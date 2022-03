"Bureau de vote : comment le trouver, horaires d'ouverture et fermeture, carte... Tout savoir"

BUREAU DE VOTE. Dimanche 10 avril 2022, les Français sont appelés à élire le futur président de la République et doivent, pour cela, se déplacer dans les bureaux de vote. Comment trouver le sien ? Quels sont les horaires d'ouverture ? Que faut-il présenter ? Les infos pratiques pour voter à l'élection présidentielle.

Un an après le dernier appel aux urnes, les Français sont de nouveau invités à se déplacer dans les bureaux de vote, dimanche 10 avril 2022. Cette fois pour voter à l'occasion du scrutin le plus important : celui de l'élection présidentielle. Des lieux pour glisser le bulletin de son candidat dans une urne, il en existe des dizaines de milliers partout en France : chaque commune dispose en effet d'au moins un bureau de vote. En France métropolitaine, dans les DROM-COM (ex DOM-TOM) et même dans les pays étrangers, tous les électeurs pourront se déplacer afin de désigner le président de la République pour les cinq ans à venir. Cependant, il n'est pas possible de se présenter n'importe où et n'importe comment. Alors, comment connaître son bureau de vote ? Quels sont les horaires d'ouverture ? Y a t'il des papiers à présenter pour pouvoir voter ? Comment est-il organisé ? Eclairage.

Entre ceux en France (tout territoire confondu) et ceux ouverts à l'étranger, environ 70 000 bureaux de vote seront ouverts pour l'élection présidentielle. Quand bien même l'inscription sur les listes électorales est validée, il faut aller voter dans un bureau bien spécifique et non n'importe où. En effet, plusieurs bureaux sont ouverts dans les communes pour regrouper les électeurs résidant dans un même périmètre géographique. Chaque bureau de vote n'excède généralement pas 1000 électeurs. Vous ne savez pas où se situe le votre ? Pas de panique. Le numéro et l'adresse est inscrit sur votre carte électorale, à l'intérieur, en haut.

Quel est l'horaire d'ouverture des bureaux de vote ?

Pour l'élection présidentielle 2022, comme pour toutes les autres élections, il est possible d'aller voter dès 8 heures. En France métropolitaine, tous les bureaux de vote ouvrent à la même heure le dimanche matin. En revanche, dans certains territoires ultramarins, les électeurs sont convoqués plus tôt aux urnes le samedi à partir de 8 heures. Il s'agit de ceux inscrits en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française. Il en est par ailleurs de même pour les Français de l'étranger inscrits sur le continent américain.

Quel est l'horaire de fermeture des bureaux de vote ?

Tous les bureaux de vote ne ferment pas à la même heure le jour de l'élection présidentielle. Des différences existent dans les grandes villes, sur arrêté préfectoral. Dans la très grande majorité des villes, les bureaux de vote ferment leurs portes à 19 heures le dimanche. Toutefois, les métropoles jouent les prolongations jusqu'à 20 heures, comme à Paris, Lille, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nantes ou encore Nice. Une différenciation faite en raison d'un nombre d'électeurs plus importants dans ces territoires. Il en est de même pour les électeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et de Polynésie française, convoqués dès le samedi. Le scrutin se clôturera à 19 heures heure locale, même si le ministre des Affaires étrangères pourra repousser l'horaire de fermeture dans certains territoires à 20 heures maximum.

Quels sont les papiers à présenter pour pouvoir voter ?

Avant de pouvoir glisser un bulletin dans l'urne, il est nécessaire, dans la plupart des communes, de devoir justifier son identité auprès des responsables des bureaux de vote. Cependant, présenter sa carte électorale n'est pas obligatoire. Un pièce d'identité peut suffire, telle que sa carte d'identité, son passeport, sa carte vitale avec photographie, sa carte d'invalidité ou encore son permis de conduire. Il est par ailleurs à noter que dans les villes de moins de 1000 habitants, il n'est en revanche pas obligatoire de présenter un quelconque document d'identité pour pouvoir voter. "Mais en cas de doute, le président du bureau de vote peut vous demander de prouver votre identité par tout moyen", précise l'administration.

Faut-il porter un masque pour aller voter ?

Les derniers scrutins organisés en France, qu'il s'agisse des municipales ou des départementales et régionales, avaient été marqués par la mise en place d'un protocole sanitaire strict avec le respect de la distanciation physique, du lavage des mains ou encore du port du masque. Cette fois, pour l'élection présidentielle 2022, aucune de ces règles n'est en vigueur. Le port du masque n'est par exemple pas obligatoire dans les bureaux de vote. Toutefois, libre évidemment à chacun d'en porter un ou non.