Comme tous les autres examens des enseignements de spécialité, l'épreuve de spécialité de LLCA devait avoir lieu au mois de mars, mais le ministère de l'Education nationale a décidé de reporter la salve d'épreuve en mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire. C'est donc entre le 11 et le 13 mai que se tiennent les épreuves, et celle de LLCA se déroulera le 13 mai 2022.

L'enseignement de spécialité LLCA est structuré en objets d'étude, dont seuls deux d'entre eux peuvent être évalués le jour du Bac. Le 13 mai, un lycéen qui a choisi cette option peut tomber sur "L'homme, le monde, le destin" ou sur "Croire, savoir, douter". En revanche, l'objet d'étude "Méditerranée : présence des mondes antiques" n'est pas évaluable à l'épreuve de spécialité. Si ce thème peut donc être légèrement écarté des révisions des candidats, il ne vaut mieux pas faire complètement l'impasse dessus. De fait, les sujets pouvant être transversaux, certaines connaissances pourraient aider les candidats. Voici donc les deux thèmes pouvant être le sujet de l'épreuve de LLCA :

L'homme, le monde, le destin" "Croire, savoir, douter"

Le jour du BAC, il n'y a qu'une épreuve écrite pour la spécialité LLCA. Pas de panique donc, vous n'aurez pas à parler grec ou latin devant un jury ! Cette épreuve écrite comporte deux parties notées chacune dix points. Dans la première partie intitulée "Étude de la langue", les candidats se verront proposer deux questions de lexique (2 points) et deux questions de grammaire (2 points). Ils auront chaque fois à en traiter une seule (de leur choix). Dans la seconde partie intitulée "Compréhension et interprétation" (10 points), les candidats devront traiter l'un des deux sujets de composition proposés.

Y a-t-il des aménagements liés aux contraintes sanitaires ? La réponse est oui. Dans le cadre d'une deuxième année scolaire perturbée par la crise sanitaire, le choix est offert aux candidats : ils opteront pour trois des quatre exercices du sujet. Cette plus grande liberté permet de pallier l'éventuel non‐traitement d'une partie du programme. Seule la version de langue ancienne ne fait pas l'objet d'un doublement, car l'exercice de traduction, dont l'apprentissage se fait tout au long de la scolarité, n'est pas soumis à un programme proprement dit.

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité Littérature et langues et cultures de l'Antiquité seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité sont évalués un moins plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.