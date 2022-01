Anne Hidalgo : candidate qu'importe les résultats de la primaire populaire

Parmi les propositions phares du programme de la candidate, on retrouve une augmentation du SMIC de 15% soit de 200 euros nets. Dans un tout autre registre Anne Hidalgo porte le projet d'une loi ouvrant "droit à la fin de vie digne" par laquelle elle souhaite autoriser "l'aide active" à mourir pour les patients qui en émettent le souhait "en toute conscience et en toute liberté". Deux piliers sont à la base de ce projet : le respect de la volonté du patient avec la mise en place de directives anticipées et l'accès universel à des soins palliatifs "de qualité, sur tout le territoire". Dans son programme, on trouve aussi une idée empruntée au mouvement des Gilets Jaunes : le référendum d'initiative citoyenne (RIC) pour redonner un rôle au citoyen et faire évoluer la Constitution.

Chronique de campagne du 17 janvier. 18h13 . Depuis le lancement de sa campagne, les sondages ne sont pas tendres avec la candidate socialiste. Anne Hidalgo est coincée dans les bas-fonds avec seulement 3 à 6% des intentions de vote en sa faveur. Mais la maire de Paris refuse d'abandonner sa candidature à l'élection présidentielle et elle se raccroche à tous les arguments pour convaincre les électeurs, dont son programme. La porte-parole d'Anne Hidalgo, Dieynaba Diop, soutenait justement sur Franceinfo dans la soirée du 16 janvier que "les personnes qui viennent à un meeting attendent des propositions. Anne Hidalgo est quelqu’un qui vient présenter ce qu’elle attend de notre pays et ce qu’elle entend faire pour que le pays se rassemble autour d’un projet social, écologiste et plus juste".

Hidalgo ne se soumet plus à la primaire populaire et craint de nouvelles divisions

Chronique de campagne du 17 janvier. 14h26. Anne Hidalgo a définitivement changé son fusil d'épaule. La candidate socialiste qui appelait de ses voeux ses adversaires de gauche à se prêter au jeu de la primaire populaire pour faire bloc derrière un unique candidat a finalement rejoint l'écologiste Yannick Jadot et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon dans le camps de ceux qui refusent le projet. Résultat, sa place dans les sondages n'a pas bougé d'un iota, elle reste au plus bas avec 3 à 6% des intentions de vote dans les meilleurs scénarios. Qu'à cela ne tienne, la maire socialiste de Paris assure défendre ses idées et son projet jusqu'au bout de l'élection présidentielle et ce quels que soient les résultats de la primaire populaire, attendus entre le 27 et le 30 janvier. A ce propos, dans une interview accordée au Journal du Dimanche, la candidate socialiste a fait évolué sa description de la primaire populaire : "Comme son nom ne l'indique pas, la primaire populaire n'est plus une primaire, mais une consultation. Des citoyens vont noter tous les candidats, que ces derniers soient d'accord ou non avec ce processus." Finalement, Anne Hidalgo qui défendait le projet dur comme fer et a même souhaité s'y plier il y a de ça quelques semaines, assure désormais qu'"aucun candidat ne se retirera parce qu'il aura été mal classé! Moi pas plus que les autres."

La candidate ne porte donc plus la primaire populaire en haute estime et pire, elle y voit le risque d'une plus grande division de la gauche déjà très fracturée. C'est surtout la récente candidature de Christiane Taubira qui est visée, l'ex-Garde des Sceaux a officialisé sa participation à l'élection présidentielle, samedi 15 janvier, mais a précisé que le futur de sa candidature dépendrait du résultat de la primaire populaire. Une annonce qu'Anne Hidalgo n'a pas oublié de commenter : "Si ce processus aboutit à une candidature supplémentaire, ce n'était ni le but du jeu, ni le besoin de la gauche. Plutôt que d'unir, la candidature de Christiane Taubira va encore séparer, diviser et créer de la confusion. A la fin, chacun sera comptable de ses actes et de ses paroles". Une déclaration qui revêt de légers airs d'accusation et qui s'est accompagnée d'une question à Christiane Taubira : "J'ai beaucoup de respect pour elle. Mais pourquoi est-elle candidate, elle qui en décembre affirmait ne pas vouloir être une candidate de plus ?"