ELECTIONS. Bureaux de vote : 18h ou 20h ? Les horaires et infos pour voter

HORAIRES FERMETURE BUREAUX DE VOTE - Encore quelques heures pour voter à l'occasion du 2e tour des élections régionales et départementales. Vous ignorez où se trouve votre bureau de vote ? 18h ou 20h pour son horaire de fermeture ? Pour le savoir, voici toutes les infos pratiques, les adresses et horaires de chaque bureau de vote en France !

[Mis à jour le 27 juin 2021 à 15h03] Les bureaux de vote sont ouverts ce dimanche 27 juin 2021, date des 2e tours des élections régionales et départementales. Après un record d'abstention au premier tour dimanche dernier, le niveau de participation sera particulièrement scruté et commenté ce dimanche soir. Les bureaux de vote accueilleront-ils davantage de Français ce dimanche ? Les premiers chiffres de la participation communiqués à midi laissent indiquer le contraire.

Pour voter, encore faut-il connaître le bureau de vote auquel on est rattaché. Tout dépend de votre adresse. Pour prendre part au scrutin, il est toutefois nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales. Vous ignorez l'adresse de votre bureau de vote ? Pas de panique, Linternaute.com a préparé une plateforme spéciale qui vous permet de trouver facilement toutes les infos pratiques sur votre bureau de vote. Adresse mais aussi horaires d'ouverture y figurent. Ils sont à retrouver gratuitement et en un clic sur cette page ou en cliquant ci-dessous. Attention, la donne est rendue plus complexe cette année puisque certains bureaux de vote ont déménager afin de respecter les consignes de distanciation liées au contexte sanitaire de lutte contre le Covid-19.

La carte électorale n'est pas obligatoire dans le bureau de vote. Il est seulement conseillé de l'avoir à proximité pour faciliter les opérations lors du scrutin. Seul un document d'identité est en réalité requis pour pouvoir voter. Une carte nationale d'identité, un passeport, un permis de conduire, une carte vitale ou même une carte de famille nombreuse SNCF sont en théorie suffisants dans l'enceinte d'un bureau de vote. C'est le document qui fera foi pour prouver votre identité.

C'est facile, l'heure est la même dans toutes les villes de France et dans chaque bureau de vote. Ils ont ouvert ce dimanche dès 8 heures du matin et resteront ouverts jusqu'à leur horaire de fermeture. Il était inutile de se presser à l'ouverture ce matin, les files d'attente étant rares à cet horaire avancé. En revanche, il peut y'avoir plus de monde en fin de scrutin, à quelques minutes de la fermeture, les Français ayant plutôt pris l'habitude de voter en fin de journée, une fois la promenade dominicale effectuée.

Pour les horaires de fermeture, tout dépend en revanche de votre ville. Un arrêté préfectoral est chargé de communiquer les horaires des bureaux de vote. Le scrutin peut ainsi être clos dès 18 heures, à 19 heures ou 20 heures en fonction des communes. Rappelons que les lieux de vote sont établis quartier par quartier, par arrêté préfectoral, en fonction de la population d'une commune donnée. De manière générale, l'heure de fermeture est 18 heures à l'exception des grandes agglomérations françaises où, en général, l'heure de fermeture est repoussée à 20 heures.

Les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote ne changent pas ou presque entre le premier et le deuxième tour de ces élections régionales. La majorité des bureaux de vote ouvre ses portes dès 8 heures du matin dimanche. Dans les plus petites villes, ils fermeront à 18h. Dans les grandes villes en revanche, deux heures de plus seront généralement accordées aux votants. A Paris, Lyon, Lille, Montpellier, Cannes, Nice, Marseille, Toulouse, Grenoble ou Nantes, les bureaux de vote fermeront à 20h. Dans certaines autres villes, les bureaux de vote fermeront à 19h, sur arrêté préfectoral.

Le scrutin est donc clôturé à 18, 19 ou 20 heures selon l'arrêté préfectoral. Le président constate publiquement l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut plus alors être reçu. "Toutefois, si un électeur est entré dans le bureau de vote avant l'heure de clôture, il peut introduire son enveloppe dans l'urne après cette heure", détaille le site du gouvernement.

C'est le lieu de résidence de l'électeur qui fait foi et permet de vous attribuer par sectorisation un bureau de vote donné. Pour cela, un découpage de la circonscription est effectué et doit être validé par arrêté préfectoral. Ce découpage est effectué en fonction du nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Généralement, un bureau de vote regroupe 800 à 1000 habitants, ce qui explique que les plus petites communes de France n'ont ainsi qu'un seul bureau de vote, le plus souvent installé au sein de la mairie. Pour les plus grandes communes, plusieurs bureaux de vote sont disséminés sur le territoire communal. Salle des fêtes, bâtiments municipaux mais aussi écoles ou crèches peuvent être utilisés comme bureau de vote le jour du scrutin. Pour rappel, il n'est pas possible de choisir ou de changer de bureau de vote de rattachement. Pour savoir où et quand voter, Linternaute.com vous propose de retrouver facilement la liste des bureaux de vote de votre commune, ainsi que leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

A l'occasion de ces élections régionales et départementales, un protocole sanitaire spécifique a été mis en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ainsi, les opérations de vote sont strictement encadrées avec des règles à respecter : sens de circulation pour limiter les contacts, distanciation sociale à l'entrée du bureau de vote et à chaque étape du vote mais aussi port du masque obligatoire. Les assesseurs peuvent demander le retrait temporaire du masque pour vérifier une identité. Les membres du bureau de vote sont d'ailleurs protégés le plus souvent par des panneaux transparents et il est conseillé d'effectuer des contrôles visuels plutôt que de manipuler les documents d'identités transmis par l'électeur.

Dans le bureau de vote, du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition, notamment à proximité des urnes. Le lavage des mains est recommandé avant et après le vote. N'oubliez pas non plus votre stylo, bleu ou noir indélébile. Il sera nécessaire pour émarger. En effet, toujours dans le cadre du protocole sanitaire, un décret publié au Journal officiel a été complété par une circulaire du ministère de l'Intérieur. Il indique qu'il convient d'éviter l'usage de stylos communs pendant l'élection.

Enfin, de manière plus générale et indépendamment du contexte sanitaire, certaines pratiques restent interdites dans un bureau de vote. Donner à voix haute des éléments sur votre vote est interdit par le code électoral depuis 1976. La modification par annotation du bulletin de vote ou de l'enveloppe, le fait de glisser plusieurs bulletins dans une enveloppe rendent le vote nul. Porter un signe religieux distinctif n'est pas interdit par le code électoral dans un bureau de vote mais il est obligatoire de rester identifiable. La burqa, voile intégral s'ouvrant par un grillage à hauteur des yeux, n'y est par exemple pas acceptée.