Résultat du bac 2022 : découvrez les lauréats et leur mention ! EN DIRECT

BAC 2022. Les académies dévoilent aujourd'hui tous les résultats du bac 2022. Les candidats doivent se déplacer dans leur établissement pour accéder à leurs notes, mais il est possible de découvrir qui a obtenu le baccalauréat en ligne.

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.

Les résultats du bac général comme ceux du bac technologique sont consultables le 5 juillet 2022 en centre d'affichage ou sur le site officiel resultat.siec.education.fr. Tous les résultats du bac 2022 seront aussi disponibles sur Linternaute.com grâce à notre moteur de recherche et à notre carte dédiés. Lors de la précédente édition du baccalauréat, les élèves de ces filières ont pu prendre connaissance du verdict à la date du 6 juillet. L'année dernière, près de 94% des candidats au bac techno avaient obtenu un résultat positif.

Chaque année, les résultats de l'examen du Bac Pro sont consultables dans le centre d'affichage indiqué par la convocation des élèves concernés, sur laquelle est également indiquée la date de publication des résultats. Ils ont aussi la possibilité de connaître gratuitement leurs résultats via internet sur resultat.siec.education.fr. Mais il leur faut de toute façon se rendre dans le centre de délibérations affichant les résultats pour récupérer le relevé de notes, à conserver. Les candidats au bac pro peuvent aussi avoir à aller chercher ce relevé de notes dans leur établissement de formation, si leur chef d'établissement le précise.

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français sont communiqués dans la première quinzaine de juillet. Leurs horaires de publication sont parfois donnés sur les sites des différentes académies. Les candidats peuvent consulter leur résultat en ligne sur le site de leur académie en se connectant avec leur identifiant personnel. Il reçoivent également leur relevé de notes par courrier quelques jours plus tard. Pour plus d'informations sur le bac de français cette année, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au bac de français.

Les résultats du bac du second groupe (suite aux oraux de rattrapage) ne sont pas communiqués en un bloc à une date précise. Ils seront dévoilés "au fil de l'eau pendant la session de rattrapage, qui aura lieu du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022. Ils sont le plus souvent disponibles l'après-midi du jour même du passage des oraux.