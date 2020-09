Valéry Giscard d'Estaing : "pour le moment", son état ne suscite pas d'inquiétude

GISCARD D'ESTAING - Hospitalisé ce lundi suite à des problèmes respiratoires, Valéry Giscard d'Estaing serait dans un état stable. Son état ne suscite "pas de problème pour le moment", fait savoir son fils.

[Mis à jour le 15 septembre 2020 à 11h29] Valéry Giscard d'Estaing revenait d'un week-end dans son château d'Authon dans le Loir-et-Cher ce lundi lorsqu'il a été pris de problèmes respiratoires dans son appartement du XVIe arrondissement de Paris, avant d'être pris en charge par le SAMU aux alentours de 15 heures. L'ancien président (1974-1981), âgé de 94 ans, a rejoint l'hôpital européen Georges-Pompidou, dans le XVe, et aurait été admis au service de réanimation. Le conditionnel reste de mise pour cette information puisque si Le Parisien l'affirme au présent, son entourage n'a pas été en mesure de la confirmer.

Son fils Louis Giscard d'Estaing, 61 ans, a confié dans la foulée à l'AFP que son père avait récemment connu "des moments plus ou moins en bonne forme". Les deux hommes se sont vus ce dimanche et selon Giscard fils, malgré cette hospitalisation, il n'y a "pas de problème pour le moment". Auprès de France 3 cette fois, il a même fait savoir qu'il s'agissait d'un simple examen médical. "Il s'agit d'un check-up. Il est en relative bonne forme pour quelqu'un de son âge", estime Louis Giscard d'Estaing. Ce n'est pas la première fois que l'ancien chef de l'Etat se rend à Pompidou puisqu'il y a effectué plusieurs séjours, au service de cardiologie et notamment pour la pose de stents, a fait savoir son entourage.

VGE visé par une enquête pour agression sexuelle

Cette hospitalisation de Valéry Giscard d'Estaing survient alors que l'ancien président a récemment été visé par une enquête, après des accusations d'agression sexuelle émises par une journaliste allemande. Reporter pour la chaîne publique allemande WDR, Ann-Kathrin Stracke accuse VGE de lui avoir "touché les fesses" lors d'un entretien fin 2018, a annoncé le parquet de Paris à l'AFP début mai. Plus précisément, elle estime que Valéry Giscard d'Estaing lui aurait posé la main sur les fesses à trois reprises. L'interview, réalisée dans son bureau parisien, avait été menée à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de l'ancien chancelier fédéral, Helmut Schmidt (1918-2015), au pouvoir quand Valéry Giscard d'Estaing était à l'Élysée. La journaliste, alors âgée de 37 ans, a déposé une plainte le 10 mars 2020. "Je suis heureuse d'apprendre que le ministère public a enregistré ma plainte pénale et a décidé d'ouvrir une enquête (…) Je suis, bien entendu, à la disposition de la justice française dans le cadre de cette enquête", avait-elle déclaré.

Pour sa part, Valéry Giscard d'Estaing a évoqué en juin sur RTL "un geste dont personne n'a gardé le souvenir". Selon l'ancien chef de l'Etat, la plaignante est "manifestement quelqu'un qui cherche à de se donner un rôle, une importance qu'elle n'a manifestement pas et qui j'espère va lui être retirée". "C'était grotesque, et le grotesque ne blesse pas", a conclu VGE.

Jeunesse de Valéry Giscard d'Estaing

Valéry René Marie Georges Giscard d'Estaing naît le 2 février 1926 à Coblence (Allemagne). A 15 ans, il décroche un double bac, philosophie et mathématiques. À 18 ans, Valéry Giscard d'Estaing s'engage dans la Première Armée (campagne 1944-1945) où il reçoit la Croix de guerre. Diplômé de l'École polytechnique en 1944 et de l'ENA en 1951, Valéry Giscard d'Estaing intègre le corps de l'inspection générale des Finances en 1952. Cette année-là, il épouse Anne-Aymone Sauvage de Brantes avec qui il aura quatre enfants.

Valéry Giscard d'Estaing est élu député du Puy de Dôme en 1956, puis, entre 1961 et 1974, il est nommé ministre des Finances et des Affaires économiques, sous les présidences du général de Gaulle (1962-1966) et de Georges Pompidou (1969-1974). A la mort de ce dernier, il remporte l'élection présidentielle avec une ligne moderniste.

Valéry Giscard d'Estaing devance de peu, avec 50,8% contre 49,2%, le candidat socialiste François Mitterrand et devient Président de la République Française. L'union de la gauche autour d'un unique candidat avait pourtant propulsé Mitterrand à un score de 43,6% au premier tour. Mais Giscard saura réunir les voix de la droite et surtout convaincre les Français, avec, lors du débat télévisé d'entre deux tours, une phrase qui restera dans la mémoire collective : "vous n'avez pas le monopole du cœur".

Une rumeur continue d'être liée à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Révélée en septembre 1974, l'affaire du camion du laitier continue d'intriguer. Valéry Giscard d'Estaing aurait percuté un camion de laitier alors qu'il était en voiture en galante compagnie avec Marlène Jobert. Si l'actrice dément dans les médias toute liaison avec l'ex-Président, la rumeur continue d'alimenter les esprits. "Je n'ai croisé Monsieur Valéry Giscard d'Estaing qu'une seule fois dans ma vie, en 1973, dans un restaurant, en Tunisie", avait déclaré l'actrice.

En octobre 1979, le "Canard enchaîné" dévoile l'affaire des diamants, un mois après le renversement du dictateur centre-africain Jean-Bedel Bokassa (20 septembre). Une plaquette de bijoux d'une valeur estimée à un million de francs avait été offerte par l'empereur de Centrafrique à Valéry Giscard d'Estaing en 1973 alors qu'il était ministre des Finances. Au moment de cette révélation, Valéry Giscard d'Estaing est président de la République. Il peinera à trouver des explications pour justifier ce somptueux cadeau. L'affaire des diamants écornera durablement l'image du Président et contribuera à son échec de 1981 face à François Mitterrand.

Pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, des réformes sociétales d'envergure ont été adoptées, telles que la loi Veil légalisant l'interruption volontaire de grossesse, le divorce par consentement mutuel, l'abaissement de la majorité à 18 ans ou encore la généralisation de la mixité dans les écoles :

Majorité à 18 ans - La première réforme de VGE, alors que la majorité était fixée à 21 ans depuis 1792.

- La première réforme de VGE, alors que la majorité était fixée à 21 ans depuis 1792. Droit à l'avortement (IVG) - Le débat parlementaire a duré 4 jours et la majorité des députés qui ont voté la loi étaient de gauche.

- Le débat parlementaire a duré 4 jours et la majorité des députés qui ont voté la loi étaient de gauche. Réforme de l'audiovisuel - Via l'éclatement de l'Office de radio-télévision française (ORTF) en plusieurs sociétés indépendantes.

- Via l'éclatement de l'Office de radio-télévision française (ORTF) en plusieurs sociétés indépendantes. Instauration du collège unique (réforme Haby) - Menée par le ministre de l'Education, René Haby, elle vise à donner un enseignement commun aux écoliers de 11 à 15 ans. Objectif : que tout le monde ait un même socle de connaissance à l'entrée au lycée (professionnel ou d'enseignement général).

- Menée par le ministre de l'Education, René Haby, elle vise à donner un enseignement commun aux écoliers de 11 à 15 ans. Objectif : que tout le monde ait un même socle de connaissance à l'entrée au lycée (professionnel ou d'enseignement général). Réforme du Conseil constitutionnel - VGE voulait plus de démocratie et donc rafraîchir les institutions. Le Conseil sert à contrôler la politique d'un gouvernement et vérifier que ses lois sont cohérentes avec la Constitution. Avec la réforme, 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil et non plus seulement les présidents de ces deux assemblée, le président de la République et le Premier ministre, les seuls à pouvoir le faire auparavant.

- VGE voulait plus de démocratie et donc rafraîchir les institutions. Le Conseil sert à contrôler la politique d'un gouvernement et vérifier que ses lois sont cohérentes avec la Constitution. Avec la réforme, 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil et non plus seulement les présidents de ces deux assemblée, le président de la République et le Premier ministre, les seuls à pouvoir le faire auparavant. Assouplissement du divorce - Depuis 1884, on ne pouvait divorcer qu'à condition de constater une "faute" de la part d'un des conjoints. Giscard instaure deux nouveaux types de divorces pour changer la donne : le divorce par consentement mutuel et celui pour rupture de la vie commune.

Valéry Giscard d'Estaing se représente à l'élection présidentielle de 1981 à la tête d'une droite divisée entre sa ligne et celle de Jacques Chirac, en rupture avec le chef de l'Etat depuis 1974 et qui a fondé le RPR. Après un nouveau débat qui restera dans les annales ("Si je suis un homme du passé, vous êtes l'homme du passif"), François Mitterrand le supplantera finalement avec 51,76% des voix. VGE quittera la présidence le 19 mai, lors d'un discours aux accents (et à l'image) crépusculaires depuis l'Elysée, achevé par un "Au revoir" resté dans l'histoire politique récente.

Dans les années 1990, VGE réfléchit à la mise en place d'un projet politique européen, le fameux traité constitutionnel européen. La construction européenne lui tient énormément à cœur, ce qui lui vaut en 2001, la médaille d'or de la Fondation Jean-Monnet pour l'Europe et, en 2002, le prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle. Valéry Giscard d'Estaing propose la Constitution européenne, en juillet 2003, et celui-ci est signé par les 25 membres de l'Union en octobre 2004. Mais, lors d'un référendum, la France dit "non" au projet qui est abandonné.

Homme de lettres, Valéry Giscard d'Estaing est actuellement membre de l'Académie française. En tant qu'ancien chef d'Etat, il est également membre du Conseil constitutionnel français, le dernier président à bénéficier de cette fonction depuis la réforme constitutionnelle souhaitée par François Hollande en 2016 et concrétisée sous Emmanuel Macron en 2018. Depuis, les anciens chef d'Etat ne sont plus membres de droit de l'institution. Pour rappel, le rôle du Conseil constitutionnel, situé rue de Montpensier à Paris, est d'assurer la conformité de certaines lois, de certains règlements à la Constitution ou encore des élections nationales ou des référendums.

Promoteur d'une "société libérale avancée" et de l'euro, VGE s'est voulu modernisateur mais s'est heurté au choc pétrolier et à la crise économique. Qu'il soit Président du Conseil régional d'Auvergne ou député européen, l'homme de droite a multiplié les fonctions, celles du terroir et celles des assemblées feutrées de Bruxelles. Inspecteur des finances, auteur, père de famille, fondateur de parti (l'UDF ex-FNRI), Valéry Giscard d'Estaing a connu plusieurs vies. Dans "Démocratie française", ouvrage politique paru en 1976, Valéry Giscard d'Estaing écrivait : "Beaucoup de nos compatriotes sont persuadés qu'ils aimeraient mieux vivre dans un monde semblable à celui du passé, paisible, rustique, familier, et ils ressentent en même temps l'inévitabilité du changement". Le changement, une nécessité pour celui qui prit la tête d'un Etat sclérosé en 1974. Valéry Giscard d'Estaing a aussi fondé l'UDF, l'Union pour la démocratie française, devenue le Modem en 2007 sous l'impulsion de François Bayrou dans la majorité d'Emmanuel Macron depuis 2017.