"Sujet du Bac spécialité SES : la première épreuve prévue ce mercredi, le sujet dévoilé"

BAC SES. L'épreuve de spécialité de SES s'étend sur deux jours, mercredi et jeudi. Dès demain, le premier sujet de sciences économiques et sociales du bac 2022 sera connu. Sur quels thèmes portera l'épreuve ?

L'épreuve de sciences économiques et sociales du bac 2022 se tient sur deux jours. Certains candidats se retrouveront devant leur copie demain à 14 heures tandis que les autres passeront l'examen dans l'après-midi du jeudi 12 mai. Les deux groupes n'auront pas les mêmes sujets mais tous les candidats sont impatients et peut-être un stressés à l'idée de connaître enfin le contenu de l'épreuve de spécialité SES. Les lycéens ne savent pas sur quels thèmes du programme ils seront attendus mais ils ont déjà une vision précise de la forme de l'épreuve : un seul exercice à réaliser, une dissertation ou une épreuve composée. Mais pour chaque sujet, plusieurs notions du programme devront être mobilisées en particulier pour les épreuves composées qui comptent deux ou trois parties, chacune sur un ou plusieurs thèmes. Les deux sujets d'épreuve composée proposés présentent un exercice de raisonnement appuyé sur un dossier documentaire en commun mais pour le reste, l'un propose trois questions de mobilisation de connaissances quand l'autre combine une question de connaissances et une étude de document. Pour aiguiller les lycéens dans leurs révisions, le ministère a donné des indications sur les sujets susceptibles de tomber le jour de l'épreuve.

Quels sont les sujets potentiels pour l'épreuve de SES ?

L'épreuve de spécialité de SES peut s'appuyer sur tous les thèmes du programme, ou presque. Effectivement, le ministère de l'Education nationale a volontairement écarté certains chapitres de SES de la liste des sujets potentiels pour le bac en classant chaque thème dans une de ces trois catégories : sujets évaluables lors du bac des années paires, ceux évaluables pendant les examens des années impaires et enfin ceux susceptibles de tomber tous les ans. Cette différenciation entre les thèmes permet aux candidats de réduire le nombre de chapitres à réviser mais le travail pour assimiler toutes les connaissances des sujets économiques, ceux à dominante sociologique et ceux dits "regards croisés" qui mêlent les deux disciplines reste colossal. Et du fait, la liste des sujets potentiels pour l'épreuve de spécialité SES du bac 2022 est conséquente :

Pour les sciences économiques :

Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?

Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

Pour les sciences sociales :

Comment est structurée la société française actuelle ?

Quelles mutations du travail et de l'emploi ?

Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

Pour les sujets transversaux :

Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ?

Quels sont les sujets de SES tombés en Polynésie française pour le bac 2022 ?

L'épreuve de sciences économiques et sociales du bac 2022 a eu lieu entre le 4 et le 5 mai en Polynésie française et comme convenu, trois sujets ont été proposés aux candidats le jour de l'examen : une dissertation et deux épreuves composées sur des thèmes différents du programme de SES.

Dissertation : Comment peut-on expliquer les échanges internationaux ? Pour répondre à la question les candidats disposaient d'un corpus de documents contenant un texte de François Lemoine datant de 2018, Importations de produits primaires, la Chine bouleverse les marchés mondiaux ; un graphique du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) sur la "Spécialisation commerciale de la France en produits primaires, manufacturés et services" ; un tableau de Bruno Lahaye tiré d'un numéro de 2018 d'INSEE Première sur la "Production et commerce extérieur de la France en produits textiles" et d'un graphique de 2020 d'INSEE Références sur les "Principaux partenaires de la France à l'importation et à l'exportation".

Pour répondre à la question les candidats disposaient d'un corpus de documents contenant un texte de François Lemoine datant de 2018, Importations de produits primaires, la Chine bouleverse les marchés mondiaux ; un graphique du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) sur la "Spécialisation commerciale de la France en produits primaires, manufacturés et services" ; un tableau de Bruno Lahaye tiré d'un numéro de 2018 d'INSEE Première sur la "Production et commerce extérieur de la France en produits textiles" et d'un graphique de 2020 d'INSEE Références sur les "Principaux partenaires de la France à l'importation et à l'exportation". Epreuve composée :

- Partie 1 sur la mobilisation des connaissances : Quels sont les objectifs de la politique européenne de concurrence ?

- Partie 2 sur une étude de documents à propos du taux de croissance des dépôts mondiaux de demandes de brevet.

- Partie 3 avec un raisonnement appuyé sur un dossier documentaire dans lequel le candidat doit montrer que l'action collective a connu de multiples transformations.

- Partie 1 sur la mobilisation des connaissances : Quels sont les objectifs de la politique européenne de concurrence ? - Partie 2 sur une étude de documents à propos du taux de croissance des dépôts mondiaux de demandes de brevet. - Partie 3 avec un raisonnement appuyé sur un dossier documentaire dans lequel le candidat doit montrer que l'action collective a connu de multiples transformations. Epreuve composée :

- Partie 1 avec trois questions de mobilisation des connaissances : montrez que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus ; présentez deux facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social ; présentez deux descripteurs de la qualité des emplois.

- Partie 2 avec un raisonnement appuyé sur un dossier documentaire dans lequel le candidat doit montrer que l'action collective a connu de multiples transformations.

L'épreuve de spécialité sciences économiques et sociales dure quatre heures. Pour cette spécialité, les candidats ont le choix entre trois sujets : un sujet de dissertation s'appuyant sur un dossier documentaire et deux sujets d'épreuve composée. S'ils optent pour la dissertation, les candidats ne doivent répondre qu'à une question mais de manière détaillée et surtout argumentée. Les épreuves composées, elles, sont divisées en deux parties. La première, obligatoire et commune pour tous les candidat, est un exercice de raisonnement à partir d'un dossier documentaire noté sur dix points. La deuxième moitié de l'examen est différente entre les deux sujets, les candidats peuvent choisir de répondre à une question de mobilisation de connaissances qui vaut quatre points et de réaliser une étude de documents pour six points ou alors de répondre à trois questions de mobilisation de connaissances pour un total de dix points.

Pour couvrir tous les thèmes du programme et laisser plus de chances de réussite aux candidats, chaque partie de l'épreuve traite de sujets différents issus du programme. A noter que la dissertation et la troisième partie de l'épreuve composée (l'étude de document) portent sur plusieurs thèmes du programmes de SES.

Quand a lieu l'épreuve de spécialité sciences économiques et sociales au bac ?

La session d'examen pour les épreuves de spécialité est courte, du 11 au 13 mai, ce qui réduit les possibilités pour la date de l'examen. Les premières précisions indiquent que l'épreuve est prévue dans l'après-midi du mercredi 11 ou du jeudi 12, de 14 heures à 18 heures, selon le site spécialisé l'Etudiant. La date précise devrait être connue dans les prochains jours.

Quand les résultats de l'épreuve de SES seront-ils publiés ?

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité de sciences économiques et sociales seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité sont évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.