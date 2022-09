"DIRECT. Guerre Ukraine-Russie : après les menaces de Poutine, comment éviter l'escalade ?"

GUERRE EN UKRAINE. Au lendemain des annonces de Vladimir Poutine, l'Europe craint une escalade dans la guerre en Ukraine, en raison des menaces, notamment nucléaires, proférées par le président russe. Un embrasement de la situation est-il évitable ?

Sommaire Guerre en Ukraine en direct

Discours Poutine L'essentiel Ce jeudi 22 septembre, l'Europe se réveille tourmentée après les menaces proférées par Vladimir Poutine, lui qui entend accélérer son opération militaire en Ukraine par la force et la terreur, entre l'envoi de 300 000 soldats supplémentaires au combat et l'évocation de l'arme nucléaire.

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir la communauté internationale. L'Union européenne envisagerait de nouvelles sanctions pour dissuader et isoler un peu plus la Russie de passer à l'action. La Chine, alliée des Russes, pourrait également un rôle de médiateur, elle qui a déclaré vouloir un cessez-le-feu.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé, mercredi soir, aux Nations unies la création d'un "tribunal spécial pour punir la Russie de l'agression contre [son] État" et appelé l'ONU à priver Moscou de son droit de veto au sein du Conseil de sécurité.

Suivez les dernières infos sur la guerre en Ukraine en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:39 - Echanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie Dans un contexte particulièrement inflammable, l'Ukraine et la Russie ont échangé des prisonniers, mercredi. Côté ukrainien, ce sont 215 personnes qui ont été récupérées, dont 188 ayant combattu à l'aciérie Azovstal, à Marioupol (sud de l'Ukraine), qui fut l'un des symboles de la résistance. Parmi les 215 personnes libérées par les Russes, cinq commandants militaires ont été envoyés à Turquie "en sécurité absolue et dans des conditions confortables", jusqu'à la fin du conflit a annoncé Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à la suite d'un accord avec son homologue turc. De leur côté, les Russes ont récupéré 55 prisonniers, dont un ancien député proche de Vladimir Poutine. 08:07 - Vers de nouvelles sanctions contre la Russie ? Lors d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, organisée à New-York en marge d'un sommet des Nations unies, Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a annoncé que les 27 allaient "étudier de nouvelles mesures restrictives" contre la Russie, après les menaces proférées par Vladimir Poutine. Un peu plus tôt, Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, avait déclaré : "je pense que cela (les menaces de Poutine, ndlr) appelle à nouveau des sanctions de notre part." Pour l'heure, le contenu de cette nouvelle vague de sanctions n'a pas encore été décidé. Mais il vise à affaiblir et isoler un peu plus un pays déjà la cible de nombreuses sanctions économiques depuis le début de la guerre en Ukraine.

Sept mois après le début de la guerre en Ukraine, et alors que le conflit s'enlise, Vladimir Poutine remet la pression sur le pays voisin et ses alliés. Lors d'une prise de parole ce mercredi 21 septembre 2022, le président russe s'est emporté contre un Occident qui, a ses yeux, veut "détruire notre pays" et qui "a dépassé toutes les limites de sa politique agressive." Selon ses dires, "nous avons proposé des solutions pacifiques, mais l'Occident les a rejetées." Ainsi, Vladimir Poutine a annoncé une accentuation des moyens déployés en Ukraine pour mener à bien son "opération militaire spéciale" dont "les principaux objectifs restent inchangés." Une "mobilisation partielle" a ainsi été décrétée par le chef d'Etat russe, correspondant à un appel à s'engager pour tous les citoyens inscrits sur les listes de réserves mais aussi "ceux qui ont une expérience militaire." Vladimir Poutine veut grossir ses rangs, une "décision à la hauteur de la menace à laquelle nous faisons face, pour assurer la sécurité de notre population, pour l'intégrité territoriale." 300 000 personnes sont ainsi concernées. L'appel débute ce mercredi. Avant de partir au front, une formation sera diligentée a-t-il été annoncé.

Vladimir Poutine menace d'une riposte nucléaire

Au-delà des moyens humains, Vladimir Poutine a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire, estimant être la cible d'un "chantage nucléaire". Le président russe a "tenu à rappeler que la Fédération de Russie est également dotée d'un nombre d'armes suffisamment lourdes." Avant de poursuivre : "si jamais ses intérêts nationaux de la Russie sont menacés, nous allons utiliser sans aucun doute tous les armes qui sont à notre disposition." Le dirigeant a ainsi tenu à prévenir ses adversaires : "ceux qui font le chantage grâce à l'arme nucléaire doivent savoir que ce chantage peut se retourner contre eux."

Des "référendums" en Ukraine avec des annexions par la Russie ?

Une menace qui marque un véritable tournant dans la guerre en Ukraine, d'autant que des référendums vont être organisés les 23 et 27 septembre 2022 dans quatre régions ukrainiennes pour déterminer si la population locale souhaite être annexée ou non par la Russie. Un procédé similaire avait été utilisé en 2014 en Crimée, où plus de…97% des votants s'étaient exprimés en faveur d'un rattachement à la Russie.

Face au déplacement des populations et ne restant en majorité sur place plus que des russophones, le résultat fait peu de doutes. Vladimir Poutine cherchera ainsi ensuite à prendre le contrôle de ces territoires, comme en Crimée. " La Russie ne peut pas abandonner des personnes proches d'elle pour être déchirées par des bourreaux et ne pas répondre à leur désir de déterminer leur propre destin", a lancé le président russe.

Pourquoi Vladimir Poutine renforce-t-il son armée en Ukraine ?

Si Vladimir Poutine a fait de telles annonces, sept mois presque jour pour jour après le début de son offensive en Ukraine, c'est que "l'opération militaire spéciale" qu'il a lancé patine. Les Ukrainiens parviennent en effet à lancer des contre-offensives dans plusieurs régions du pays, notamment du côté de Kharkiv, au nord, d'où l'armée russe se retire, mais aussi du côté de Kherson et de Lougansk, à travers, notamment, des bombardements.

Egalement, l'annonce de la mobilisation des réservistes n'est pas anodine. En effet, selon le ministère de la Défense russe, cela représente 300 000 personnes. De quoi compenser les pertes humaines depuis le début du conflit ? Fort probable. Si ce même ministère dit n'avoir perdu que 5937 hommes depuis le début du conflit, les renforts annoncés devraient permettre de regarnir des rangs décimés, mais aussi de les renforcer, même si la Russie est toujours restée opaque sur le nombre de militaires déployés.

Par ailleurs, l'approvisionnement de ses troupes en matériel semble connaître quelques difficultés. Le chef d'Etat a demandé à des industriels d'"accélérer les capacités de production" afin de "livrer les armements nécessaires" à l'armée "au plus vite." Brandir la menace nucléaire pourrait ainsi viser à freiner la riposte ukrainienne le temps de faire acheminer de nouvelles munitions.