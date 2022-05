"Mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : la mère du journaliste répond aux déclarations des séparatistes russes"

LECLERC-IMHOFF. "Jamais vous ne réussirez à salir sa mémoire". La mère du journaliste de BFMTV tué en Ukraine, Frédéric Leclerc-Imhoff, a répondu aux séparatistes pro-russes qui ont qualifié son fils de "mercenaire" fournissant des armes aux forces ukrainiennes.

Frédéric Leclerc-Imhoff journaliste BFMTV L'essentiel Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste pour BFMTV, a été tué en Ukraine le lundi 30 mai 2022 alors qu'il filmait l'évacuation d'un convoi de civils depuis Severodonetsk, dans l'est du pays. Il était âgé de 32 ans.

"Sachez que jamais vous ne réussirez à salir sa mémoire". La mère de Frédéric Leclerc-Imhoff s'est adressée aux séparatistes pro-russes qui accusent son fils d'être un "mercenaire" dans un message publié sur BFMTV. Et d'ajouter : "Tout le monde ici connaît son engagement professionnel et personnel pour la démocratie, le respect humain et surtout une information libre, impartiale et honnête, toutes notions qui semblent bien éloignées de ce qui vous anime".

L'officier de la milice séparatiste russe LPR, Andrey Marochko, a qualifié le journaliste de "mercenaire" qui fournissait des armes et des munitions aux forces armées ukrainiennes auprès de l'agence de presse russe Tass.

Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, a répondu aux déclarations des séparatistes russes sur le journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff sur France Inter et dénoncé la stratégie de "désinformation russe [...] au mépris de toute réalité".

Le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête. Selon BFM TV, l'enquête a été confiée aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. L'objet de l'enquête porterait sur une "atteinte volontaire à la vie d’une personne protégée par le droit international des conflits".

Le gouverneur de la région de Louhansk, Serhiy Haidai a précisé les circonstances de la mort du journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff sur Franceinfo : "C’était un obus de gros calibre, de 152 mm, dont les éclats ont transpercé le pare-brise blindé. [...] Les journalistes portaient des casques et des gilets pare-balle mais l’éclat lui a touché le cou. Il ne pouvait pas s’en sortir."

16:51 - Les mots de la mère du journaliste aux familles des victimes de la guerre La mère du journaliste a également une pensée aux autres familles qui ont perdu un enfant ou un parent depuis le début de la guerre en Ukraine : "Aujourd’hui, mes pensées vont à toutes les mères ukrainiennes qui pleurent leurs enfants, tous les enfants ukrainiens qui pleurent leurs parents et toutes les mères russes qui ont vu trop tôt leurs jeunes partir soldats, qui ne les reverront pas et qui se demandent pourquoi." 16:43 - "Les véritables responsables de cette absurdité criminelle devront rendre des comptes" Dans son message de quelques lignes publié sur BFMTV, la mère de Frédéric Leclerc-Imhoff livre toute sa peine après la perte de son fils et après les déclarations des séparatistes pro-russes au sujet du journaliste mais elle garde le souvenir de son fils intact. "Malgré la douleur, je sais pourquoi mon fils est mort. Un jour, les véritables responsables de cette absurdité criminelle devront rendre des comptes", déclare-t-elle. 16:11 - Frédéric Leclerc-Imhoff au courant des risques qu'il prenait pour son reportage Frédéric Leclerc-Imhoff, Maxime Brandstaetter et leur fixeuse Oksana Leuta suivaient une opération humanitaire qui devait évacuer une dizaine de civils bloqués dans une petite ville de la région de Severodonetsk, un territoire que les forces russes cherchent à occuper. "La situation y est aussi compliquée que possible, toute la région de Lougansk est aujourd'hui un territoire continuellement bombardé par tous les types d'armes dont dispose l'armée russe", a expliqué le gouverneur de la région, Serguiï Haïdaï, sur Telegram. Selon l'envoyée spéciale de France Télévision, Maryse Burgot, "dans cette guerre du Donbass, il n'y a pas de règles concernant l'évacuation des civils, pas de couloir, pas de corridor humanitaire, rien de tout ça. [...] Les gens fuient sur des routes très dangereuses, régulièrement bombardées et prises pour cible." Le journaliste de BFMTV savait que la réalisation d'un reportage dans lé région comportait des risques. 15:28 - Explosions et bombes, le quotidien d'un reporter de guerre En plus de rendre compte des conditions de vie des civils et des avancées des militaires sur le terrain, les journalistes Frédéric Leclerc-Imhoff et Maxime Brandstaetter partageaient leur quotidien rythmé par les "grosses explosions" et les pluies de bombes. A plusieurs reprises les deux reporters ont diffusé des vidéos et des photos sur Twitter comme le 22 mai dernier dans une chambre d'hôtel à Mykolaïv. Nouveaux bombardements ce soir à Mykolaïv. Presque à la même heure que ceux d'hier.

Vidéo prise de ma chambre d'hôtel avec @fred_leci. Les habitants semblent tellement habitués à ces sons qu'ils continuent leurs activités comme si rien ne se passait. @BFMTV #Ukrainewar pic.twitter.com/zd82BXgLqN — Maxime Brandstaetter (@BranchtMaxime) May 22, 2022 15:19 - La mère de Frédéric Leclerc-Imhoff répond aux déclarations des séparatistes russes La mère de Frédéric Leclerc-Imhoff a répondu dans un message diffusé sur BFMTV aux séparatistes russes qui ont qualifié le journaliste de "mercenaire" fournissant des armes à l'extrême droite ukrainienne. "À l’attention de l’agence Tass et des responsables de la RPL Bonjour. Je suis la maman du jeune journaliste que vous avez tué hier. Votre communiqué me donne la nausée. Bien sûr vous cherchez lâchement à vous dédouaner mais sachez que jamais vous ne réussirez à salir sa mémoire, écrit la mère du reporter de 32 ans. Tout le monde ici connaît son engagement professionnel et personnel pour la démocratie, le respect humain et surtout une information libre, impartiale et honnête, toutes notions qui semblent bien éloignées de ce qui vous anime." 14:51 - Frédéric Leclerc-Imhoff, reporter au milieu des combats en Ukraine Pour sa deuxième mission en Ukraine, Frédéric Leclerc-Imhoff était au coeur du conflit, près des zones de combats dans la Donbass à l'est du pays. Il retranscrivait à l'écran le quotidien des civils toujours présents sur les zones de guerre, de ceux cherchant à évacuer les territoires disputés par les militaires et les avancées des forces armées russes et ukrainiennes. Sur place, le rédacteur Maxime Brandstaetter et la fixeuse ukrainienne Oksana Leuta travaillaient avec lui. 13:53 - La mère de Frédéric Leclerc-Imhoff fière de son fils La mère de Frédéric Leclerc-Imhoff ne s'est pas exprimée de vive voix mais ses mots ont été rapportés par Marc-Olivier Fogiel, hier sur le plateau de BFMTV. La maman endeuillée a déclaré à propos de son fils : "Il était effectivement très engagé et je suis fière de ses choix". 13:24 - Le journaliste avait une "sensibilité qui s'exprimait" derrière la caméra Fréderic Leclerc-Imhoff avait choisi le métier de journaliste reporter d'images, il était derrière sa caméra pour filmer la réalité du terrain en Ukraine, dans la zone de guerre à l'est du pays. Dans son ancienne école de journalisme, le reporter était connu de ses professeurs pour avoir "un très beau sens de l'image" et "une sensibilité qui s'exprimait de cette manière" selon Arnaud Schwartz, directeur de l'IJBA interrogé par France 3. 12:57 - Le journaliste était formé pour travailler en zone de conflit Le journaliste de BFMTV s'était formé à l'IJBA, l'Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine. "Dans cette école, on forme des étudiants à devenir journalistes généralistes, précise le directeur de l'établissement aux journalistes de France 3. Les journalistes qui sont amenés à travailler en zone de conflits se forment. Et Frédéric était formé. Il avait fait des stages de préparation à l'exercice du journalisme en zone de conflit". 12:31 - Frédéric Leclerc-Imhoff croyait "dans le rôle du journaliste" Même s'il ne l'a pas connu personnellement, le directeur de l'école de journalisme de Bordeaux, Arnaud Schwartz s'appuie sur différents témoignages pour décrire Frédéric Leclerc-Imhoff comme "quelqu'un de "très engagé", "avec des engagements de citoyen" auprès de France 3. Le jeune homme croyait dur comme fer "dans le rôle du journaliste, [...] et c'est sans doute pour cela que, à sa demande, il était reparti pour une deuxième mission en Ukraine", suppose le chef d'établissement avant d'ajouter : "Il faisait son métier avec conviction jusqu'au bout". 12:03 - L'école de journalisme de Bordeaux endeuillée par la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff Frédéric Leclerc-Imhoff était sorti diplômé de l'école de journalisme de Bordeaux en 2014. Après l'annonce de sa mort en Ukraine, l'établissement se souvient "d'un étudiant aussi attachant que passionné, rigoureux et sensible". Le directeur de l'Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), Arnaud Schwartz, fait savoir que la promotion de Frédéric Leclerc-Imhoff était "particulièrement soudée...". Depuis hier, il s'entretient "avec beaucoup des professeurs de l'époque et des camarades proches de la promotion" de 2014. 11:20 - L'agence de presse CAPA salue un "journaliste brillant et engagé" Frédéric Leclerc-Imhoff travaillait depuis six ans pour la rédaction de BFMTV mais avant cela il avait débuté sa carrière de journaliste au sein de l'agence de presse CAPA. L'agence s'est exprimée sur la disparition du reporter dans un message sur Twitter : "C'est avec une immense tristesse que nous apprenons la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff. Frédéric avait débuté au sein de CAPA où il laisse le souvenir d'un journaliste brillant, engagé et passionné mais aussi d'un homme gentil et bienveillant." 11:06 - "Frédéric était courageux et un formidable journaliste" La société des journalistes de BFMTV a aussi eu un mot pour leur collègue mort en Ukraine : "Frédéric était joyeux, enthousiaste, bienveillant, courageux et un formidable journaliste. Il est mort en faisant son métier de reporter, sur le terrain, pour montrer la réalité de ce conflit". 10:53 - "Frédéric [a] estimé que la mission était suffisamment sécurisée pour pouvoir y aller" Frédéric Lelcerc-Imhoff avait échangé avec sa rédactrice en chef dans la matinée du 30 avril soit quelques heures avant d'être victime d'un éclat d'obus. "Oksana et Frédéric ont estimé que la mission était suffisamment sécurisée pour pouvoir y aller. Maxime, lui, avait plus de questions, comme il aurait pu en avoir la veille ou le lendemain. Mais c’est aussi ça une équipe de reportage, c’est des gens très soudés, ils ont décidé d’y aller", a fait savoir Marc-Olivier Fogiel le patron de BFMTV sur la plateau de la chaine d'information en continu hier. 10:39 - Frédéric Leclerc-Imhoff vivait sa deuxième mission en Ukraine Il s'agissait de la deuxième mission de Frédéric Leclerc-Imhoff en Ukraine. Le directeur général de BFMTV, Marc-Olivier Fogiel, a précisé hier que le journaliste avait demandé à retourner en Ukraine pour couvrir la guerre avec la Russie. Le reporter était sur place depuis le 16 mai. LIRE PLUS

Mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : que s'est-il passé ?

Selon les autorités ukrainiennes, Frédéric Leclerc-Imhoff est mort alors qu'il se trouvait près de Severodonetsk, dans la région de Louhansk, à l'est de l'Ukraine. Aux côtés de son collègue Maxime Brandstaetter avec qui il travaillait, il devait réaliser un reportage sur l'évacuation de civils via un véhicule blindé. "Des éclats d'obus ont percé le blindage de la voiture, une blessure mortelle au cou a été reçue par un journaliste français accrédité qui faisait des reportages sur l'évacuation", ont annoncé les autorités de la région. "Le journaliste a été tué sur la route entre Lissitchansk et Bakhmout. L'armée russe aurait tiré sur le véhicule d'évacuation où se trouvait le journaliste et le tir a percé le blindage", a ajouté, de son côté, Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation Reporters sans frontières. Maxime Brandstaetter a été légèrement blessé. Quant à la fixeuse du duo (un intermédiaire ou guide dans le pays), Oksana Leuta, elle s'en est sortie indemne.

BFMTV a l'immense douleur d'annoncer la disparition de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste reporter dimages, tué en Ukraine https://t.co/7aTxYtYCVV pic.twitter.com/6Yj3yom2C8 — BFMTV (@BFMTV) May 30, 2022

Frédéric Leclerc-Imhoff était un journaliste reporter d'images de BFMTV parti en Ukraine pour couvrir les événements et les combats liés à la guerre qui oppose les Ukrainiens aux Russes. Mais selon les séparatistes pro-russes de la région de Louhansk, les raisons de la présence du journaliste en Ukraine étaient toutes autres, les miliciens avancent que Frédéric Leclerc-Imhoff était un "mercenaire" qui aurait "joué un rôle dans la livraison d'armes et de munitions aux forces armées ukrainiennes" d'après les précisions de l'officier Andrey Marochko à l'agence de presse russe Tass. Le séparatiste ajoute que c'est à cause de sa "complicité" avec les "forces ukrainiennes d'extrême droite" que le journaliste "était voué à une fin aussi triste". Ces déclarations ne trouvent aucun écho. Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, a dénoncé mardi 31 mai sur France Inter la "désinformation russe [...] au mépris de toute réalité" qui est "une contre-vérité parfaite".

Deux missions en Ukraine pour Frédéric Leclerc-Imhoff

Ce n'était donc pas la première fois que Frédéric Leclerc-Imhoff se rendait en Ukraine pour couvrir le conflit. Mi-avril déjà, il s'était rendu dans le pays en guerre, déjà aux côtés de Maxime Brandstaetter, avec qui il a multiplié les reportages pour BFM TV dans plusieurs villes, telles que Zaporijia, Orikhiv, Mykolaïv ou encore Kherson, à la rencontre des habitants, pour raconter leur quotidien. Le tout, sous le bruit des bombes qui ne cessent de tomber sur le pays. "C'était la deuxième fois que Frédéric partait en Ukraine, à sa demande", a expliqué Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, ajoutant que "la rédaction est en deuil ce soir."

Plusieurs grosses explosions à l'instant à Mykolaïv. Les autorités évoquent des bombes à sous munitions. Par sécurité, on continue le montage dans le couloir. #UkraineWar @fred_leci @BFMTV pic.twitter.com/YgS53hY3MV — Maxime Brandstaetter (@BranchtMaxime) May 21, 2022

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est dite "profondément attristée et choquée par la mort de notre compatriote." "La France exige qu'une enquête transparente s'engage dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame", a ajouté la nouvelle locataire du Quai d'Orsay, qui a indiqué s'être "entretenue avec le gouverneur de Louhansk et [avoir] demandé une enquête au Président Zelensky, qui m'ont assurée de leur aide et soutien." Emmanuel Macron avait confirmé son décès quelques instants avant la chaîne, partageant "la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j'adresse mes condoléances." Le chef de l'Etat a ajouté : " à celles et ceux qui assurent sur les théâtres d'opérations la difficile mission d'informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France." "Informer ne devrait coûter aucune vie. [...] Nous sommes à vos côtés", a, pour sa part, déclaré Elisabeth Borne en plus d'adresser ses condoléances.

Qui était Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste à BFM TV ?

Âgé de 32 ans, Frédéric Leclerc-Imhoff était journaliste depuis un peu moins de dix ans. Après avoir suivi une formation à l'école de journalisme de Bordeaux, il a débuté du côté de France 3 Aquitaine puis de Sud Ouest, avant de se tourner définitivement vers l'audiovisuel en intégrant l'agence CAPA où il collabore dans du travail d'enquête notamment et participe aux tournages. Depuis décembre 2015, il avait intégré la rédaction de BFM TV comme journaliste reporter d'images (caméraman) en tant que pigiste. Il travaillait également avec France Télévisions.