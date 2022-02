Abstention : vers un record pour l'élection présidentielle de 2022 ?

ABSTENTION. Alors que l'abstention bat des records de scrutin en scrutin, va-t-elle être massive à l'occasion de l'élection préférée des Français ? Peut-on lutter contre ? Que disent les sondages ?

Les dimanches 10 et 14 avril 2022, les Français sont invités à se rendre aux urnes pour élire le prochain président de la Ve République. Seulement voilà, le 11 février dernier, une enquête réalisée par Ipsos-Sopra Steria, en partenariat avec le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) et la Fondation Jean Jaurès pour Le Monde a révélé que les Français sont moins intéressés par cette campagne que lors des présidentielles précédentes. Ainsi, 71 % de nos concitoyens se disent "intéressés" par l'élection de cette année, contre 81 % en 2017 et 80 % en 2012. En outre, l'abstention est de plus en plus forte élection après élection. Tout ceci peut pousser à s'interroger sur la possibilité d'un nouveau record d'abstention pour la présidentielle de 2022.

Pour le moment, 68 % des Français interrogés disent qu'ils vont aller voter au premier tour, selon le dernier sondage Harris-Interactive de ce mercredi 23 février. Si l'on croit la photographie que représente une enquête sondagière au jour J, cela serait un record (jusqu'ici le plus petit taux de participation au premier tour est de 71,60 % en 2002). Pour autant, l'exécutif ne se veut pas défaitiste et compte bien augmenter ce taux de participation. A partir de ce vendredi 25 février 2022, une grande campagne va être lancée pour lutter contre l'abstention. L'une des populations ciblées sera les jeunes : une vidéo de Quentin Deronzier, un influenceur qui compte 100 000 abonnés sur Instagram, sera diffusée sur les réseaux sociaux.