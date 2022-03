"DIRECT. Guerre en Ukraine : Kherson tombée, Marioupol encerclée, un hôpital attaqué"

GUERRE UKRAINE. Kherson est tombée entre les mains de la Russie selon le ministère russe de la Défense. Mercredi 2 mars 2022, les troupes de Vladimir Poutine poursuivent leur offensive en Ukraine pour le septième jour consécutif. Marioupol a été encercle tandis qu'à Kharkiv, de nouveaux bombardements ont eu lieu et un hôpital a été attaqué après le déploiement de militaires russes supplémentaires.

Avec son opération militaire massive, Vladimir Poutine cherche à conquérir la capitale ukrainienne, Kiev. Les troupes russes entrées en Ukraine par la frontière avec la Biélorussie vendredi 25 janvier 2022 ont marché droit vers la capitale pour l'encercler et ce mardi 1er mars, des renforts se préparent avec un convoi militaire long de plus de soixante kilomètres repéré par images satellites à tout juste 25 kilomètres de Kiev. Cette découverte suggère une attaque imminente de la Russie sur la ville qui résiste et tient l'envahisseur à l'extérieur de ses lignes. Si les assauts terrestres des troupes russes n'ont pas été concluants, la capitale est frappée depuis le 24 févier 2022, premier jour de l'invasion russe, par des attaques aériennes répétées et ravageuses. Les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro laissées ouvertes 24 heures sur 24 et la gare centrale de Kiev s'est transformée en centre humanitaire. Une bataille à Kiev pourrait être le point culminant de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Encore plus à l’ouest, près de la Pologne, Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk ont aussi été ciblés. Le sud de l’Ukraine est également le terrain de combats, sur les bords de la mer Noire, notamment du côté d’Odessa, près de la Moldavie et de la Transnistrie, territoire pro-russe autoproclamé, Mykolaiv et Marioupol. Dans l’est du pays, Dnipro est ciblé, mais aussi Kharkiv, en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass.