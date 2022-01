Primaire populaire : des candidats présents malgré eux, Taubira esseulée... Une union de la gauche manquée

PRIMAIRE POPULAIRE. A quelques jours du vote, la Primaire populaire est dans l'impasse. L'union de la gauche a tourné à la division, Christiane Taubira étant la seule figure du mouvement à y participer, tandis que des candidats ayant refusé de s'y soumettre vont se retrouver sur les bulletins de vote.

[Mis à jour le 12 janvier à 19h07] Ils voulaient faire l'union et permettre à une candidature populaire d'émerger, l'initiative est finalement en train de couler. Car la Primaire populaire va se dérouler dans un contexte et avec des règles bien particulières, loin du scénario imaginé par leurs investigateurs. Longtemps ignorée, mise sur le devant la scène par Anne Hidalgo puis écartée par la maire de Paris en dépit de la réussite de l'organisation à faire entrer Christiane Taubira dans le jeu, ce scrutin qui rassemble déjà plus de 110 000 personnes se déroulera du 27 au 30 janvier 2022 avec un casting pour le moins singulier. En effet, même s'ils ont martelé ne pas vouloir y participer, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo seront bien parmi les propositions le jour du scrutin, désignés parmi les personnalités en capacité de porter un projet unique pour la gauche à l'issue d'une consultation citoyenne. Christiane Taubira, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie complètement le casting, officiellement communiqué le 15 janvier.

"Nous sommes passés sur un nouveau modèle : l'investiture. On va voter sur ces candidats sans leur accord pour faire leur campagne" a concédé Samuel Grzybowski, porte-parole du scrutin, sur TV5 Monde le 10 janvier. Et il n'a pas manqué de faire part de son amertume quant à la tournure des choses : "on est dégoutés ! Je pense à mes enfants et mes petits-enfants. En 2050, quand ils verront ce qu'il s'est passé, quand ils verront que dans le quinquennat Macron, Zemmour ou Le Pen, s'est produit parce qu'on avait des débats comme ça entre socialistes, écolos et insoumis sur un plateau de télé, alors que l'urgence est extrêmement grave..."

L'objectif d'union a tourné à la division. Déjà fracturée, la gauche s'est encore un peu plus morcelée avec la candidature supplémentaire de Christiane Taubira. Surtout, les violons n'ayant pas été accordées, chaque chapelle a mis dans son viseur la paroisse voisine pour la désigner comme bouc-émissaire de l'échec, Anne Hidalgo pointant notamment du doigt le refus catégorique de Yannick Jadot de se soumettre à cette nouvelle primaire. Un épais brouillard obstrue donc l'initiative alors que la gauche est très loin de se hisser au second tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, le mieux placé, ne recueillant que 10 à 12 % des intentions de vote. Au grand dépit de la douzaine de militants ayant engagé une grève de la faim pour inciter les candidats à se réunir.

Qu'est-ce que la primaire populaire ?

La paternité d'une primaire pour un candidat unique à gauche ne revient pas à Anne Hidalgo et sa proposition mort-née de "primaire de la gauche" formulée début décembre. En février 2021, la primaire populaire a été lancée avec l'objectif de définir un "socle commun de dix mesures de rupture avec 13 partis politiques et inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années". Les mesures sont alors réparties dans trois thématiques : une république écologique, une république sociale et une république démocratique.

Depuis l'émergence du projet, 300 000 personnes ont adhéré à l'initiative d'une primaire populaire, des noms de personnalités susceptibles de porter un tel programme ont été proposés, avec ou sans leur validation. Un système de parrainages a alors été mis en place jusqu'au 11 octobre, date à laquelle 10 personnalités (5 hommes et 5 femmes) ont été désignées après avoir reçu le plus de parrainages.

Elles avaient ensuite jusqu'à fin novembre pour dire si elles souhaitaient participer ou non à la primaire. "Elles n'ont pas été assez nombreuses à s'engager dans le processus. Nous avons donc, avec validation de nos signataires par une consultation massive, choisi de continuer le projet sous la forme d'une investiture citoyenne, avec ou sans l'accord des candidats et candidates", précise l'organisation. La troisième étape consistera à la désignation d'une personnalité parmi celles officiellement déclarées candidates à la primaire populaire au 15 janvier 2022.

Qui sont les candidats à la primaire populaire ?

Le système de parrainages de la primaire populaire a donc permis de définir dix personnalités en mesure, selon les votants, de porter le socle commun défini à l'élection présidentielle. Plusieurs politiques de premier plan ont été nommés, quand d'autres acteurs moins connus ont également été intégrés à la liste des personnalités pour lesquelles voter (sans qu'ils en soient nécessairement candidats). Il s'agit de Gaël Giraud, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Anna-Agueb Poterie, François Ruffin et Christiane Taubira.

Cependant, pour voir son nom apparaître lors du vote, il faut avoir officialisé sa candidature d'ici le 15 janvier. Le vote aura ensuite lieu en ligne du 27 au 30 janvier, avec un scrutin à un seul tour 100 % en ligne. La participation est gratuite.

Qui participe à la primaire populaire ?

Tout le monde peut participer à la primaire populaire. Il suffit de s'inscrire sur le site. Trois prérequis : avoir 16 ans, être Français et "se reconnaître dans l'esprit du socle commun".