"Emmanuel Macron : s'il est privé de majorité, pourra-t-il encore gouverner ?"

MACRON. L'obtention d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale n'est pas garantie pour Emmanuel Macron. Le chef d'Etat doit se préparer à une d'éventuelles alliances pour pouvoir mener sa politique.

Emmanuel Macron n'est pas sûr de se retrouver avec 289 députés à l'Assemblée nationale au soir du second tour des élections législatives. Les projections tablent sur une fourchette large de 265 à 300 candidats de la majorité présidentielle Ensemble! élus contre plus de 350 lors du premier quinquennat du chef de l'Etat. Ce climat d'incertitudes ne rassure pas l'exécutif d'autant plus que le scrutin ne passionne pas les électeurs et que la Nupes, coalition des partis de gauche, est parvenue à titiller les scores de la majorité au premier tour, au point de pouvoir prétendre à l'obtention d'une majorité relative. De l'issue des législatives dépend le rapport de force entre l'exécutif et l'opposition et donc la possibilité pour Emmanuel Macron de mener sa politique. Comment pourra-t-il gouverner s'il se retrouve minoritaire à l'Assemblée ? Différents scénarios sont possibles.

Une alliance de la majorité avec la droite ou la gauche ?

Sans obtenir la majorité absolue de 289 députés, Emmanuel Macron peut voir ses candidats siéger avec une majorité relative dans le premier groupe de l'Assemblée. Cela s'est déjà vu en 1988 lorsqu'après la réélection de François Mitterrand, le Parti socialiste n'avait obtenu que 275 sièges dans l'hémicycle. A l'époque, Michel Rocard, Edith Cresson puis Pierre Bourdon, qui s'étaient succédés à la fonction de Premier ministre devaient assurer les négociations avec d'autres partis, le groupe communiste ou celui de l'union du centre le plus souvent, pour glaner quelques votes et faire adopter les textes de lois. En 2022, le leader de la Macronie pourrait être confronté à la même situation et envoyer sa Première ministre Elisabeth Borne en quête de soutien dans les groupes de l'opposition au prix de quelques compromis pour que sa politique puisse être mise en œuvre.

Dans cette hypothèse de majorité relative, les groupes d'opposition plus modérés savent qu'ils peuvent tenir un rôle pivot à l'Assemblée nationale et réussir à faire passer certaines de leurs mesures en échange de l'appui apporté au pourvoir en place. C'est ce qu'ambitionne le groupe des Républicains. La droite assure qu'elle siègera dans une "opposition constructive" qui ne fermera pas la porte à l'intégralité des propositions de la majorité présidentielle. Mais Emmanuel Macron pourrait aussi jouer du passé politique de sa Première ministre anciennement proche de la gauche et des socialistes pour convaincre quelques voix dissidentes du groupe de se joindre à la majorité sur certains votes. Mieux, Emmanuel Macron peut envisager de jouer sur les deux tableaux dans une logique d'"en même temps" pour s'assurer des voix supplémentaires tantôt à droite tantôt à gauche selon le projet proposé : plutôt économique ou plutôt social.

Reste, que les oppositions ne sont pas tenues de jouer le jeu des négociations. Des discussions s'engageraient alors sur chaque texte, ouvrant la voie à une situation politique quasi-inédite et qui devrait, à coup sûr, vitaliser le débat démocratique dans une France morcelée politiquement. Pour l'heure le groupe de la droite est pressenti pour avoir entre 45 et 60 députés contre une quinzaine pour les groupes divers.

Un recours au 49.3 ?

En 1988, le recours au 49.3 avait été une des solutions privilégiées par la majorité présidentielle socialiste. Le gouvernement avait usé à 28 reprises de l'article de la Constitution qui permet d'adopter un texte de loi sans l'approbation de l'Assemblée nationale. Seulement, aujourd'hui un recours outrancier au 49.3 n'est plus possible. La réforme constitutionnelle de 2008 a strictement restreint l'usage de l'article aux projets de loi Finances ou au budget de la Sécurité sociale, surtout l'arme politique ne peut être utilisée qu'une seule fois par session parlementaire (une session correspond à, maximum, 120 jours par an). De quoi limiter le champ d'action. A moins qu'Emmanuel Macron n'obtienne la majorité ?

Emmanuel Macron devra-t-il changer de Premier ministre ?

Le renouvellement du Premier ministre après les élections législatives est un sujet qui interroge. Emmanuel Macron pourrait effectivement devoir se séparer d'Elisabeth Borne pour nommer quelqu'un d'autre à Matignon, mais ce scénario n'est valable que si un groupe d'opposition obtient la majorité absolue et impose la cohabitation au chef de l'Etat. Alors, le président de la République devra nommer un Premier ministre en phase avec la formation politique majoritaire. En revanche, en cas de majorité relative obtenue par l'opposition ou par le camp présidentiel, Emmanuel Macron pourra gouverner avec Elisabeth Borne en cheffe de gouvernement.