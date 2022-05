"Sujet et corrigé du bac SES, ce qu'il fallait répondre lors des épreuves"

SUJET BAC SES. Les candidats du bac 2022 ont passé l'épreuve de sciences économiques et sociales. Tous les sujets de SES et leur corrigé sont disponibles.

Tous les candidats du bac ayant suivi l'enseignement de sciences économiques et sociales ont passé l'épreuve de SES, le mercredi 11 et le jeudi 12 mai. L'examen s'est déroulé sur deux jours, une première, de fait deux sujets ont été proposés aux lycéens. Comme annoncé par le ministère de l'Education nationale, les candidats ont eu à chaque fois le choix de traiter un sujet parmi une dissertation et deux épreuves composées. Si d'un sujet à l'autre la problématique de la dissertation et les questions posées étaient différentes, les dominantes restaient identiques dans les principaux exercices : économie et sciences sociales. Les sujets 1 et 2 portaient sur des thèmes essentiels du programme de SES tels que la croissance économique et le travail, des sujets présents dans les deux épreuves, mais aussi le commerce international et les inégalités sociales.

Depuis qu'ils ont rendu leur copie, les candidats doivent attendre le 5 juillet pour connaître leur résultat définitif au bac dont leur note à l'épreuve de SES qui compte coefficient 16 dans la moyenne globale de l'examen. Pour avoir une première estimation, les lycéens peuvent jeter un œil aux corrections proposées par des professeurs de sciences économiques en sociale.

Les corrigés de l'épreuve de SES au bac 2022

Avec son partenaire, Studyrama, Linternaute vous propose des corrigés des sujets d'examen de SES, rédigés par un professeur agrégé. Pour tous les exercices du type dissertation, ce sont des propositions de corrigés qui sont présentées car les arguments développés dans cette copie ne sont pas les seuls à pouvoir répondre à la problématique.

Les corrigés de l'épreuve de SES du mercredi 11 mai 2022 :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Sciences économiques et sociales sur Studyrama.com

Les corrigés de l'épreuve de SES du jeudi 12 mai 2022 :

Quels sont les sujets de SES au bac 2022 ?

Les sujets de l'épreuve de SES du bac 2022 sont disponibles dans leur intégralité en partenariat avec Studyrama. Le mercredi 11 mai, la dissertation était surtout placée sous le signe de l'économie avec une question sur la croissance : "L'accumulation des facteurs de production est-elle la seule source de croissance économique". L'exercice de raisonnement, appuyé d'un dossier documentaire, était un peu plus ambivalent mais légèrement plus axé sur les sciences sociales puisqu'il traitait du travail et surtout de l'évolution de l'emploi et du rôle intégrateur du travail. Les questions de connaissances, elles ratissaient plus large mêlant économie et sociologie.

Pour la deuxième salve de sujets, le jeudi 12 mai, les candidats ont pu choisir entre le sujet de dissertation "Comment peut-on expliquer le commerce international ?" et les deux épreuves composées dont l'exercice commun de raisonnement sur un dossier documentaire proposant de "montrer que l'approche en terme de classes sociales pour rendre compte de la société française peut-être remise en cause". En ce qui concerne les questions de mobilisation de connaissances elles portaient aussi bien sur des sujets économiques que sociaux et enfin l'étude de document s'intéressait à la croissance et à l'accroissement de la productivité.

Les sujets de l'épreuve de spécialité SES du mercredi 11 mai :

Les sujets de l'épreuve de spécialité SES du jeudi 12 mai :

Quand les résultats de l'épreuve de SES seront-ils publiés ?

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité de sciences économiques et sociales seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité sont évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.