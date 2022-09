DIRECT. Référendums en Ukraine : le Donbass annexé et de graves conséquences sur la guerre ?

UKRAINE. Les référendums sur l'annexion de quatre régions d'Ukraine par la Russie ont commencé ce vendredi 23 septembre et devraient voir le "oui" l'emporter. Les conséquences du vote feraient entre la guerre en Ukraine dans une nouvelle phase de violences. Explications.

Résultats référendums en Ukraine L'essentiel Les référendums d'annexion par la Russie ont débuté ce vendredi 23 septembre 2022 dans quatre régions d'Ukraine : le Donetsk et le Louhansk, des régions séparatistes pro-russes mais aussi Zaporijjia et Kherson. Le vote doit dure quatre jour jusqu'au 27 septembre.

Le "oui" devrait l'emporter à l'issue des référendums en Ukraine et la Russie a déjà annoncé qu'elle reconnaîtra le résultat du scrutin et annexera les quatre régions ukrainiennes.

Les référendums en Ukraine s'ils sont votés auront de graves conséquences sur le conflit russo-ukrainien : la Russie pourrait mobiliser des hommes dans ces quatre régions pour renflouer ses troupes et pourrait justifier de nouvelles attaques par les affrontements et les attaques ukrainiennes lancées dans les régions de Donbass qui deviendraient russe.

Seule la Russie reconnaître l'issue du scrutin si le "oui" est majoritaire aux référendums en Ukraine. La communauté internationale dénonce pour sa part un vote illégale et une nouvelle forme de pression exercée sur l'Ukraine.

09:52 - Quelles conséquences si les référendums d'annexion en Ukraine sont votés ? (1/2) Si les référendums comptent autant pour la Russie et sont craints par les Ukrainiens c'est parce qu'ils auraient de graves conséquences et feraient basculer la guerre dans une nouvelle phase. Les référendums d'annexion s'ils sont votés permettraient à la Russie de considérer ces terres comme lui appartenant malgré la reconnaissance du vote par l'Occident et la communauté internationale. En ajoutant les quatre régions d'Ukraine au territoire de la Fédération de Russie, Moscou pourrait mobiliser et enrôler des hommes dans ces régions pour participer à la guerre. Si les séparatistes pro-russes soutiennent cette idée, ce n'est pas le cas de Ukrainiens qui seraient contraints de se battre contre leur propre pays. C'est cette perspective d'une possible réquisition qui a poussé les Ukrainiens, en particulier les hommes, à fuir le Donbass. 09:31 - Zelensky appelle les Russes et les Ukrainiens à protester Alors que la Russie procède à la mobilisation de centaines de milliers d'hommes et que les troupes russes organisent des référendums en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les Russes et les Ukrainiens à protester contre les actions de Moscou. Le chef de l'Etat a appelé à fuir autant la Russie que les territoires ukrainiens contrôlés où les scrutins ont lieu. Dans les régions du Donbass, la plupart des personnes encore présentes sont des soutiens des séparatistes pro-russes tandis qu'à Zaporijjia et Kherson ils sont déjà nombreux à s'être réfugiés dans les régions voisines. Les départs étaient tout de même nombreux ces derniers jours et depuis peu les troupes russes empêchent les hommes de quitter les zones sous contrôle russe. Les départs étaient tout de même nombreux ces derniers jours et depuis peu les troupes russes empêchent les hommes de quitter les zones sous contrôle russe. 08:55 - Comment se déroulent les référendums en Ukraine ? Les modalités pour aller voter aux référendums des territoires ukrainiens par la Russie portent aussi atteinte à la fiabilité des résultats. Si les scrutins durent quatre jours, les bureaux de vote fixe ne seront ouverts que le mardi 27 septembre soit le dernier jour du vote et d'ici là les bulletins sont récoltés par les représentants russes qui feront du porte-à-porte, une décision prise par mesure de sécurité selon les gouvernements séparatistes pro-russes. Or ce démarchage à domicile pose question alors que les forces russes sont déjà accusées de faire subir des pressions aux Ukrainiens défavorables à l'annexion de leur pays par la Russie. Les bulletins utilisés pour le scrutin comportent aussi des biais et ne sont pas les mêmes dans les quatre régions. Au Donetsk et à Louhansk, territoires séparatistes du Donbass, les bulletins sont exclusivement écrits en russe et la question du référendum est la suivante : "Soutenez-vous l'adhésion de votre république à la Russie en tant que sujet fédéral ?" Tandis que dans les deux régions occupées, Zaporijjia et Kherson, la question est rédigée en ukrainien et en russe et demande : "Souhaitez-vous la sécession (de la région), la création d'un Etat indépendant et son adhésion ultérieure à la Russie en tant que sujet fédéral ?" 08:38 - Qui va voter aux référendums sur l'annexion de l'Ukraine par la Russie ? A priori, les référendums ayant lieu dans quatre régions pro-russes ou contrôlées par les troupes russes ce sont des personnes favorables à l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie qui vont glisser un bulletin dans les urnes entre ce vendredi et mardi 27 septembre. D'ailleurs, les quatre régions étant encore touchées par les affrontements et les bombardement, "le vote aura lieu là où il n'y a pas d'affrontements, là où les membres de la commission électorale pourront se déplacer, donc dans les zones réellement contrôlées [par les Russes ou pro-russes]", souligne Alexandra Goujon, maîtresse de conférences en science politique à l'université de Bourgogne au micro de Franceinfo. Ce détail peut avoir pour conséquence d'exclure du vote tous les Ukrainiens susceptibles de voter contre l'annexion du Donbass par la Russie et mettre à mal la légitimité du scrutin. 08:23 - Parodies, chantages.. L'Occident dénonce la tenue des référendums en Ukraine Si l'organisation des référendums en Ukraine fait la joie du camp pro-russe et de la Russie, elle est dénoncée par les forces occidentales qui le considèrent comme des "parodies" et une "provocation supplémentaire" pour reprendre les mots de l'Elysée. Les conditions dans lesquelles les référendums sont organisés en Ukraine jouent en défaveur de Moscou puisque le vote se tient dans des régions en proie à la guerre et au bombardement depuis l'invasion de l'Ukraine et où les troupes russes ont pris le pouvoir. La spécialiste de l'Ukraine, Alexandra Goujon, a d'ailleurs expliqué à Franceinfo qu'en raison du "crime d'agression" : "toute action militaire, mais aussi politique, sur ces territoires est considérée comme illégale" par le droit internationa. 08:10 - Les régions d'Ukraine vont-elles être annexées par la Russie ? A l'issue des quatre jours de vote, il y a de grandes chances pour que les régions ukrainiennes séparatistes ou occupées soient annexées par la Russie. La victoire du "oui" est estimée écrasante par les militants pro-russes et Moscou a déjà annoncé prendre les dispositions nécessaires et reconnaître et de procéder à l'annexion des territoires rapidement. La Russie sera la seule à se ranger derrière l'issue de scrutin décrié par toute la communauté internationale. 08:04 - Les référendums d'annexion à la Russie ont commencé Le vote a débuté tôt ce matin il y a une heure, soit à 8h heure locale. Les référendums ont été organisés par les gouvernements séparatistes pro-russes ou les Russes ayant pris le pouvoir dans les territoires occupés. Quatre régions sont concernées par le référendums d'annexion : Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson.

Sur Twitter, la chercheuse et spécialiste des sociétés postsoviétiques, Anna Colin Lebedev, explique ainsi qu'il ne faut pas "sous-estimer ce qu'il se passe actuellement". Et de développer : "[Ces] simili-référendums donneraient une base légale à la Russie pour les annexer." Ainsi, "toute attaque ukrainienne contre ces zones serait alors une attaque sur le territoire russe selon la Russie". Et qui dit attaque contre la Russie dit potentielle contre-attaque nucléaire de Moscou, a laissé entendre Vladimir Poutine mercredi 21 septembre dans son allocution.

De quoi donner "un souffle nouveau au chantage nucléaire exercé par la Russie", confirme également le correspondant du Monde à Moscou, Benoît Vitkine. Et la politologue Tatiana Stanovaya d'analyser dans les colonnes du Monde également : "C'est un ultimatum absolument sans équivoque de la Russie à l'Ukraine et à l'Occident. Soit l'Ukraine bat en retraite, soit c'est la guerre nucléaire. Le but n'est pas de gagner sur le champ de bataille, mais de forcer Kiev à capituler."

Quatre régions ukrainiennes sont concernées par les référendums d'annexion. Il s'agit des régions de Donetsk et Lougansk, qui forment ensemble à l'est du pays ce qui est appelé le Donbass, mais aussi celles de Kherson, située dans le Sud-Ouest, et de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine. Ces quatre régions sont particulièrement affectées par les combats qui opposent Russes et Ukrainiens. Lors du référendum sur l'indépendance de l'Ukraine, en 1991, ces différentes régions avaient toutefois largement voté en faveur du "Oui" (entre 80 et 90%), contrairement à la Crimée, qui s'était distinguée avec un score particulièrement faible (54%).

© Maxime Gil / Linternaute

Les référendums sur l'annexion par la Russie de plusieurs régions de l'Ukraine auront lieu dans très peu de temps. En effet, les dirigeants auto-proclamés et pro-russes de ces régions ont fixé les dates du vote du 23 septembre au 27 septembre 2022.

Le terme employé par les autorités pro-russes étant "référendum", ce sont a priori bien les citoyens qui seront amenés à se prononcer en faveur ou contre une annexion de leur région par la Russie. Toutefois, dans un contexte de guerre et d'occupation, et alors que de nombreux Ukrainiens ont fui ces territoires particulièrement touchés par les combats, la légitimité des résultats semble d'ores et déjà compromise.

Outre la réponse de Kiev, qui a d'emblée dénoncé un "chantage" uniquement motivé par "la peur de la défaite", les Occidentaux n'ont pas manqué de réagir. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a jugé "ces référendums fictifs" et de ce fait, "pas acceptables". "Il est très clair que ces référendums fictifs ne sont pas acceptables et qu'ils ne sont pas couverts par le droit international", a-t-il déclaré. De son côté, Paris a dénoncé "une parodie" et "une provocation supplémentaire". "La seule chose qui existe, c'est la guerre décidée par la Russie, la résistance de l'Ukraine et la fin de la guerre que nous souhaitons", a estimé Emmanuel Macron. Enfin, Washington a, pour sa part, accusé Moscou d'organiser "hâtivement des simulacres de référendums". "Les États-Unis ne reconnaîtront jamais les prétentions de la Russie sur des parties prétendument annexées de l'Ukraine", a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, à l'occasion d'un point presse.

Depuis plusieurs semaines, l'offensive de la Russie en Ukraine stagne. Les troupes de Vladimir Poutine ne gagnent plus de terrain, le conflit s'enlise et les Ukrainiens ont même lancé une contre-offensive qui semble mettre à mal leur adversaire. Acculé jusque dans son propre pays, le président russe entend ainsi passer par la voie "démocratique" pour atteindre son objectif : annexer officiellement les régions de Donetsk et Lougansk, lesquelles sont autoproclamées indépendantes depuis 2014 et dirigées par un parlement de dirigeants pro-russes, bien que non reconnu par la communauté internationale. En revanche, Vladimir Poutine avait reconnu leur indépendance à l'époque. Dans les régions de Kherson et Zaporijjia, les Russes contrôlent à présent une partie de ces territoires et entendent s'y établir officiellement.

Il fait assez peu de doutes que les référendums organisés dans les différentes régions devraient faire gagner le "Oui" à l'annexion par la Russie. Tout d'abord, le vote est organisé sur des territoires déjà en partie contrôlés par des Russes, où la population restante est plutôt en accord avec le pays voisin. Par ailleurs, en 2014, lors de la guerre en Crimée, un référendum avait également été organisé par la Russie pendant les combats. Près de 97% des votants avaient exprimé le souhait de voir la Crimée être rattachée à la Russie. Les électeurs étaient en majorité russophones. Un scénario qui pourrait se répéter dans les jours à venir.