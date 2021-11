SONDAGE. Immigration, emploi, écologie... Les candidats au congrès LR en parlent-ils assez (ou trop) ?

Un sondage YouGov pour Linternaute permet d'identifier les thématiques que les Français souhaiteraient voir davantage abordées - ou moins abordées - par les candidats au Congrès LR.

Le parti Les Républicains aura un candidat officiel pour l'élection présidentielle le 4 décembre : les militants vont départager, via un vote interne, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Eric Ciotti et Philippe Juvin. Ces quatre prétendants multiplient les prises de parole dans les médias et ont tous accepté le jeu du débat ; le prochain aura lieu le 30 novembre en prime time sur France 2. Les trois précédents, organisés sur des chaînes d'information en continu, ont permis aux candidats de s'exprimer principalement sur les thématiques régaliennes et d'afficher leur fermeté sur la lutte contre l'insécurité, mais aussi sur le sujet de l'immigration. Et il faut bien admettre que peu de temps a été accordé à d'autres thèmes. Qu'en pensent les Français ? Veulent-t-ils entendre les candidats LR sur d'autres préoccupations ? On fait le point avec le sondage YouGov effectué sur le sujet pour Linternaute.

Tout d'abord, il est à noter que beaucoup de Français ne savent pas que le parti Les Républicains organise une primaire interne. 40% des sondés indiquent ne "pas avoir entendu parler de cela" ; seulement 7% des répondants disent avoir regardé tout un une partie des débats organisés, 45% disent avoir consulté des contenus de média sur le sujet, 13% disent en avoir discuté avec des amis.

Quels sont les thématiques que les candidats LR devraient aborder davantage ?

Les sujets que les candidats LR s'efforcent de mettre au coeur des débats - la sécurité, la maîtrise de l'immigration - sont manifestement ceux sur lesquels ils sont attendus. 59% des sondés - qui sont au courant de l'organisation de la primaire interne - souhaitent même que les candidats parlent davantage de sécurité (73% chez les sympathisants de droite), 46% veulent entendre davantage parler d'immigration (65% chez les sympathisants de droite). La thématique la plus réclamée est "le pouvoir d'achat" (63%, 62% pour les sympathisants de droite) ; l'éducation (54%, 51% chez les sympathisants de droite). Les Français sont 45% à souhaiter que les candidats abordent davantage le sujet de l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique (36% seulement des sympathisants de droite), seulement 24% à vouloir qu'ils parlent davantage de l'avenir de l'Union européenne (21% chez les sympathisants de droite) et seulement 27% à vouloir plus de débats sur les sujets internationaux.

Méthodologie : l'enquête a été réalisée auprès de 1028 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 17 au 18 novembre 2021. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici