Programme de Pécresse : les 15 mesures phares, le résumé des propositions

PROGRAMME PECRESSE. Augmentation des salaires, sécurité, neutralité carbone, prestations sociales... L'heure est venue de faire un point sur les 15 mesures phares de Valérie Pécresse.

Les 10 et 24 avril prochains, les électeurs français seront conviés aux urnes pour élire leur nouveau président de la République et pourquoi pas, leur nouvelle présidente ! Si la campagne présidentielle a été chamboulée par la guerre en Ukraine, actualité mouvementée ou pas, les Français vont tout de même devoir faire un choix. Plutôt gauche, droite, extrême, centre ? Le mieux est encore de lire le programme de chaque candidat pour se faire une petite idée avant de voter. Mais parfois, le temps manque et consulter les 10 ou 15 mesures phare permet de se faire une petite idée de la personne et du programme pour qui on compte voter. Alors qu'en est-il pour Valérie Pécresse ?

Parmi ses mesures phares, l'augmentation de 10% des salaires nets du privé allant jusqu'à 2,2 smic, annoncée à la fin de l'été 2021. Depuis, Valérie Pécresse a toutefois revu sa promesse, sous la pression du patronat notamment, sa mesure star pesant en effet grandement sur une partie des entreprises. Dans sa nouvelle version, l'État financera dès l'été 2022 une baisse de 2,4 points des cotisations vieillesse des salariés. Conséquence directe : les salaires nets devraient ainsi augmenter de 3%. De même, cette mesure qui vise à améliorer le pouvoir d'achat des Français concernera alors tout le monde, bien que les gros salaires, pour qui ces cotisations sont plafonnées, observeront une hausse moins conséquente.

Autre mesure visant à augmenter le pouvoir d'achat des Français : la défiscalisation des heures supplémentaires sans restriction ni plafond. Car après avoir été abandonnées par François Hollande, les heures supplémentaires défiscalisées ont été réinstaurées par Emmanuel Macron en janvier 2019. L'objectif était à l'époque de faire un geste alors que la colère des Gilets jaunes battait son plein. Il avait toutefois été choisi de plafonner à 5 000 euros nets imposables par an. C'est essentiellement ce plafond que Valérie Pécresse propose de faire sauter.

Valérie Pécresse souhaite également défiscaliser toutes les successions jusqu'à 200 000 euros par enfant. Elle doublerait ainsi le montant à partir duquel l'héritage est aujourd'hui imposé. "Je supprime les droits de succession pour 95% des Français", a notamment mis en avant la candidate LR dans les colonnes du Figaro. À noter toutefois, comme le rapporte Le Monde, qu'aujourd'hui déjà 85% des Français en sont en réalité exonérés. Dans ce même dossier de l'héritage, Valérie Pécresse a également indiqué vouloir augmenter le plafond des donations du vivant des donateurs défiscalisées. Elle présidente, chacun des parents pourra ainsi donner 100 000 euros, de son vivant, tous les six ans, contre 15 ans actuellement. Une mesure qui concernerait également les petits-enfants.

Sur le plan de la sécurité, Valérie Pécresse a plusieurs mesures phares. L'une d'elles consiste à dégager cinq milliards d'euros pour équiper les agents de police. Valérie Pécresse souhaite également rétablir les peines planchers automatiques. Les multirécidivistes violents et les trafiquants de stupéfiants seraient concernés. La candidate du parti Les Républicains voudrait également créer les brigades dites "coup de poing", avec recours aux militaires "si nécessaire", dans les "quartiers difficiles". Invitée du Grand Jury de RTL, Le Figaro et LCI le 5 décembre dernier, elle avait évoqué pas moins de "62 zones de reconquêtes républicaines". Et de préciser : "Il y a des check-points pour entrer dans ces quartiers. Ce sont des zones où se concentrent tous les trafics. Ces habitants ont le droit à la sécurité."

Concernant l'écologie et l'environnement, Valérie Pécresse a annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone en 2050. Celle qui se dit "écologiste des résultats" propose également de relancer les centrales nucléaires existantes et de construire six EPR , ou encore de décarboner les transports en commun et individuels.

Concernant le dossier sensible des retraites, Valérie Pécresse souhaite instaurer le départ à la retraite à 65 ans d'ici 2030. Car elle l'affirme : "Pour sauver le pouvoir d'achat des retraités, il faut faire la réforme des retraites. On va vivre plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps." Concrètement, sur les ondes de RTL, au début du mois de janvier, Valérie Pécresse a indiqué proposer "d'aller jusqu'à 65 ans très progressivement, évidemment pas pour les Français qui sont usés par leur travail et je propose de revaloriser le minimum contributif à hauteur du smic net, c'est-à-dire 1 230 euros aujourd'hui." Coup dur en perspective en revanche du côté des fonctionnaires. Valérie Pécresse présidente, elle supprimera 200 000 postes de fonctionnaires dans l'administration.

Au sujet de l'immigration, la candidate Les Républicains a indiqué vouloir limiter l'immigration avec des "quotas d'accueil par métier et par pays". "L'immigration incontrôlée sans intégration peut disloquer une société. Instaurons des quotas votés chaque année par le Parlement", confiait-elle au Figaro dès juillet 2021. À l'école, Valérie Précresse veut par ailleurs "fixer un plafond [d'élèves] non francophones par classe, pour garantir la qualité́ des apprentissages". La candidate LR veut également supprimer le versement des prestations sociales à tous les étrangers. Si elle s'installe à l'Élysée, Valérie Pécresse propose de conditionner ces prestations à "cinq ans de résidence régulière".

Enfin, sur le front de la santé, Valérie Pécresse aimerait notamment recruter 25 000 soignants en cinq ans dans l'hôpital public.