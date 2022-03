Débat d'entre-deux-tours : la date connue, sur quelle chaîne sera-t-il diffusé ? 

DEBAT ENTRE-DEUX-TOURS. Le traditionnel débat entre les deux finalistes à l'élection présidentielle 2022 aura bien lieu. La date et les chaînes qui le diffuseront sont déjà connues.

Il y aura bien un débat dans cette campagne pour l'élection présidentielle 2022. Mais pas avant le premier tour. Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs qui aspiraient à être réélus, a refusé de se confronter directement à ses adversaires d'ici le 10 avril. Le président-candidat l'a annoncé de longue date et ne changera pas d'avis d'ici l'ouverture du scrutin. En revanche, comme il est de coutume depuis 1974 désormais, un débat entre les deux finalistes aura bien lieu quelques jours avant le second tour. Les premiers éléments sur l'organisation, tels que la date et les chaînes qui le diffuseront sont sortis. Reste à savoir si ce rendez-vous attirera davantage de téléspectateurs qu'en 2017. Il y a cinq ans, 16,5 millions de Français avaient suivi les échanges musclés entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, soit la plus faible audience de l'histoire de ces débats. Entre 1974 et 1988, entre 25 et 30 millions de téléspectateurs étaient rassemblés pour suivre les joutes verbales des finalistes, contre 16,8 en 1995, 20 en 2007 et 17,8 en 2012.

Selon les informations du Parisien, le duel qui opposera le candidat arrivé en tête le 10 avril au soir et son dauphin aura lieu le mercredi 20 avril 2022. Une date qui a été confirmée auprès de 20 Minutes. Comme à chaque élection depuis 2007, le confrontation est donc organisée quatre jours avant le retour aux urnes des Français, soit au cours de la deuxième et ultime semaine de campagne avant le vote final.

Sur quelle chaîne le débat de l'entre-deux-tours sera-t-il diffusé ?

Alors que le calendrier annoncé est donc similaire aux années précédentes, les diffuseurs le seront également. Car les deux médias ont également annoncé que ce sont TF1 et France 2 qui organiseront ce traditionnel rendez-vous démocratique. Depuis 1988, les deux premières chaînes gèrent ce débat de l'entre-deux-tours. Diffusés donc sur la 1 et sur la 2, les échanges ont, par le passé, également été relayés en direct sur d'autres chaînes de télévision, dont BFM TV, CNews, LCI, France Info ou encore LCP en 2017. A ce sujet, aucune précision n'a, pour l'heure, été donnée par les organisateurs.

Qui présentera le débat de l'entre-deux-tours ?

Comme TF1 et France 2 mènent les opérations pour le débat, ce dernier est présenté par un journaliste de chaque chaîne, un homme et une femme. A ce stade, le nom des deux présentateurs n'est pas encore connu. En 2017, c'est Christophe Jakubyszyn, directeur adjoint de TF1 en charge du service politique, et Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique de France 2, qui avaient organisé les échanges. Depuis le début de la campagne présidentielle, des émissions politiques sont organisées par les deux chaînes concurrentes, présentées notamment par Gilles Bouleau sur TF1 et Anne-Sophie Lapix sur France 2. Un duo qui pourrait bien être aux manettes du débat le 20 avril prochain.